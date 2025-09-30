Köszönjük, RTL!: milliók maradnak le Szoboszlai, Kerkez és Sallai történelmi BL-csatájáról

„Csak szétrombolja az egyensúlyt” – a PL-legenda gondolkodás nélkül Szoboszlait választaná Wirtz helyett
Kemény szavak egy kemény embertől.
A csatorna úgy döntött, ingyen semmi sem jár.
A Bors úgy fogalmaz, hogy magyar szempontból ünnepnap jött el a Bajnokok Ligája keddi játéknapján.
A Galatasaray-Liverpool meccsen három magyar is pályára léphet,
válogatottunk három legértékesebb embere, írják. Hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vár bevetésre.
Hozzáteszik: a barátokból erre a 90 percre ellenfelek lesznek, nagy kár, hogy
a magyar tévénézők nem láthatják a kedden 21 órakor kezdődő összecsapást.
Mint kiderült, a Sport1 és Sport2 ugyan három BL-meccset is közvetít kedden, a „magyar rangadót” csak
az RTL fizetős, online szolgáltatója sugározza
azoknak, akik előfizettek a csatornára.
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény szavak egy kemény embertől.
A Galatasaray-Liverpool helyett ezeket a meccseken nézheted ma a televízióban:
Kajrat-Real Madrid, 18.45, Sport1
Chelsea-Benfica, 21.00, Sport1
Pafosz-Bayern München, 21.00, Sport2
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt