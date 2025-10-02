Genk–FTC: ebben a csöppnyi holland faluban is nagyon büszkék a Fradira – fotókon a bizonyíték

Az akkor még Dejan Sztankovics vezette magyar bajnok 2023-ban nem a mérkőzés helyszínén, még csak nem is Belgiumban szállt meg, hanem Genktől 25 kilométerre, a határ holland oldalán egy kis faluban, Urmond-ban. Ugyanezt a példát követték a ferencvárosiak idén is – és bár elsőre furcsa lehet, hogy miért az alig 3 ezres faluban töltik a meccs előtti éjszakát, a körülményeket megismerve nagyon is logikus döntésnek tűnik.

Urmond-ban ugyanis mondhatni, nincs az égvilágon semmi, embert is alig látni az utcán, a hotel közelében pedig pláne – itt aztán tényleg semmi nem akadályozhatja a zavartalan felkészülést a csütörtök esti találkozóra. Annak az esélye pedig szinte a nullával egyenlő, hogy az ellenfél szurkolói a Galatasaray-drukkerekhez hasonló tűzijátékot rendezzenek a szálloda előtt, mint amilyet át kellett élniük Szoboszlai Dominikéknak Törökországban. Pedig a Genk szimpatizánsai sem a jólneveltségük miatt kerültek be mostanában a hírekbe...