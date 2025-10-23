Az osztrákok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat

A Belügyminisztérium egyébként számos más nemzetközi labdarúgó-mérkőzésre is rámutatott, amelyekre mindig megfelelően felkészült, és ahol az osztrák rendőrök mindig biztosították a vendégszurkolók biztonságos érkezését és távozását.

A Csakfoci az osztrák Salzburger Nachrichtenre hivatkozva azt írja, hogy a belépés megtagadása nem volt véletlen, ugyanis kellemetlen szituációk előzték meg a történteket.

„A ferencvárosi szurkolók különvonattal akartak belépni Ausztriába, és nagy magyar rendőri kontingens kísérte őket a határig.

A tervezett határátlépés során azonban kellemetlen jelenetek történtek. A huligánok tűzijátékot gyújtottak és helytelenül viselkedtek. Emiatt az osztrák rendőrség megtagadta a belépést”

– írta a lap.