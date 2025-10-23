Ft
10. 23.
csütörtök
európa-liga salzburg közvetítés élő FTC

RB Salzburg–FTC: 8 perc alatt hármat lőtt, így már kettővel vezet a Fradi – élő

2025. október 23. 17:47

A Ferencváros Auszriában vendégeskedik az Európa-liga főtáblájának második fordulóban. RB Salzburg–FTC: élő közvetítés a Mandineren.

2025. október 23. 17:47
null

Erre senki sem számított: az osztrák rendőrség előbb megállította az RB Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés helyszínére tartó ferencvárosi fociszurkolók különvonatát a határon, majd több órás várakozás után Ausztria belügyminisztériuma úgy döntött, inkább visszafordítja őket Magyarország felé. Az ügyből nemzetközi botrány lett, Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bekérette a Külügyminisztériumba az osztrákok budapesti nagykövetét. A Fradi-játékosokat is sokkolták a történtek, a csapatkapitány, a sérülése után a kezdő tizenegybe visszatérő Dibusz Dénes megígérte: a drukkereikért is fognak küzdeni a pályán, mégpedig jól láthatóan.

RB Salzburg–FTC
RB Salzburg–FTC: a játékosok kiálltak a szurkolók mellett. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

RB Salzburg–FTC: Robbie Keane szerint szégyen, ami történt

A két fordulót követően négypontos FTC ezzel a kezdő tizeneggyel futott ki a pályára a még nyeretlen és pontot sem szerző RB Salzburg otthonában:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf.

Kispadon: Radnóti, Gróf (kapusok), N. Keita, Pesics, Levi, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Romao, Madarász, Joseph, Lisztes.

A hazaiak pedig így álltak fel: Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig – Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic – Ratkov, Baidoo.
Kispadon: Zawieschitzky, Hamzic (kapusok), Bischoff, Kitano, Onisiwo, Vertessen, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, R. Zivkovic.

Dibusz Dénes tehát valóban vállalni tudta a játékot, míg azt is tudtuk előre, hogy Tóth Alex sérülés miatt el sem utazott Salzburgba a Fradival. A kispadon pedig visszatérése óta először ott ült Lisztes Krisztián. A csatársorban Varga Barnabás és Bamidele Yusuf rohamozott.

A kezdés előtt a zöld-fehérek ír vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, nagyon sajnálja, hogy szimpatizánsaik nem biztathatják őket a helyszínen, 

az osztrák hatóságok döntését pedig egyenesen szégyennek és nevetségesnek nevezte.

Hozzátette: reméli, hogy a klub tud valamit tenni az ügy érdekében, és bízik abban, hogy a szurkolók épségben hazaérnek.  

Dibusz már a stadionban nyilatkozott az M4 Sportnak:

„Felháborítónak és érthetetlennek tartjuk. Nem gondolom, hogy a szurkolóink rászolgáltak volna arra, hogy elvegyék ezt a lehetőséget tőlük. Nagyon fájdalmas ez mindenkinek.”

Akik nem a szervezett vonattal keltek útra, azok bejutottak Ausztriába és az arénába is, ahol rögtön hallatták a hangjukat.

A találkozó kezdete előtt szakadt az eső Salzburgban.

RB Salzburg–FTC: élő közvetítésünk a mérkőzésről

A Ferencváros kezdte a találkozót a továbbra is szakadó esőben, alig több mint 8 ezer néző előtt a 30 ezres arénában. Az 5. percben a hazai csapat veszélyeztetett először, Diabaté vette célba a kaput, de a lövése egy blokkon lelassult, így Dibusz könnyedén hárított. Fölényben játszott az osztrák csapat a találkozó első szakaszában, ami a 13. percben góllá is érett.

Yeo nem ment sokra a cseleivel a Fradi 16-osa előtt, de a felszabadítás után Baidoo elér került a labda, aki 17 méterről a bal alsó sarokba gurított, 1–0.

