Az osztrákok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat

2025. október 23. 20:08

Nagyon sok Fradi-drukker lemaradt a Salzburg elleni meccsről. Az osztrák lapok szerint a Ferencváros-szurkolók helytelenül viselkedtek.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és nem is engedték át a határon, így nagyjából 500 szurkoló lemaradt a Salzburg elleni Európa-liga-meccsről. A Krone című osztrák lap értesülései szerint állítólag pirotechnikai eszközök használata miatt nem engedték be a drukkereket Ausztriába.

Nem engedték át a Ferencváros vonatát
Nem engedték át a Ferencváros vonatát (Fotó: Kiss Fanni)

Sok Ferencváros-szurkoló lemaradt a meccsről

Az osztrák belügyminisztérium a lap megkeresésére azt nyilatkozta, hogy semmiféle rendőrségi intézkedés nem történt osztrák részről. Épp ellenkezőleg: osztrák tisztviselők még csak nem is voltak a helyszínen. A vonaton és a körülötte történt incidenseket követően a magyar vasúttársaság úgy döntött, hogy két kocsit lecsatol és Hegyeshalomban hagy. 

A Belügyminisztérium egyébként számos más nemzetközi labdarúgó-mérkőzésre is rámutatott, amelyekre mindig megfelelően felkészült, és ahol az osztrák rendőrök mindig biztosították a vendégszurkolók biztonságos érkezését és távozását.

A Csakfoci az osztrák Salzburger Nachrichtenre hivatkozva azt írja, hogy a belépés megtagadása nem volt véletlen, ugyanis kellemetlen szituációk előzték meg a történteket.

„A ferencvárosi szurkolók különvonattal akartak belépni Ausztriába, és nagy magyar rendőri kontingens kísérte őket a határig.

A tervezett határátlépés során azonban kellemetlen jelenetek történtek. A huligánok tűzijátékot gyújtottak és helytelenül viselkedtek. Emiatt az osztrák rendőrség megtagadta a belépést”

– írta a lap.

Mindezt még a helyi rendőrség, a csapatok és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) sem erősítette meg, az viszont biztos, hogy a Fradi drukkereit órákon át váratták a határon, mielőtt visszafordították volna őket.

Fotó: Kiss Fanni

pollip
2025. október 23. 20:19
Valami nem kerek az osztrákoknál. Egyszer nem volt rendőr, aztán mégis volt.
nemecsekerno-007-01
2025. október 23. 20:19
Azt kellett volna mondani a sógoroknak, hogy palesztinpárti tüntetésre mennek. INSALLAH. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
NeMá
2025. október 23. 20:18
Beperelni!
faramuci
2025. október 23. 20:18
1. Szeretnénk látni az osztrák "kollégák" videófelvételeit a Magyar szurkolók rendbontásáról.. 2. Ezentúl a Magyarországra érkező osztrák szurkolókra is megkülönböztetett figyelmet,és rendőri "túlreagálást" kérnénk prezentálni... 3. Ezt csak azért csinálták a mi sógoraink ,hogy belerondítsanak a nemzeti ünnepbe,(megrendelésre) kétség nem fér hozzá..😎
