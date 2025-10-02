Ft
európa-liga Fradi Genk Ferencváros Dibusz Dénes FTC

Genk–FTC: ebben a csöppnyi holland faluban is nagyon büszkék a Fradira – fotókon a bizonyíték

2025. október 02. 10:50

A hollandiai Urmond kicsi falujában nagyon büszkék arra, hogy náluk szállt meg a Ferencváros, még Dibusz Dénes bekeretezett meze is kikerült a szálloda falára. Genk–FTC csütörtök este 9 órától.

2025. október 02. 10:50
null
Nagy-Pál Tamás

Csütörtök este a Genk vendége lesz a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga főtáblájának 2. fordulójában. Már két évvel ezelőtt is találkozott egymással a két együttes, akkor a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencia-ligában kétszer is megmérkőztek egymással a korábbi klasszikus csoportkörben. Belgiumban nem született gól a Genk–FTC-n, a budapesti meccs pedig 1–1 lett.

Genk–FTC
Genk–FTC: Dibusz meze egy hollandiai faluban / Fotó: Mandiner

Az akkor még Dejan Sztankovics vezette magyar bajnok 2023-ban nem a mérkőzés helyszínén, még csak nem is Belgiumban szállt meg, hanem Genktől 25 kilométerre, a határ holland oldalán egy kis faluban, Urmond-ban. Ugyanezt a példát követték a ferencvárosiak idén is – és bár elsőre furcsa lehet, hogy miért az alig 3 ezres faluban töltik a meccs előtti éjszakát, a körülményeket megismerve nagyon is logikus döntésnek tűnik.

Urmond-ban ugyanis mondhatni, nincs az égvilágon semmi, embert is alig látni az utcán, a hotel közelében pedig pláne – itt aztán tényleg semmi nem akadályozhatja a zavartalan felkészülést a csütörtök esti találkozóra. Annak az esélye pedig szinte a nullával egyenlő, hogy az ellenfél szurkolói a Galatasaray-drukkerekhez hasonló tűzijátékot rendezzenek a szálloda előtt, mint amilyet át kellett élniük Szoboszlai Dominikéknak Törökországban. Pedig a Genk szimpatizánsai sem a jólneveltségük miatt kerültek be mostanában a hírekbe...

Genk–FTC: bekeretezett Fradi-mez a falon

Maga a négycsillagos hotel pedig abszolút felkészült a futballcsapatok fogadására – sőt mondhatni, erre specializálódott. Ennek ékes bizonyítékával szembesültünk, amikor az épületben sétálgatva egy irodába bepillantva azt láttuk, hogy mezek díszelegnek a falakon. Amikor a recepciós hölgynél érdeklődtünk, hogy mégis milyen dresszek ezek, rögtön rávágta, hogy természetesen azoktól a csapatoktól kapták, melyek már megszálltak náluk.

A szálloda egyik vezetőjét is odahívta hozzánk, aki elárulta, a Fradi meze is kint van két évvel ezelőttről, ráadásul jól látható helyen, csak elsőre csak azért nem szúrtuk ki, mert Dibusz Dénes sárga trikóját helyezték ki – nem ezt a színt kerestük elsőre.

A holland menedzser rögtön be is tessékelt minket az irodába, és amikor a falra kihelyezett több mint 10 mezt megnézve megjegyeztük neki, hogy nagyon szép a gyűjteménye, csillogó szemmel, óriási büszkeséggel jegyezte meg, hogy ez még mind semmi – majd kihúzott egy fiókot, ami roskadásig volt azokkal a dresszekkel, melyeknek a falon már nem jutott hely.

Mezekkel tele a fiók is / Fotó: Mandiner

Állítása szerint a holland első- és másodosztályból az Ajax az egyetlen klub, amelyik hiányzik a gyűjteményből, de a legtöbb belga csapat trikója is megvan náluk, ugyanis rendre itt szállnak meg, amikor bajnokit játszanak a Genk ellen. De voltak köztük különböző válogatott mezek (női és korosztályos) is, megmutatta nekünk például a lengyel Lech Poznanét is, de a falon a görög Olympiakosz Pireuszét is felfedeztük – valóban pazar gyűjteménnyel rendelkezik.

De nemcsak ő volt büszke a mezekre, hanem mi is – azért nem mindennapi dolog, amikor egy csöppnyi kis holland faluban annyira nagy dolognak tartják, hogy a Ferencváros náluk szállt meg, hogy még a falra is felkerül bekeretezve, jó néhány belga és holland élvonalbeli klub „kárára”.

Két évvel ezelőtt gól nélküli döntetlennel távozott a belga-holland határról a Fradi – este 9 órától kiderül, idén mire lehet képes immáron Robbie Keane vezetésével.

Nyitókép: Mandiner