Ébredezett a Ferencváros! Pár perccel később Yusuf lépett ki egy remek labdával, a lövését Schlager bravúrral tudta csak hárítani. Utólag aztán kiderült, hogy les volt, de legalább életjelet adott magáról a magyar csapat.

A 20. percben pedig büntetőt ítélt a Fradinak a játékvezető! Varga lefejelt labdáját Zachariassen küldte a kapu felé, de Rasmussen kezéről pattant ki, a bíró pedig egy kis habozás után befújta.

Bár a Genk ellen hibázott, ezúttal is Varga állt a labda mögé – a nem túl jól helyezett lövést, Schlager könnyedén fogta jobbra vetődve, majd Varga és Yusuf ismétlését is hárította. Nem jött össze az egyenlítés. A kihagyott büntető ITT.

Úgy tűnt, nem tört össze a bekapott góltól és a kihagyott 11-estől sem a magyar csapat, továbbra is maradt támadásban. Ennek ellenére veszélyeztetni Alejbegovic tudott egy 20 méteres lövéssel, ami végül mellé szállt. A Fradi közben próbálkozott, mezőnyfölényben játszott, de nem volt egyszerű bejutni a salzburgi védelem mögé.

A szünetig is ez maradt a játék képe: a Ferencváros birtokolta labdát, passzolgatott többnyire a hazai térfélen, de a 16-osig már nem sikerült eljutnia, megállt a tudomány. Nem született magyar gól az első 45 percben.

RB Salzburg–FTC: a második félidő

A második játékrészt a Salzburg kezdte, miközben csere egyik oldalon sem volt. Alig telt el 5 perc, amikor Varga jóvátette hibáját, és egyeníltett!

Ötvös Bence gyönyörűen tekerte a kapu elé a labdát, Varga megelőzte védőjét, és 6 méterről lőtt kapásból, Schlager már csak beleérni tudott, 1–1.

Ez volt ebben a klubszezonban Varga 15. gólja a 18. mérkőzésén – elképesztő statisztika.

Újabb öt perccel később pedig már vezetett a Fradi!

Ezúttal Cadu adott be a bal oldalról, Zachariassen pedig a bal alsóba csúszatott, 1–2.

Mi folyik Salzburgban? Az 58. percben a harmadik gólt is megszerezte a magyar bajnok!

Egy labdaszerzés után Zachariassen vágta előre a félpályáról a játékszert, Yusuf a védőjét simán lefutotta, a labdát mellre vette, majd 16-ról a kapuba lőtt, 1–3. A három gól videón ITT.

„Mi vagyunk a Ferencváros!” – zúg a stadionban, nem véletlenül, hiszen alig 8 perc alatt lőtt hármat az FTC.

Jöhetett volna a negyedik is, amikor Ötvös vette mellre a labdát, majd tüzelt, de Schlager hárított. Megérdemelten vezetett a Fradi – megérdemelten vezetett két góllal is.

Ez pedig tényleg a semmiből jött: a 72. percben szépített a Salzburg.

A ferencvárosi védelem bealudt, Raemaekers rossz helyre fejelte a labdát, a csereként beállt Kitano passza után pedig a szintén csere Vertessen lőtt Dibusz kapujába, 2–3.

Ráadásul várszemet kapott a hazai csapat, Dibusznak előbb Alajbegovic lövését kellett hárítania, majd Vertessen fejelt fölé.

Európa-liga, főtábla, 3. forduló
Red Bull Salzburg–Ferencváros 2–3 (1–0)
Gól: Baidoo (13.), Vertessen (72.) ill., Varga (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)
Salzburg: Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig – Yeo (Vertessen 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano 58.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo 75.), Baidoo (Bischoff 75.).
Kispadon: Zawieschitzky, Hamzic (kapusok), Bischoff, Kitano, Onisiwo, Vertessen, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, R. Zivkovic.
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (Keita 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda 78.) – Varga B., Yusuf (Joseph 72.).
Kispadon: Radnóti, Gróf (kapusok), N. Keita, Pesics, Levi, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Romao, Madarász, Joseph, Lisztes.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

