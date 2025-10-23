Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga salzburg Fradi beharangozó Ferencváros Red Bull Salzburg RB Salzburg FTC

Salzburg–FTC: nemrég még a Real Madriddal játszottak, most a becsületükért küzdenek – ez vár a Fradira

2025. október 23. 09:18

Újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Ferencvárosra. A magyar bajnok a Salzburg otthonában lép pályára, az osztrákok nulla ponttal állnak a sorozatban.

2025. október 23. 09:18
null
Balázs Dávid

A Ferencvárosi Torna Club csütörtök este harmadik mérkőzését játssza a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Ezúttal a két vereséggel kezdő osztrák FC Red Bull Salzburg vár rá a második számú kontinentális sorozatban.

Két vereséggel kezdett a Salzburg
Két vereséggel kezdett a Salzburg (Fotó: Olivier Chassignole/AFP)

A Fradi Viktoria Plzen kezdte meg El-kampányát, idehaza 1–1-es döntetlenre végzett a csehekkel, aztán a Genk vendégeként nyert 1–0-ra Belgiumban. Ezzel szemben a Salzburg hazai pályán 1–0-ra kikapott a portugál Portótól, majd a francia Lyon otthonában szenvedett 2–0-s vereséget.

Ezt is ajánljuk a témában

Eddig rájár a rúd a Salzburgra Európában

A Red Bull-konszernhez tartozó csapat a Sturm Graz mögött a második helyen végzett hazája bajnokságában az előző idényben. A bajnok egyből a BL alapszakaszába került, míg a Salzburg a nem bajnoki ágon a 2. körben kapcsolódott be a selejtezős küzdelmekbe. Itt a norvég Brann Bergennel csapott össze, s noha az első meccsen az 58. percig hátrányban volt, végül 4–1-re nyert. A visszavágó hazai környezetben 1–1-re végződött.

A 3. selejtezőkörben az FC Bruges-zsel játszottak, amely idegenben 1–0-ra nyerni tudott. Az osztrákok azonban a visszavágón nemcsak ledolgozták a hátrányukat, hanem a szünetben a 2–0-s vezetésével már továbbjutásra álltak. A belgák ugyanakkor a fordulás után három gólt szereztek, így végül kettős győzelemmel jutottak tovább.

A salzburgiaknak nem kellett újabb párharcot játszaniuk a főtábláért, hanem egyből az Európa-liga ligaszakaszába jutottak. Ahogy azt már említettük, itt azonban nem kezdtek jól.

Az első fordulóban a Portót fogadták. A játék képe alapján a döntetlen reális eredmény lett volna, de a vendégek egy 93. percben szerzett góllal mindhárom pontot elvitték. A Lyon vendégeként sem számítottak esélyesnek, és úgy kerültek hátrányba 11 perc elteltével, hogy a franciák előtte már egy tizenegyest is kihagytak. A 2–0-s végeredmény az 57. percben alakult ki.

A Salzburg tehát nulla ponttal és lőtt gól nélkül áll két játéknapot követően. A Transfermarkt szerint a kerete kereken 130 millió eurót ér, a Ferencváros 46,15 millió eurójával szemben. De ez nem jelent semmit, hiszen a Genké 144,6 millió euró volt, amikor megküzdött a Fradival.

A Salzburg alapvetően a fiatalokra épít, 24 év felett csupán hat futballistája van a 30 fős keretben. A három legértékesebb játékosa egyaránt 15 millió eurót ér:

  • Joane Gadou (18 éves francia-elefántcsontparti belső védő),
  • Mads Bidstrup (24 éves dán középső középpályás) és
  • Karim Konaté (21 éves elefántcsontparti csatár).

Gadout a Salzburg előző bajnokiján kiállították, a 20. és a 22. percben kapta a két sárga lapját, de az eltiltása természetesen nem vonatkozik az FTC elleni találkozóra. Bidstrup az előző három mérkőzést hagyta ki keresztszalag-sérülés miatt, míg Karim Konaté tavaly novemberben dőlt ki a térde miatt, és azóta nem is lépett pályára.

