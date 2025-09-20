Szoboszlain nevetett az egész Anfield: a Liverpool klasszisa zseniálisan figurázta ki társa gólját! (FOTÓ)

Liverpool–Everton: Kerkez és Szoboszlai is a legjobbak között
Érékelések a derbi után.
Nem csak a labdával vannak parádés megmozdulásai! Szoboszlai Dominik az Everton ellen megmutatta, parodistának sem utolsó...
Szoboszlai Dominik annyi hangszeren játszott már idén, hogy joggal érezhette úgy, egy új területen, a nevettető szerepkörében is kipróbálja magát – ezt végül ugyanolyan sikeresen tette, mint amikor jobbhátvédet, 8-ast, vagy éppen 10-est játszik a pályán. Az Everton elleni győztes derbin tulajdon csapattársát, a vezetést megszerző Ryan Gravenberchet parodizálta ki zseniálisan gólöröm gyanánt: a holland középpályás egy meglehetősen egyedi, amolyan balettmozdulatba oltott karaterúgással nyitotta a találatok sorát, válogatottunk csapatkapitánya pedig ezt annyira élethűen utánozta le, hogy a társak és az Anfield egész közönsége is rajta nevetett!
Az eredeti megmozdulás rögtön a mérkőzés összefoglalójának elején látható. Slusszpoén, hogy az akció eleve Szoboszlaitól indul – nem csak emiatt, de a Vörösök karmesterét ezúttal is az egyik legjobbnak látták Liverpoolban.
