Salzburg–FTC: nemrég még a Real Madriddal játszottak, most a becsületükért küzdenek – ez vár a Fradira

A Red Bull-konszernhez tartozó csapat a Sturm Graz mögött a második helyen végzett hazája bajnokságában az előző idényben. A bajnok egyből a BL alapszakaszába került, míg a Salzburg a nem bajnoki ágon a 2. körben kapcsolódott be a selejtezős küzdelmekbe. Itt a norvég Brann Bergennel csapott össze, s noha az első meccsen az 58. percig hátrányban volt, végül 4–1-re nyert. A visszavágó hazai környezetben 1–1-re végződött.

A 3. selejtezőkörben az FC Bruges-zsel játszottak, amely idegenben 1–0-ra nyerni tudott. Az osztrákok azonban a visszavágón nemcsak ledolgozták a hátrányukat, hanem a szünetben a 2–0-s vezetésével már továbbjutásra álltak. A belgák ugyanakkor a fordulás után három gólt szereztek, így végül kettős győzelemmel jutottak tovább.

A salzburgiaknak nem kellett újabb párharcot játszaniuk a főtábláért, hanem egyből az Európa-liga ligaszakaszába jutottak. Ahogy azt már említettük, itt azonban nem kezdtek jól.

Az első fordulóban a Portót fogadták. A játék képe alapján a döntetlen reális eredmény lett volna, de a vendégek egy 93. percben szerzett góllal mindhárom pontot elvitték. A Lyon vendégeként sem számítottak esélyesnek, és úgy kerültek hátrányba 11 perc elteltével, hogy a franciák előtte már egy tizenegyest is kihagytak. A 2–0-s végeredmény az 57. percben alakult ki.

A Salzburg tehát nulla ponttal és lőtt gól nélkül áll két játéknapot követően. A Transfermarkt szerint a kerete kereken 130 millió eurót ér, a Ferencváros 46,15 millió eurójával szemben. De ez nem jelent semmit, hiszen a Genké 144,6 millió euró volt, amikor megküzdött a Fradival.