A keretben még a 22 éves dán középpályás, Maurits Kjaergaard kóstál legalább 10 millió eurót, de ő pontosan ennyit.

Mint tudjuk, Szoboszlai Dominik is volt a Salzburg játékosa, a Liverpool magyar válogatott középpályása 2021-ben távozott az RB Leipzighez.

Szerepeltek a klubvilágbajnokságon

Az is érdemes megjegyezni, hogy a Salzburg részt vett nyáron a nagyszabású klubvilágbajnokságon. A Pachucát legyőzte, a Manchester Cityt később kiejtő és negyeddöntőig jutó Al-Hilallal döntetlent játszott, majd a Real Madridtól 3–0-ra kikapott, így négy ponttal a csoport harmadik helyén búcsúzott a tornától.

A Salzburgnak túl nagy falat volt a Real Madrid (Fotó: Franck Fife/AFP)

A klub-vb-n egyébként azért lehetett ott, mert az Európai Labdarúgó-szövetség négy idényt összegző rangsorában a kiegyensúlyozott BL-szereplésének köszönhetően a 18. helyet foglalta el. Az UEFA a Bajnokok Ligája-győztesek után a legjobb együtthatóval rendelkező klubokat – Európából összesen 12-t – nevezte a vb-re, de mivel egy nemzet maximum két klubot delegálhatott, sorban estek ki előtte a csapatok, és végül sorra került.

A Salzburg van jobb formában, de a Fradi két hónapja veretlen

Az osztrák együttes négy nyeretlen tétmérkőzés után (egy döntetlen és három vereség) egy győzelemmel zárta  a szeptembert. Októberben aztán kikapott a Lyontól, majd két hazai bajnoki következett, amelyen négy pontot gyűjtött. A legutóbbi úgy lett iksz, hogy Gadou kiállítása után hátrányba került, de fordítani tudott, végül a 80. percben alakult ki a 2–2-es végeredmény. Az első tíz fordulóban öt győzelmet, három döntetlent és két vereséget számlált, ezzel a 12 csapatos bajnokságban a második helyet foglalja el. Az első Sturm Graz úgy előzi meg három ponttal, hogy eggyel kevesebbet játszott.

A Ferencváros is egy döntetlennel hangolt, az Újpest elleni idegenbeli derbi 1–1-re végződött. A zöld-fehérek előtte is ikszeltek, a Pakssal, 2–2 lett a végeredmény a Groupama Arénában. Az FTC legutóbb augusztus 19-én szenvedett vereséget, akkor a Qarabag vendégként tudott nyerni az Üllői úton. Azóta kilenc tétmeccsen öt győzelem és négy döntetlen a csapat mérlege (ebben benne van a Szarvaskend elleni 15–0-s Magyar Kupa-siker is).

VARGA Barnabás
A Fradi két döntetlennel a háta mögött érkezik a meccsre (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A Salzburg és a Fradi tétmeccsen még nem játszott egymással, 2023 nyarán egy felkészülési találkozón az osztrák csapat 2–1-re nyert.

A fogadóirodáknál a Salzburg számít a mérkőzés esélyesének, nagyjából kétszeres pénzt fizetnének a győzelméért, míg a döntetlenért és a vendégsikerért 3,7-szeres az odds.

A Fradi későbbi ellenfelei

  • 4. forduló: Ludogorec (otthon)
  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Érdemes közben fél szemmel figyelni a Ferencváros következő ellenfeleinek szereplését a sorozatban. A Fradi számára jól ismert bolgár Ludogorec – amely három ponttal áll – a Young Boys vendége lesz. Noha a Forest elleni majd csak az utolsó meccs lesz az alapszakaszban. Fontos megjegyezni, hogy az angol gárda ismét edzőt váltott, a 39 napig irányító Ange Postecoglout Sean Dyche váltotta, aki a Porto elleni mérkőzésen debütál. Íme, a teljes program!

Ezt is ajánljuk a témában

Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz
3. forduló, csütörtöki játéknap
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport)
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán)
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)

Fotó: Joe Klamar/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!