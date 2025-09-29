Ft
Wirtz Arne Slot florian wirtz Liverpool Wayne Rooney Szoboszlai Dominik

„Csak szétrombolja az egyensúlyt” – a PL-legenda gondolkodás nélkül Szoboszlait választaná Wirtz helyett

2025. szeptember 29. 20:37

Wayne Rooney hozta a formáját, és nem kertelt: a tőle megszokott őszinteséggel állította pellengérre az eddig minden várakozást alulmúló Florian Wirtzet. A Manchester United egykori ikonja szerint nem is kérdés, hogy Szoboszlai Dominik elsőbbséget élvez a hatalmas összegért vásárolt némettel szemben.

2025. szeptember 29. 20:37
null

Egyre több és hangosabb kritikát kap a Liverpool nyári sztárigazolása, Florian Wirtz. A német középpályást akkori Premier League-rekordösszegnek megfelelő 116 millió fontért szerződtették a címvédő Vörösök (ezt néhány héttel később Alexander Isakkal döntötték meg), ám egyelőre finoman szólva sem váltotta meg a világot. Eddig ugyanis se gólja, se gólpassza, az Everton elleni városi derbin már csak csereként állt be – akkor éppen Szoboszlai Dominik kezdett a helyére fellépve –, de az Atlético Madrid és a Crystal Palace ellen is csak 74 percet kapott Arne Slottól. Wirtzet már nem csak a türelmetlen szurkolók kezdték ki, de egyre több szakértő és exjátékos is megkérdőjelezi, jó befektetés volt-e. 

Wirtz egyelőre meg sem tudja közelíteni Szoboszlai formáját
Vakarhatja a fejét Florian Wirtz: a német válogatott klasszis liverpooli beilleszkedése egyelőre nagyon nem a tervek szerint alakul (Fotó: MTI/AP/Erdős Dénes)

Szoboszlai vs. Wirtz: Rooney szerint ez nem is lehet kérdés

Utóbbiak sorába állt be a Manchester United korábbi legendás gólvágója, Wayne Rooney, aki a BBC saját nevén futó podcastműsorában, a The Wayne Rooney Show-ban egykori csapata menetrendszerű eltemetése mellett képletesen szólva Wirtzet is „eltemette”: roppant kemény szavak kíséretében vonta kétségbe a szerződtetése létjogosultságát. 

Egyáltalán nem látom, hol az ő helye ebben a csapatban. Rengeteg pénzt adtak ki érte, de szerintem csak felborítja a liverpooli egyensúlyt, és ahogyan játszanak. 

Időre van szüksége, de ez nem az árcédulán múlik, és nem is a képességein, hanem egyszerűen nem látom, a mostani liverpooli játékrendszerbe hova tudna beilleszkedni. 

 Szóval ha közte és Szoboszlai között kellene választanom, én Szoboszlait választom!"

Utóbbi megállapítás ugye azért is különösen pikáns, mert Wirtz szerződtetése után rengetegen jó előre, látatlanban „kitették” a liverpooli kezdőből Szoboszlait a német javára, aki ehhez képest azóta pozíciótól függetlenül hétről hétre világklasszis formát mutat, és Arne Slot kirobbanthatatlan kulcsembere lett a világ egyik legjobb csapatában. 

A Liverpool kedd este a Galatasaray vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligájában. Az angol csapatban egy fontos hiányzó lesz Federico Chiesa személyében, a magyarok közül viszont Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is elutazott Isztambulba, míg a túloldalon a hazaiak természetesen Sallai Rolanddal megerősítve rohamoznak majd. 

A 21 órakor kezdődő összecsapáson mindhárom magyarra főszerep várhat, ám a televízióban sajnos ezt sem láthatjuk, élőben ugyanis ismét csak az RTL+ streamingplatformon közvetíti a BL-jogokat birtokló RTL. 

SZOBOSZLAI Dominik; WIRTZ, Florian
Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz itt még egymás ellen, a tavalyi Magyarország-Németország Nemzetek Ligája-mérkőzésen a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

(Nyitókép: X/BBC)

