európa-liga Robbie Keane Fradi Genk Ferencváros FTC

Genk–FTC: Varga Barnabás parádés fejesgóljával vezet a Fradi – ÉLŐ

2025. október 02. 19:54

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane hihirdette kezdőcsapatát a Genk elleni Európa-liga-mérkőzésre. Genk–FTC: kövesse a találkozót élő, szöveges közvetítésünk segítségével.

2025. október 02. 19:54
null
Nagy-Pál Tamás

A Genk–FTC mérkőzéssel folytatja szereplését a magyar bajnok az Európa-liga főtábláján azok után, hogy egy héttel ezelőtt a Groupama Arénában, drámai körülmények között, emberhátrányban tartott otthon egy pontot a cseh Viktoria Plzen ellen. Robbie Keane a Genk elleni találkozó előtti napon elmondta, jól ismeri a belga futballt, ami a magyar csapat malmára hajthatja a vizet. A Fradi ezután egy hollandiai kis faluban töltötte az éjszakát, hogy a legnagyobb nyugalomban hangolódhasson a mérkőzésre.

Genk–FTC
Genk–FTC: Robbie Keane kihirdette a kezdőcsapatot. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Csütörtökön aztán nem sokkal 7 óra előtt, tavasziasnak mondható időjárásban, verőfényes napsütésben indult el a csapat és a szakmai stáb 25 kilométeres útjára, hogy Hollandiát elhagyva megérkezzen a belgiumi találkozó helyszínére, a ferencvárosi stadionnál csak kicsivel nagyobb Cegeka Arénába. A két csapat 2 évvel ezelőtt is megmérkőzött egymással a Konferencia-ligában, Budapesten 1–1 lett (Pesics volt eredményes), míg Genkben gól nélküli döntetlen.

Az FTC kezdőcsapatában ezúttal 3 magyar játékos kapott helyet Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás személyében. A Plzen ellen kiállított, így eltiltott Cebrail Makreckist Cadu pótolta, Varga csatártársa Lenny Joseph lett, míg az ETO ellen szabadrúgásgólt lövő Levi is bekerült a kezdőbe. A Genk vezetőedzője, a Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Thorsten Fink a cserepadra ültette a csapat legnagyobb tehetségének tartott 17 éves Konstantinos Karetsast, akit már ezen a nyáron is angol topklubokkal hoztak hírbe.

Negyven perc volt még hátra kezdő sípszóig, amikor a ferencvárosi játékosok megjelentek a pályán – és a szinte még teljesen üres stadont rögtön be is töltötte a vendég szurkolók hangja. Bő 20 percce később a hazai tábor is rákezdett – remek hangulatú mérkőzésre volt kilátás. Ment is az üzengetés a két tábor között, aztán a genkiek egy élőképpel jelentkeztek: a '90-es évek legendás mesesorzatának, a Dragon Ballnak idézték meg harc közben az egyik szereplőjét.

Fotó: Mandiner

Genk–FTC: helyszíni, szöveges közvetítésünk a mérkőzésről

A Ferencváros kezdte a mérkőzést az egyébként eléggé foghíjas stadionban (alig több mint 13 ezren voltak a 23 ezres létesítményben). A Fradi végezte el az első szögletet, de az első védést mégis Dibusznak kellett bemutatnia, miután El Uahdi egy remek labdával léphetett ki, de a magyar kapus a helyén volt. Pár perccel később egy veszélyesnek tűnő beadás érkezett a magyar kapu elé a jobb oldalról, de végül senkinek nem lett jó a labda. Aztán a belgák is megrúghatták első szögletüket, amit Dibusznak sikerült kiöklöznie, majd Hrosovsky távoli lövése jócsán mellé ment.

Az első 16 perc alapján nem állítanánk, hogy jobban kezdett a Fradi, mint egy hete a Plzen ellen, annyival viszont biztosan, hogy gólt és sárga lapot sem kapott.

A 17. percben Levi szépen ment el a jobb oldalon, majd betört a 16-oson belülre, de aztán mellé tekerte a labdát. Az első 20 perc alapján egyébként úgy tűnt, a genkiek O'Dawdaban vélték megtalálni a Fradi gyengepontját, ugyanis rendre a védelem bal oldalán próbálkoztak. A 26. percben mégis a másik oldalról gurított középre Steuckers – Cissé lemaradt róla, de szerencsére támadó sem érkezett a labdára.

A 29. percben igen meleg lett a pite: Steuckers tekerte veszélyesen középre a labdát, Joseph próbált menteni az érkező támadók elől, de egy genki játékosra lőtte a labdát, onnan viszont Dibusz kezébe pattant. A hazai csapat abszolút fölénybe került mezőnyben, birtokolta a labdát, uralta a középpályát, viszont veszélyes helyzeteket nem tudott kialakítani.

A 35. percben furcsa eset miatt jutott szöglethez a hazai csapat: Dibusz több mint 8 másodpercig tartotta a kezében a labdát, az új szabálynak megfelelően pedig ezért sarokrúgás járt a Genknek, ami után Bangoura fejelt közelről mellé.

A másik oldalon Keita követte el a Fradi második lövését, de méterekkel szállt fölé a labda. A 42. percben jött a Fradi első kaput eltaláló lövése! Joseph száguldott végig a pályán, nem tudták megállítani szabálytalanul sem, majd 17 méterről célba vette a bal alsó sarkot, Van Crombrugge bravúrral tenyerelte ki a labdát.

A 44. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros! Levi adta be a labdát a jobb oldalról, középen pedig Varga ugrott a legmagasabbra és a bal felsőbe bólintott! Újabb fejesgól a magyar csatártól, 0–1!

Európa-liga, ligaszakasz, 2. forduló
Genk (belga)–Ferencváros 0–1
Gól: Varga B. (44.)
Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink.
Ferencváros: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O'Dawda – Varga, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

