09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája tűzijáték

Brutális: óriási tűzijátékshow-val rontották el Szoboszlaiék éjszakáját a Galatasaray szurkolói (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 16:21

Már a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti éjszakán is izzott a hangulat Isztambulban.

2025. szeptember 30. 16:21
null

Mint ismert, a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában kedd este a Liverpool a Galatasaray vendége lesz, ám az összecsapást megelőző éjszaka már forró hangulat uralkodott Isztambulban – számolt be róla a Magyar Nemzet. A török drukkerek tűzijátékshow-val igyekeztek megzavarni Arne Slot együttesének pihenését, miközben a vendégszurkolók sem kaptak jó híreket a szervezőktől.

A helyi fanatikusok pontosan tudták, melyik hotelben szálltak meg a Vörösök, és éjjel hatalmas zajt csapva próbálták elrontani Szoboszlai Dominikék felkészülését. Füldugó ide vagy oda, aligha sikerült teljes nyugalomban tölteniük az éjszakát a Liverpool játékosainak.

Nemcsak a pályán, hanem a lelátón is feszült este várható: a Galata és a Pool tábora egyaránt hírhedt a szenvedélyéről. A körülbelül 2500 fős liverpooli kontingenst szigorú szabályok mellett szállítják a Rams Parkba: harminc külön buszra ültetik őket, amelyek mindegyike több mint négy órával a kezdés előtt érkezik a stadionhoz. A vendégdrukkerek így már kora délután elkülönítve várhatják a kezdő sípszót.

A legnagyobb felháborodást azonban nem ez váltotta ki, hanem az, hogy a szabályok értelmében powerbanket – külső akkumulátort – sem vihetnek magukkal a stadionba. Ez a mai világban sokak számára komoly kényelmetlenséget jelenthet, hiszen a hosszú várakozás alatt könnyen lemerülhetnek a telefonok. Ha azonban Szoboszlaiék diadallal távoznak Isztambulból, alighanem senki sem fogja felróni, hogy lemerült a mobilja.

Nyitókép: Mert Canturk / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Galerida
2025. szeptember 30. 16:54
Nem létezik, hogy ismerve a janicsárok módszereit nem hurcolkodtak át titokban egy másik szállodába....
Reszelő Aladár
2025. szeptember 30. 16:52
Nem ez a kiszúrás velük. Hanem az, ha abban a 4 órában nem ihatnak sört. Mondjuk az bárkivel az lenne.
