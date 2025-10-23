Megállították az osztrákok a vonatot, ami a Fradi-szurkolókat szállítja – Szijjártó Péter azonnal reagált

Salzburg–FTC: nemrég még a Real Madriddal játszottak, most a becsületükért küzdenek – ez vár a Fradira
Szoboszlai annak idején innen igazolt Lipcsébe.
Az osztrák rendőrség megállította a Salzburgba tartó ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. A drukkereknek Szijjártó Péter külügyminiszter nyújt(ott) segítséget.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehéreket több mint 1500 szurkolója buzdítja majd a helyszínen a vendégszektorból, de jelenleg nem vehető biztosra, hogy a kezdésre odaér minden fradista a stadionba, mert a drukkerek különvonatát megállították a határon.
„Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat. Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.
FRISSÍTÉS (14.25)! A Ferencváros szurkolói oldalainak beszámolója szerint a vonatot az osztrák belügyminiszter azóta sem engedte be az országba, így a drukkerek már három és fél órája várakoznak a határon.
A mérkőzés 18.45 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.
