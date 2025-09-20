Arne Slot kimondta: Szoboszlai az öt kirobbanthatatlan Liverpool-játékosa között van, de...

Ennek kapcsán tért rá mondandója legfontosabb részére, a minőségi keretmélységre. A holland ezen a ponton kimondta, nagyszerű dolog, hogy vannak megfelelő rotációs lehetőségei, de öt játékosát gyakorlatilag nélkülözhetetlennek nevezte meg:

Egyedül Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik játszott kilencven percet mindhárom alkalommal: ők azok, akik hozzá vannak szokva ehhez a fajta intenzitáshoz, ezen a szinten – most is remekül teljesítettek."

Ezzel együtt már most kategorikusan kizárta, hogy az ötösfogat ott legyen a jövő keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen, amely végre egy tökéletes alkalom arra, hogy a Liverpool pihentesse csúcsra járatott kulcsembereit.