Galatasaray–Liverpool: „Játékosként és emberként is kimagasló” – Sallait méltatta edzője a „magyaros” BL-rangadó előtt

játékosként és emberként is a legtöbbet adja nekünk, pozíciótól függetlenül.

Már tudtunk a válogatottban nyújtott teljesítményéről, de új lehetőségeket nyitott meg számunkra, különösen jobbhátvéd poszton. Ez mindkettőnknek örömteli: neki is az, és valószínűleg a válogatott edzőjének is értékes, hogy Roland több poszton is bevethető. Összességében nagyon elégedettek vagyunk vele!”

Noha sok időbe és szenvedésbe telt, mire Buruk megtalálta a számos poszton kipróbált Sallai igazi helyét, a 28 éves, szélsőként, a középpályán és hátul is bevethető magyar játékos klubjában végül a jobb bekk pozícióban „lelt otthonra”, itt hétről hétre világklasszis teljesítményt nyújt a török sztárcsapatban – immár abszolút közönségkedvencként.