Tiszta vizet öntött a pohárba a Liverpool edzője Kerkezzel kapcsolatban 

Hozzátette, hogy a tavalyi szezon egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy az egész csapat együtt dolgozott a labda elleni játékban, így az ellenfelek ritkán jutottak helyzethez. A szakember ugyanakkor elismerte: idén több találatot kaptak rögzített szituációkból, ami figyelmeztető jel.

„A pontrúgások mintha külön meccsek lennének egy mérkőzésen belül. Tavaly ezekből alig kaptunk gólt, most viszont többször is büntettek minket. Vissza kell térnünk ahhoz a fegyelmezettséghez” – mondta Slot, aki szerint a jelenlegi statisztika torz képet mutat, hiszen öt-hat mérkőzés még nem mérvadó egy teljes szezon szempontjából.

A holland edző kitért a pontrúgások egyre növekvő szerepére is.

Példaként a Galatasaray tavalyi idényét említette, amelyben 91 góljukból 24-et rögzített helyzetekből szereztek. „A futball egyre inkább ezek körül forog. A Premier League-ben különösen sok minden megengedett, a kapusokkal szemben is nagyobb fizikai kontaktus engedélyezett, ami Európa más országaiban szabálytalanságnak számítana” – magyarázta. Slot szerint a Liverpoolnak is komoly fegyvere lehet a pontrúgás.