Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Van Dijk Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Arne Slot kimondta: Szoboszlai az öt kirobbanthatatlan Liverpool-játékosa között van, de...

2025. szeptember 20. 19:14

Amit eddig csak sejtettünk, most kimondatott. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot az Everton elleni siker után Szoboszlai Dominiket nevezte meg 90 perces játékosai egyikének.

2025. szeptember 20. 19:14
null

Hétről hétre stabilan világklasszis teljesítményt hoz Szoboszlai Dominik, aktuális posztjától függetlenül. Az Everton ellen megnyert derbi alkalmával például a változatosság kedvéért a kedvelt 10-es pozíciójába visszatérve volt a Premier League-címvédő egyik legjobbja, emellett egy egészen más szerepkörben is levette a lábáról az Anfield közönségét... Az újabb parádés produkciót pedig már Arne Slot sem hagyhatta szó nélkül. 

Az Everton elleni diadal után Arne Slot burkoltan bebetonozta Szoboszlai Dominikot a kezdőbe (Fotó: AFP/Darren Staples)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool mestere a mérkőzést követően ismét beszélt csapata ritka sűrű menetrendjéről, melynek során kevesebb, mint hét nap alatt három nehéz összecsapást kellett lejátszaniuk. A holland menedzser úgy fogalmazott, ennek tudatában küldte pályára felforgatott kezdőcsapatát (melyben a két magyar, Szoboszlai és Kerkez Milos is ott volt, és végig is játszották az összecsapást, méghozzá remekül), készülve arra, hogy a második félidő kőkemény lesz. Ez végül így is lett: Slot szerint 

amíg az első 45 percben frissek voltak, lehetett látni, milyen hihetetlen minőségre képesek, a fordulás után viszont már kezdett fogyni az erő, és az Everton nagyon rájuk jött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek kapcsán tért rá mondandója legfontosabb részére, a minőségi keretmélységre. A holland ezen a ponton kimondta, nagyszerű dolog, hogy vannak megfelelő rotációs lehetőségei, de öt játékosát gyakorlatilag nélkülözhetetlennek nevezte meg: 

Egyedül Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik játszott kilencven percet mindhárom alkalommal: ők azok, akik hozzá vannak szokva ehhez a fajta intenzitáshoz, ezen a szinten – most is remekül teljesítettek."

Ezzel együtt már most kategorikusan kizárta, hogy az ötösfogat ott legyen a jövő keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen, amely végre egy tökéletes alkalom arra, hogy a Liverpool pihentesse csúcsra járatott kulcsembereit. 

(Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
2025. szeptember 20. 19:20
Szar volt ma is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!