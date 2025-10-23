Az osztrákok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat

„Már otthon sem látjuk a meccset” – Fradi-szurkoló mesélt a káoszról, exkluzív beszámoló az osztrák határról (VIDEÓ)
A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.
Nagyon sok Fradi-drukker lemaradt a Salzburg elleni meccsről. Az osztrák lapok szerint a Ferencváros-szurkolók helytelenül viselkedtek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és nem is engedték át a határon, így nagyjából 500 szurkoló lemaradt a Salzburg elleni Európa-liga-meccsről. A Krone című osztrák lap értesülései szerint állítólag pirotechnikai eszközök használata miatt nem engedték be a drukkereket Ausztriába.
Az osztrák belügyminisztérium a lap megkeresésére azt nyilatkozta, hogy semmiféle rendőrségi intézkedés nem történt osztrák részről. Épp ellenkezőleg: osztrák tisztviselők még csak nem is voltak a helyszínen. A vonaton és a körülötte történt incidenseket követően a magyar vasúttársaság úgy döntött, hogy két kocsit lecsatol és Hegyeshalomban hagy.
A Belügyminisztérium egyébként számos más nemzetközi labdarúgó-mérkőzésre is rámutatott, amelyekre mindig megfelelően felkészült, és ahol az osztrák rendőrök mindig biztosították a vendégszurkolók biztonságos érkezését és távozását.
A Csakfoci az osztrák Salzburger Nachrichtenre hivatkozva azt írja, hogy a belépés megtagadása nem volt véletlen, ugyanis kellemetlen szituációk előzték meg a történteket.
„A ferencvárosi szurkolók különvonattal akartak belépni Ausztriába, és nagy magyar rendőri kontingens kísérte őket a határig.
A tervezett határátlépés során azonban kellemetlen jelenetek történtek. A huligánok tűzijátékot gyújtottak és helytelenül viselkedtek. Emiatt az osztrák rendőrség megtagadta a belépést”
– írta a lap.
Mindezt még a helyi rendőrség, a csapatok és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) sem erősítette meg, az viszont biztos, hogy a Fradi drukkereit órákon át váratták a határon, mielőtt visszafordították volna őket.
Az arénában azért szól a bejutott fradisták hangja!
