Liverpool–Everton: Kerkez és Szoboszlai is a legjobbak között

a sokoldalú magyar hosszabb idő után tért vissza a 10-es pozícióba, ezzel ő vezette a liverpooli presszinget, s bár összeszedett egy sárgát, a labdákat rendre jól játszotta meg, a támadásépítésekben fontos szerepe volt, és az energiaszintjére is szükség volt a végjátékokban.