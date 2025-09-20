Ft
09. 20.
szombat
Ryan Gravenberch Everton FC Liverpool gólöröm Szoboszlai Dominik

Szoboszlain nevetett az egész Anfield: a Liverpool klasszisa zseniálisan figurázta ki társa gólját! (FOTÓ)

2025. szeptember 20. 18:17

Nem csak a labdával vannak parádés megmozdulásai! Szoboszlai Dominik az Everton ellen megmutatta, parodistának sem utolsó...

2025. szeptember 20. 18:17
null

Szoboszlai Dominik annyi hangszeren játszott már idén, hogy joggal érezhette úgy, egy új területen, a nevettető szerepkörében is kipróbálja magát – ezt végül ugyanolyan sikeresen tette, mint amikor jobbhátvédet, 8-ast, vagy éppen 10-est játszik a pályán. Az Everton elleni győztes derbin tulajdon csapattársát, a vezetést megszerző Ryan Gravenberchet parodizálta ki zseniálisan gólöröm gyanánt: a holland középpályás egy meglehetősen egyedi, amolyan balettmozdulatba oltott karaterúgással nyitotta a találatok sorát, válogatottunk csapatkapitánya pedig ezt annyira élethűen utánozta le, hogy a társak és az Anfield egész közönsége is rajta nevetett! 

GRAVENBERCH, Ryan; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik szenzációs improvizációja nem csak a társakat, de az Anfield közönségét is megnevettette (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan) 

Az eredeti megmozdulás rögtön a mérkőzés összefoglalójának elején látható. Slusszpoén, hogy az akció eleve Szoboszlaitól indul – nem csak emiatt, de a Vörösök karmesterét ezúttal is az egyik legjobbnak látták Liverpoolban.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)

rugbista
2025. szeptember 20. 19:44
Nem tudom, feltűnt-e valakinek a cégnél, hogy Losonczi Dávid ezüstérmes lett a birkózó vb-n.
