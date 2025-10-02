Genk–FTC: Varga Barnabás parádés fejesgóljával vezet a Fradi – ÉLŐ

Az FTC kezdőcsapatában ezúttal 3 magyar játékos kapott helyet Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás személyében. A Plzen ellen kiállított, így eltiltott Cebrail Makreckist Cadu pótolta, Varga csatártársa Lenny Joseph lett, míg az ETO ellen szabadrúgásgólt lövő Levi is bekerült a kezdőbe. A Genk vezetőedzője, a Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Thorsten Fink a cserepadra ültette a csapat legnagyobb tehetségének tartott 17 éves Konstantinos Karetsast, akit már ezen a nyáron is angol topklubokkal hoztak hírbe.

Negyven perc volt még hátra kezdő sípszóig, amikor a ferencvárosi játékosok megjelentek a pályán – és a szinte még teljesen üres stadont rögtön be is töltötte a vendég szurkolók hangja. Bő 20 percce később a hazai tábor is rákezdett – remek hangulatú mérkőzésre volt kilátás. Ment is az üzengetés a két tábor között, aztán a genkiek egy élőképpel jelentkeztek: a '90-es évek legendás mesesorzatának, a Dragon Ballnak idézték meg harc közben az egyik szereplőjét.

Fotó: Mandiner

Genk–FTC: helyszíni, szöveges közvetítésünk a mérkőzésről

A Ferencváros kezdte a mérkőzést az egyébként eléggé foghíjas stadionban (alig több mint 13 ezren voltak a 23 ezres létesítményben). A Fradi végezte el az első szögletet, de az első védést mégis Dibusznak kellett bemutatnia, miután El Uahdi egy remek labdával léphetett ki, de a magyar kapus a helyén volt. Pár perccel később egy veszélyesnek tűnő beadás érkezett a magyar kapu elé a jobb oldalról, de végül senkinek nem lett jó a labda. Aztán a belgák is megrúghatták első szögletüket, amit Dibusznak sikerült kiöklöznie, majd Hrosovsky távoli lövése jócsán mellé ment.