Európa élén: ez a három adat is megmutatja, mekkora sikert ért el a Fradi Belgiumban

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 1–0-ra nyert a KRC Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójának csütörtöki játéknapján. A Fradi tehát idegenben győzött, és a számítások szerint ezzel alaposan megnőtt a továbbjutási esélye. A csapat ráadásul az egyik mutatóban elsőnek számít.

A Genk elleni győzelemmel nagyot ugrott előre a Fradi (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Az UEFA adatai szerint

a legyőzött Genk az Európa-liga legpontosabban passzoló csapata,

a Fradi pedig a legtöbb szerelést hajtotta végre eddig a sorozatban

és az egyik elemzőoldal szerint a magyar bajnoké a legnagyobb ugrás az El-ben.

A Genknek egészen pontosan 88,5 százalékos a passzpontossága, míg a Fradi eddig 45 szerelést hajtott végre.