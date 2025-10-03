Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Fradi Genk Ferencváros

Európa élén: ez a három adat is megmutatja, mekkora sikert ért el a Fradi Belgiumban

2025. október 03. 16:04

A Ferencváros idegenbeli győzelme után négy ponttal áll az Európa-liga tabelláján. A Fradi továbbjutási esélye ezzel alaposan megnőtt.

2025. október 03. 16:04
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 1–0-ra nyert a KRC Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójának csütörtöki játéknapján. A Fradi tehát idegenben győzött, és a számítások szerint ezzel alaposan megnőtt a továbbjutási esélye. A csapat ráadásul az egyik mutatóban elsőnek számít.

A Genk elleni győzelemmel nagyot ugrott előre a Fradi
A Genk elleni győzelemmel nagyot ugrott előre a Fradi (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Az UEFA adatai szerint 

  • a legyőzött Genk az Európa-liga legpontosabban passzoló csapata,
  • a Fradi pedig a legtöbb szerelést hajtotta végre eddig a sorozatban
  • és az egyik elemzőoldal szerint a magyar bajnoké a legnagyobb ugrás az El-ben.

A Genknek egészen pontosan 88,5 százalékos a passzpontossága, míg a Fradi eddig 45 szerelést hajtott végre.

Fotó: uefa.com/uefaeuropaleague/statistics

A Csakfoci hívta fel a figyelmet a Football Meets Data nevű, az alkalmazott futballstatisztikára, valószínűségekre, permutációkra és szimulációkra, az UEFA-koefficiensekre és az ezekből összeállított rangsorokra specializálódott X-oldal pénteki posztjára. Ebben az látható, hogy

a portál számításai szerint egyetlen másik csapat sem tudott akkorát előre ugrani az EL-csapatok közül, mint az FTC, amelynek eszerint 30 százalékkal nőtt az esélye, hogy bekerüljön a sorozat legjobb 24 csapata közé.”

A portál szerint a Ferencvárosnak 73 százalék esélye van arra, hogy bejusson az Európa-liga legjobb 24 csapata közé. A nyolcaddöntőbe kerülésre már jóval kisebb, mindössze nyolc százalék esélyt adnak a zöld-fehéreknek, akik ezzel a középmezőnyben helyezkednek el.

A Plzen és a Genk után velük folytatja a Fradi

  • 3. forduló: Salzburg (idegenben)
  • 4. forduló: Ludogorec (otthon)
  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
•••
2025. október 03. 16:47 Szerkesztve
Meg kell nyerni az EL-t , az a következő szezonra BL csoportkör. Nem kell szenvedni a selejtezőkkel. A tegnapi győzelemhez jár a gratuláció.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!