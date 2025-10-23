Ft
Átléptek egy vörös vonalat az osztrákok: Szijjártó bekérette a nagykövetet

2025. október 23. 15:57

A külügyminiszter szerint az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.

2025. október 23. 15:57
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta az osztrák hatóságok eljárását, miután nem engedték be Ausztriába a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot. A Facebookon közzétett bejegyzésében felháborítónak és botrányosnak nevezte az esetet, kiemelve, hogy az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogatott, miközben a szurkolókat és a magyar rendőröket is félrevezették.

Az osztrák hatóságok azt ígérték, hogy a szurkolók és a magyar rendőrök által végrehajtott újabb átvizsgálás után a vonat továbbmehet, ám végül mindenkit „faképnél hagyva” távoztak a helyszínről

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak, és megpróbáltak közbenjárni az osztrák hatóságoknál a helyzet megoldása érdekében.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás”

– fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a történtek miatt csütörtök délutánra bekérették Ausztria budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba, hogy kifejezzék tiltakozásukat.

Szijjártó Péter bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, a Ferencváros játékosai a pályán egy nagy győzelemmel vesznek elégtételt az incidens miatt.

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehéreket több mint 1500 szurkolója buzdította volna a helyszínen a vendégszektorból.

Az incidensre Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is reagált: „A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára” – írta ki Kubatov a közösségi oldalán.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

