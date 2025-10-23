Salzburg–FTC: nemrég még a Real Madriddal játszottak, most a becsületükért küzdenek – ez vár a Fradira

Európa élén: ez a három adat is megmutatja, mekkora sikert ért el a Fradi Belgiumban
Újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Ferencvárosra. A magyar bajnok a Salzburg otthonában lép pályára, az osztrákok nulla ponttal állnak a sorozatban.
A Ferencvárosi Torna Club csütörtök este harmadik mérkőzését játssza a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Ezúttal a két vereséggel kezdő osztrák FC Red Bull Salzburg vár rá a második számú kontinentális sorozatban.
A Fradi Viktoria Plzen kezdte meg El-kampányát, idehaza 1–1-es döntetlenre végzett a csehekkel, aztán a Genk vendégeként nyert 1–0-ra Belgiumban. Ezzel szemben a Salzburg hazai pályán 1–0-ra kikapott a portugál Portótól, majd a francia Lyon otthonában szenvedett 2–0-s vereséget.
Mutatjuk, mennyi esélyt adnak most a Ferencváros továbbjutására!
A Red Bull-konszernhez tartozó csapat a Sturm Graz mögött a második helyen végzett hazája bajnokságában az előző idényben. A bajnok egyből a BL alapszakaszába került, míg a Salzburg a nem bajnoki ágon a 2. körben kapcsolódott be a selejtezős küzdelmekbe. Itt a norvég Brann Bergennel csapott össze, s noha az első meccsen az 58. percig hátrányban volt, végül 4–1-re nyert. A visszavágó hazai környezetben 1–1-re végződött.
A 3. selejtezőkörben az FC Bruges-zsel játszottak, amely idegenben 1–0-ra nyerni tudott. Az osztrákok azonban a visszavágón nemcsak ledolgozták a hátrányukat, hanem a szünetben a 2–0-s vezetésével már továbbjutásra álltak. A belgák ugyanakkor a fordulás után három gólt szereztek, így végül kettős győzelemmel jutottak tovább.
A salzburgiaknak nem kellett újabb párharcot játszaniuk a főtábláért, hanem egyből az Európa-liga ligaszakaszába jutottak. Ahogy azt már említettük, itt azonban nem kezdtek jól.
Az első fordulóban a Portót fogadták. A játék képe alapján a döntetlen reális eredmény lett volna, de a vendégek egy 93. percben szerzett góllal mindhárom pontot elvitték. A Lyon vendégeként sem számítottak esélyesnek, és úgy kerültek hátrányba 11 perc elteltével, hogy a franciák előtte már egy tizenegyest is kihagytak. A 2–0-s végeredmény az 57. percben alakult ki.
A Salzburg tehát nulla ponttal és lőtt gól nélkül áll két játéknapot követően. A Transfermarkt szerint a kerete kereken 130 millió eurót ér, a Ferencváros 46,15 millió eurójával szemben. De ez nem jelent semmit, hiszen a Genké 144,6 millió euró volt, amikor megküzdött a Fradival.
A Salzburg alapvetően a fiatalokra épít, 24 év felett csupán hat futballistája van a 30 fős keretben. A három legértékesebb játékosa egyaránt 15 millió eurót ér:
Gadout a Salzburg előző bajnokiján kiállították, a 20. és a 22. percben kapta a két sárga lapját, de az eltiltása természetesen nem vonatkozik az FTC elleni találkozóra. Bidstrup az előző három mérkőzést hagyta ki keresztszalag-sérülés miatt, míg Karim Konaté tavaly novemberben dőlt ki a térde miatt, és azóta nem is lépett pályára.
A keretben még a 22 éves dán középpályás, Maurits Kjaergaard kóstál legalább 10 millió eurót, de ő pontosan ennyit.
Mint tudjuk, Szoboszlai Dominik is volt a Salzburg játékosa, a Liverpool magyar válogatott középpályása 2021-ben távozott az RB Leipzighez.
Az is érdemes megjegyezni, hogy a Salzburg részt vett nyáron a nagyszabású klubvilágbajnokságon. A Pachucát legyőzte, a Manchester Cityt később kiejtő és negyeddöntőig jutó Al-Hilallal döntetlent játszott, majd a Real Madridtól 3–0-ra kikapott, így négy ponttal a csoport harmadik helyén búcsúzott a tornától.
A klub-vb-n egyébként azért lehetett ott, mert az Európai Labdarúgó-szövetség négy idényt összegző rangsorában a kiegyensúlyozott BL-szereplésének köszönhetően a 18. helyet foglalta el. Az UEFA a Bajnokok Ligája-győztesek után a legjobb együtthatóval rendelkező klubokat – Európából összesen 12-t – nevezte a vb-re, de mivel egy nemzet maximum két klubot delegálhatott, sorban estek ki előtte a csapatok, és végül sorra került.
Az osztrák együttes négy nyeretlen tétmérkőzés után (egy döntetlen és három vereség) egy győzelemmel zárta a szeptembert. Októberben aztán kikapott a Lyontól, majd két hazai bajnoki következett, amelyen négy pontot gyűjtött. A legutóbbi úgy lett iksz, hogy Gadou kiállítása után hátrányba került, de fordítani tudott, végül a 80. percben alakult ki a 2–2-es végeredmény. Az első tíz fordulóban öt győzelmet, három döntetlent és két vereséget számlált, ezzel a 12 csapatos bajnokságban a második helyet foglalja el. Az első Sturm Graz úgy előzi meg három ponttal, hogy eggyel kevesebbet játszott.
A Ferencváros is egy döntetlennel hangolt, az Újpest elleni idegenbeli derbi 1–1-re végződött. A zöld-fehérek előtte is ikszeltek, a Pakssal, 2–2 lett a végeredmény a Groupama Arénában. Az FTC legutóbb augusztus 19-én szenvedett vereséget, akkor a Qarabag vendégként tudott nyerni az Üllői úton. Azóta kilenc tétmeccsen öt győzelem és négy döntetlen a csapat mérlege (ebben benne van a Szarvaskend elleni 15–0-s Magyar Kupa-siker is).
A Salzburg és a Fradi tétmeccsen még nem játszott egymással, 2023 nyarán egy felkészülési találkozón az osztrák csapat 2–1-re nyert.
A fogadóirodáknál a Salzburg számít a mérkőzés esélyesének, nagyjából kétszeres pénzt fizetnének a győzelméért, míg a döntetlenért és a vendégsikerért 3,7-szeres az odds.
A Fradi későbbi ellenfelei
Érdemes közben fél szemmel figyelni a Ferencváros következő ellenfeleinek szereplését a sorozatban. A Fradi számára jól ismert bolgár Ludogorec – amely három ponttal áll – a Young Boys vendége lesz. Noha a Forest elleni majd csak az utolsó meccs lesz az alapszakaszban. Fontos megjegyezni, hogy az angol gárda ismét edzőt váltott, a 39 napig irányító Ange Postecoglout Sean Dyche váltotta, aki a Porto elleni mérkőzésen debütál. Íme, a teljes program!
Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz
3. forduló, csütörtöki játéknap
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport)
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán)
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
Fotó: Joe Klamar/AFP