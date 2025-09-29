„Csak szétrombolja az egyensúlyt” – a PL-legenda gondolkodás nélkül Szoboszlait választaná Wirtz helyett

Egyáltalán nem látom, hol az ő helye ebben a csapatban. Rengeteg pénzt adtak ki érte, de szerintem csak felborítja a liverpooli egyensúlyt, és ahogyan játszanak.

Időre van szüksége, de ez nem az árcédulán múlik, és nem is a képességein, hanem egyszerűen nem látom, a mostani liverpooli játékrendszerbe hova tudna beilleszkedni.

Szóval ha közte és Szoboszlai között kellene választanom, én Szoboszlait választom!"

Utóbbi megállapítás ugye azért is különösen pikáns, mert Wirtz szerződtetése után rengetegen jó előre, látatlanban „kitették” a liverpooli kezdőből Szoboszlait a német javára, aki ehhez képest azóta pozíciótól függetlenül hétről hétre világklasszis formát mutat, és Arne Slot kirobbanthatatlan kulcsembere lett a világ egyik legjobb csapatában.

A Liverpool kedd este a Galatasaray vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligájában. Az angol csapatban egy fontos hiányzó lesz Federico Chiesa személyében, a magyarok közül viszont Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is elutazott Isztambulba, míg a túloldalon a hazaiak természetesen Sallai Rolanddal megerősítve rohamoznak majd.