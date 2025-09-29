Galatasaray–Liverpool: „Játékosként és emberként is kimagasló” – Sallait méltatta edzője a „magyaros” BL-rangadó előtt

Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)
Magyar rangadót rendeznek a BL-ben.
Okan Buruk a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-rangadó ellen külön is kiemelte magyar játékosát. A Galatasaray edzője leszögezte, neki és Marco Rossinak is előnyére válhat Sallai Roland sokoldalúsága.
Miként azzal bővebben is foglalkoztunk, kedd este „magyaros” rangadót rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában: a Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretében elutazó Liverpoolt fogadja Isztambulban. Az összecsapást megelőző napon a törökök mestere, Okan Buruk az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón beszélt hosszabban várakozásairól, és örömteli módon külön is kitért az elmúlt időszakban alapemberré váló, jobbhátvédként is remeklő Sallairól.
Okan Buruk kiemelte, hogy maximálisan elégedettek a magyar klasszissal, aki
játékosként és emberként is a legtöbbet adja nekünk, pozíciótól függetlenül.
Már tudtunk a válogatottban nyújtott teljesítményéről, de új lehetőségeket nyitott meg számunkra, különösen jobbhátvéd poszton. Ez mindkettőnknek örömteli: neki is az, és valószínűleg a válogatott edzőjének is értékes, hogy Roland több poszton is bevethető. Összességében nagyon elégedettek vagyunk vele!”
Noha sok időbe és szenvedésbe telt, mire Buruk megtalálta a számos poszton kipróbált Sallai igazi helyét, a 28 éves, szélsőként, a középpályán és hátul is bevethető magyar játékos klubjában végül a jobb bekk pozícióban „lelt otthonra”, itt hétről hétre világklasszis teljesítményt nyújt a török sztárcsapatban – immár abszolút közönségkedvencként.
A Galatasaray bajnoki címvédőként jelenleg is orrhosszal, százszázalékos teljesítménnyel és 19–2-es gólkülönbséggel vezeti a török tabellát, a klub BL-visszatérése ezzel együtt fertelmesen sikerült: az Eintracht Frankfurt másfél hete egy ötössel küldte haza az isztambuliakat. A játékosként
a 2006/07-es BL-idényben a Liverpoolnak óriási gólt lövő Okan Buruk
most edzői pályafutása egyik legnehezebbnek ígérkező meccseként aposztrofálta a Premier League-címvédő Vörösök elleni összecsapást, akiket a világ egyik legjobb csapataként jellemzett. Kiemelte ugyanakkor: ha olyan lelkesedéssel tudnak játszani Szoboszlaiék ellen, mint ahogy azt például legutóbb a Crystal Palace tette, akkor nekik is lehet esélyük a pontszerzésre.
