Megállították az osztrákok a vonatot, ami a Fradi-szurkolókat szállítja – Szijjártó Péter azonnal reagált

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este a Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehéreket több mint 1500 szurkolója buzdítja majd a helyszínen a vendégszektorból, de jelenleg nem vehető biztosra, hogy a kezdésre odaér minden fradista a stadionba, mert a drukkerek különvonatát megállították a határon.