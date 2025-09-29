Ft
09. 29.
hétfő
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Galatasaray–Liverpool: „Játékosként és emberként is kimagasló” – Sallait méltatta edzője a „magyaros” BL-rangadó előtt

2025. szeptember 29. 19:33

Okan Buruk a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-rangadó ellen külön is kiemelte magyar játékosát. A Galatasaray edzője leszögezte, neki és Marco Rossinak is előnyére válhat Sallai Roland sokoldalúsága.

2025. szeptember 29. 19:33
null

Miként azzal bővebben is foglalkoztunk, kedd este „magyaros” rangadót rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában: a Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretében elutazó Liverpoolt fogadja Isztambulban. Az összecsapást megelőző napon a törökök mestere, Okan Buruk az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón beszélt hosszabban várakozásairól, és örömteli módon külön is kitért az elmúlt időszakban alapemberré váló, jobbhátvédként is remeklő Sallairól. 

Sallai Roland a Galatasaray edzésén
Sallai Roland a Galatasaray egyik legfontosabb láncszemévé nőtte ki magát (Fotó: Facebook/Galatasaray)

A Galatasaray egyik adu ásza

Okan Buruk kiemelte, hogy maximálisan elégedettek a magyar klasszissal, aki 

játékosként és emberként is a legtöbbet adja nekünk, pozíciótól függetlenül. 

Már tudtunk a válogatottban nyújtott teljesítményéről, de új lehetőségeket nyitott meg számunkra, különösen jobbhátvéd poszton. Ez mindkettőnknek örömteli: neki is az, és valószínűleg a válogatott edzőjének is értékes, hogy Roland több poszton is bevethető. Összességében nagyon elégedettek vagyunk vele!”

Noha sok időbe és szenvedésbe telt, mire Buruk megtalálta a számos poszton kipróbált Sallai igazi helyét, a 28 éves, szélsőként, a középpályán és hátul is bevethető magyar játékos klubjában végül a jobb bekk pozícióban „lelt otthonra”, itt hétről hétre világklasszis teljesítményt nyújt a török sztárcsapatban – immár abszolút közönségkedvencként.

Okan Buruk korábban maga is betalált a Poolnak

A Galatasaray bajnoki címvédőként jelenleg is orrhosszal, százszázalékos teljesítménnyel és 19–2-es gólkülönbséggel vezeti a török tabellát, a klub BL-visszatérése ezzel együtt fertelmesen sikerült: az Eintracht Frankfurt másfél hete egy ötössel küldte haza az isztambuliakat. A játékosként 

a 2006/07-es BL-idényben a Liverpoolnak óriási gólt lövő Okan Buruk

most edzői pályafutása egyik legnehezebbnek ígérkező meccseként aposztrofálta a Premier League-címvédő Vörösök elleni összecsapást, akiket a világ egyik legjobb csapataként jellemzett. Kiemelte ugyanakkor: ha olyan lelkesedéssel tudnak játszani Szoboszlaiék ellen, mint ahogy azt például legutóbb a Crystal Palace tette, akkor nekik is lehet esélyük a pontszerzésre. 

