Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Köszönjük, RTL!: milliók maradnak le Szoboszlai, Kerkez és Sallai történelmi BL-csatájáról

2025. szeptember 30. 07:38

A csatorna úgy döntött, ingyen semmi sem jár.

2025. szeptember 30. 07:38
null

A Bors úgy fogalmaz, hogy magyar szempontból ünnepnap jött el a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. 

A Galatasaray-Liverpool meccsen három magyar is pályára léphet,

válogatottunk három legértékesebb embere, írják. Hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vár bevetésre.

Hozzáteszik: a barátokból erre a 90 percre ellenfelek lesznek, nagy kár, hogy

 a magyar tévénézők nem láthatják a kedden 21 órakor kezdődő összecsapást.

Mint kiderült, a Sport1 és Sport2 ugyan három BL-meccset is közvetít kedden, a „magyar rangadót” csak 

az RTL fizetős, online szolgáltatója sugározza 

azoknak, akik előfizettek a csatornára.

A Galatasaray-Liverpool helyett ezeket a meccseken nézheted ma a televízióban:

Kajrat-Real Madrid, 18.45, Sport1
Chelsea-Benfica, 21.00, Sport1
Pafosz-Bayern München, 21.00, Sport2

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

