Átléptek egy vörös vonalat az osztrákok: Szijjártó bekérette a nagykövetet

– fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a történtek miatt csütörtök délutánra bekérették Ausztria budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba, hogy kifejezzék tiltakozásukat.

Szijjártó Péter bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, a Ferencváros játékosai a pályán egy nagy győzelemmel vesznek elégtételt az incidens miatt.

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehéreket több mint 1500 szurkolója buzdította volna a helyszínen a vendégszektorból.

Az incidensre Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is reagált: „A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára” – írta ki Kubatov a közösségi oldalán.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila