Átléptek egy vörös vonalat az osztrákok: Szijjártó bekérette a nagykövetet

A külügyminiszter szerint az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta az osztrák hatóságok eljárását, miután nem engedték be Ausztriába a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot. A Facebookon közzétett bejegyzésében felháborítónak és botrányosnak nevezte az esetet, kiemelve, hogy az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogatott, miközben a szurkolókat és a magyar rendőröket is félrevezették.
Az osztrák hatóságok azt ígérték, hogy a szurkolók és a magyar rendőrök által végrehajtott újabb átvizsgálás után a vonat továbbmehet, ám végül mindenkit „faképnél hagyva” távoztak a helyszínről
– írta a külügyminiszter.
Szijjártó hangsúlyozta, hogy a magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak, és megpróbáltak közbenjárni az osztrák hatóságoknál a helyzet megoldása érdekében.
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás”
– fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a történtek miatt csütörtök délutánra bekérették Ausztria budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba, hogy kifejezzék tiltakozásukat.
Szijjártó Péter bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, a Ferencváros játékosai a pályán egy nagy győzelemmel vesznek elégtételt az incidens miatt.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehéreket több mint 1500 szurkolója buzdította volna a helyszínen a vendégszektorból.
Az incidensre Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is reagált: „A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára” – írta ki Kubatov a közösségi oldalán.
