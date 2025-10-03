Európa élén: ez a három adat is megmutatja, mekkora sikert ért el a Fradi Belgiumban

Ennyi pénzt ért a belgiumi siker, és ennyit keresett eddig az FTC a nemzetközi porondon
A Fradi az idény eddigi szakaszában több pénzt kaszált a Portónál és a Románál is.
A Ferencváros idegenbeli győzelme után négy ponttal áll az Európa-liga tabelláján. A Fradi továbbjutási esélye ezzel alaposan megnőtt.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC 1–0-ra nyert a KRC Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójának csütörtöki játéknapján. A Fradi tehát idegenben győzött, és a számítások szerint ezzel alaposan megnőtt a továbbjutási esélye. A csapat ráadásul az egyik mutatóban elsőnek számít.
Az UEFA adatai szerint
A Genknek egészen pontosan 88,5 százalékos a passzpontossága, míg a Fradi eddig 45 szerelést hajtott végre.
A Csakfoci hívta fel a figyelmet a Football Meets Data nevű, az alkalmazott futballstatisztikára, valószínűségekre, permutációkra és szimulációkra, az UEFA-koefficiensekre és az ezekből összeállított rangsorokra specializálódott X-oldal pénteki posztjára. Ebben az látható, hogy
a portál számításai szerint egyetlen másik csapat sem tudott akkorát előre ugrani az EL-csapatok közül, mint az FTC, amelynek eszerint 30 százalékkal nőtt az esélye, hogy bekerüljön a sorozat legjobb 24 csapata közé.”
A portál szerint a Ferencvárosnak 73 százalék esélye van arra, hogy bejusson az Európa-liga legjobb 24 csapata közé. A nyolcaddöntőbe kerülésre már jóval kisebb, mindössze nyolc százalék esélyt adnak a zöld-fehéreknek, akik ezzel a középmezőnyben helyezkednek el.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA