Brutális: óriási tűzijátékshow-val rontották el Szoboszlaiék éjszakáját a Galatasaray szurkolói (VIDEÓ)

Mint ismert, a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában kedd este a Liverpool a Galatasaray vendége lesz, ám az összecsapást megelőző éjszaka már forró hangulat uralkodott Isztambulban – számolt be róla a Magyar Nemzet. A török drukkerek tűzijátékshow-val igyekeztek megzavarni Arne Slot együttesének pihenését, miközben a vendégszurkolók sem kaptak jó híreket a szervezőktől.

A helyi fanatikusok pontosan tudták, melyik hotelben szálltak meg a Vörösök, és éjjel hatalmas zajt csapva próbálták elrontani Szoboszlai Dominikék felkészülését. Füldugó ide vagy oda, aligha sikerült teljes nyugalomban tölteniük az éjszakát a Liverpool játékosainak.