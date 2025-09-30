Ft
09. 30.
kedd
Arne Slot Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Tiszta vizet öntött a pohárba a Liverpool edzője Kerkezzel kapcsolatban 

2025. szeptember 30. 15:34

A Liverpool vezetőedzője a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt hangsúlyozta, hogy a csapat védekezési problémái nem a szélső hátvédek személycseréjéből fakadnak. Arne Slot szerint a rögzített szituációk jelentik az igazi kihívást, amelyekre még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk.

2025. szeptember 30. 15:34
null

A Sportal beszámolója szerint Arne Slot a keddi Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt részletesen válaszolt az újságírók kérdéseire. A Liverpool holland menedzserét többek között arról faggatták, miért csökkent drasztikusan a csapat kapott gól nélküli mérkőzéseinek száma a tavalyi idényhez képest.

Arne Slot a keddi Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón
Arne Slot a Galatasaray elleni BL-meccs előtt beszélt csapata védekezéséről (Fotó: Muhammed Enes Yildirim / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Slot szerint nem a védők személycseréi okozták a gondokat. 

Nem azért kapunk több gólt, mert kicseréltük a szélső hátvédjeinket. Egy csapat védekezése nem a védőknél kezdődik”

– fogalmazott a tréner. 

Hozzátette, hogy a tavalyi szezon egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy az egész csapat együtt dolgozott a labda elleni játékban, így az ellenfelek ritkán jutottak helyzethez. A szakember ugyanakkor elismerte: idén több találatot kaptak rögzített szituációkból, ami figyelmeztető jel. 

„A pontrúgások mintha külön meccsek lennének egy mérkőzésen belül. Tavaly ezekből alig kaptunk gólt, most viszont többször is büntettek minket. Vissza kell térnünk ahhoz a fegyelmezettséghez” – mondta Slot, aki szerint a jelenlegi statisztika torz képet mutat, hiszen öt-hat mérkőzés még nem mérvadó egy teljes szezon szempontjából.

A holland edző kitért a pontrúgások egyre növekvő szerepére is.

Példaként a Galatasaray tavalyi idényét említette, amelyben 91 góljukból 24-et rögzített helyzetekből szereztek. „A futball egyre inkább ezek körül forog. A Premier League-ben különösen sok minden megengedett, a kapusokkal szemben is nagyobb fizikai kontaktus engedélyezett, ami Európa más országaiban szabálytalanságnak számítana” – magyarázta. Slot szerint a Liverpoolnak is komoly fegyvere lehet a pontrúgás. 

Egy szögletből vertük meg az Atlético Madridot, és a Crystal Palace ellen is közel jártunk egy hasonló gólhoz.

Manapság külön taktikai meetingek szólnak ezekről, legalább olyan részletességgel, mint bármely más játékelemről. Ez is mutatja, mennyire felértékelődött a szerepük.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata kedden 21 órakor lép pályára a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray vendégeként a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

