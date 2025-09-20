Arne Slot kimondta: Szoboszlai az öt kirobbanthatatlan Liverpool-játékosa között van, de...

Szoboszlain nevetett az egész Anfield: a Liverpool klasszisa zseniálisan figurázta ki társa gólját! (FOTÓ)
Tényleg minden hangszeren játszik.
Amit eddig csak sejtettünk, most kimondatott. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot az Everton elleni siker után Szoboszlai Dominiket nevezte meg 90 perces játékosai egyikének.
Hétről hétre stabilan világklasszis teljesítményt hoz Szoboszlai Dominik, aktuális posztjától függetlenül. Az Everton ellen megnyert derbi alkalmával például a változatosság kedvéért a kedvelt 10-es pozíciójába visszatérve volt a Premier League-címvédő egyik legjobbja, emellett egy egészen más szerepkörben is levette a lábáról az Anfield közönségét... Az újabb parádés produkciót pedig már Arne Slot sem hagyhatta szó nélkül.
Magyar főszereplők az Everton ellen.
A Liverpool mestere a mérkőzést követően ismét beszélt csapata ritka sűrű menetrendjéről, melynek során kevesebb, mint hét nap alatt három nehéz összecsapást kellett lejátszaniuk. A holland menedzser úgy fogalmazott, ennek tudatában küldte pályára felforgatott kezdőcsapatát (melyben a két magyar, Szoboszlai és Kerkez Milos is ott volt, és végig is játszották az összecsapást, méghozzá remekül), készülve arra, hogy a második félidő kőkemény lesz. Ez végül így is lett: Slot szerint
amíg az első 45 percben frissek voltak, lehetett látni, milyen hihetetlen minőségre képesek, a fordulás után viszont már kezdett fogyni az erő, és az Everton nagyon rájuk jött.
Érékelések a derbi után.
Ennek kapcsán tért rá mondandója legfontosabb részére, a minőségi keretmélységre. A holland ezen a ponton kimondta, nagyszerű dolog, hogy vannak megfelelő rotációs lehetőségei, de öt játékosát gyakorlatilag nélkülözhetetlennek nevezte meg:
Egyedül Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik játszott kilencven percet mindhárom alkalommal: ők azok, akik hozzá vannak szokva ehhez a fajta intenzitáshoz, ezen a szinten – most is remekül teljesítettek."
Ezzel együtt már most kategorikusan kizárta, hogy az ötösfogat ott legyen a jövő keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen, amely végre egy tökéletes alkalom arra, hogy a Liverpool pihentesse csúcsra járatott kulcsembereit.
(Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira)