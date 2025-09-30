Köszönjük, RTL!: milliók maradnak le Szoboszlai, Kerkez és Sallai történelmi BL-csatájáról

A Bors úgy fogalmaz, hogy magyar szempontból ünnepnap jött el a Bajnokok Ligája keddi játéknapján.

A Galatasaray-Liverpool meccsen három magyar is pályára léphet,

válogatottunk három legértékesebb embere, írják. Hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vár bevetésre.

Hozzáteszik: a barátokból erre a 90 percre ellenfelek lesznek, nagy kár, hogy