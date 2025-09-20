Liverpool–Everton: Kerkez és Szoboszlai is a legjobbak között

Liverpool–Everton: felforgatott csapattal is derbigyőzelem, magyarokkal szárnyal tovább a PL-címvédő!
Magyar főszereplők az Everton ellen.
A nemzetközi értékelések alapján önbizalomnövelő teljesítményt tett le a pályára mindkét magyar. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hasznos játékkal vette ki a részét a derbigyőzelemből.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta az Everton elleni derbit. A 2–1-es győzelem után mindkét magyart dicsérték, Kerkezzel kapcsolatban kiemelték, esetében különösen fontos volt az önbizalomnövelő teljesítmény a Burnley elleni blamája után.
Az egyik legnagyobb liverpooli portál, a Liverpool Echo Kerkeznek 7-es, Szoboszlainak 8-as osztályzatot adott, utóbbi holtversenyben a legmagasabb pontszám (a meccs embere megérdemelten a góllal és gólpasszal záró Ryan Gravenberch lett). Válogatottunk csapatkapitányával kapcsolatban megjegyzik,
a sokoldalú magyar hosszabb idő után tért vissza a 10-es pozícióba, ezzel ő vezette a liverpooli presszinget, s bár összeszedett egy sárgát, a labdákat rendre jól játszotta meg, a támadásépítésekben fontos szerepe volt, és az energiaszintjére is szükség volt a végjátékokban.
Kerkezt a legutóbbi, Burnley elleni bajnokin már a 38. percben lekapta a pályáról Arne Slot csalódást keltő teljesítménye után, így esetében kiemelik, nagy szüksége volt egy, a mostanihoz hasonló önbizalomnövelő teljesítményre, amely során az Everton legveszélyesebb szélsőjét, Iliman Ndiaye-t jól hatástalanította, és még fejjel is fontos mentései voltak az Everton-egyenlítést elkerülendő.
Elveszítheti a helyét a magyar a kezdőcsapatban?
A mértékadó Sofascore alapján Kerkez 89%-os passzpontossággal dolgozott (Szoboszlai esetében ez most csak 80 volt), hat tisztázása, két-két jó szerelése és közbeavatkozása mellett két megnyert fejpárbaja és négy földön nyert párharca volt.
