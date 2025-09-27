Crystal Palace–Liverpool: drámai végjátékot követően a 97. percben kaptak ki Szoboszlaiék

Liverpoolban állítják: csak Kerkez Miloson múlik, folytatják-e hibátlan sorozatukat Szoboszlai Dominikék
Karrierje legjobb teljesítményére lesz szükség.
Megszakadt a Liverpool bajnoki veretlenségi sorozata: Chiesa a 87. percben még egyenlített, de a mérkőzés legvégén érkezett a hidegzuhany Arne Slot csapatának.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.
Két magyarral, Szoboszlaival a 10-es pozícióban álltak fel a Vörösök:
A mérkőzés 16 órakor kezdődött, a Match 4-en volt látható élőben.
A Crystal Palace sokkolta a bajnokot: a 10. percben Kamada szöglete után Sarr bombázott közelről a hálóba, megszerezve ezzel a hazai vezetést (1–0). A gól után a Liverpool próbálta átvenni az irányítást, ám Alissonnak többször is bravúrral kellett közbeavatkoznia: előbb Mateta, majd Munoz, később ismét a francia támadó próbálkozását hárította – ez volt a brazil kapus harmadik óriási védése az első húsz percben. Közben Konate nehéz perceket élt át, Mateta rendre megverte, sőt egy szabálytalanság után sárga lapot is kapott.
A 18. percben a játék hosszabb időre félbeszakadt, mivel a lelátón orvosi segítségre szorult egy szurkoló.
A közel tízperces kényszerszünet után a Liverpool támadásba lendült, Gravenberch szabadrúgás utáni kísérletét Henderson még a kapufára tolta, de ezt leszámítva a vendégek nem tudtak veszélyt teremteni. A hajrában ugyan Konate előtt adódott egy hatalmas fejeslehetőség, de centikkel a kapu mellé bólintott, így Arne Slot csapata csalódást keltő teljesítménnyel, helyzet nélkül, 1–0-s hátrányban vonult az öltözőbe. Oliver Glasner viszont inkább bosszankodhatott, hogy a Palace a rengeteg lehetőség ellenére nem tudta nagyobb különbségre váltani fölényét.
A magyar középpályás volt az első, aki észrevette a bajt.
A Selhurst Parkban a második félidő Crystal Palace-cserével kezdődött: Will Hughes váltotta a jó teljesítményt nyújtó Adam Whartont. A hazaiak lendületben maradtak, energikus játékkal próbálták őrizni előnyüket, miközben a Liverpool egyre többször próbálta áttörni a védelmet.
Arne Slot csapata helyzetekig is eljutott: előbb Szoboszlai szabadrúgását Gakpo fejelte Henderson kezébe, majd Gravenberch lőtt mellé, később Wirtz közeli kísérletét hárította bravúrral a hazai kapus. A vendégek hiába birtokolják többet a labdát, a befejezéseknél rendre hiányzott az átütőerő, Henderson pedig minden próbálkozásnál a helyén volt.
A 87. percben ismét nyílt lett a mérkőzés, miután a Liverpool kiharcolta az egyenlítést.
Egy balról érkező beadásba Richards még belecsúsztatott, a labda pedig tökéletesen érkezett Federico Chiesa elé, aki higgadtan értékesítette a helyzetet (1–1).
Végül drámai végjáték döntötte el a mérkőzést: a hosszabbítás legvégén a hazaiak csapatkapitánya, Eddie Nketiah villant, és eldöntötte a három pont sorsát. A 97. percben egy hosszú bedobás után Marc Guehi fejjel továbbította a labdát, amely végül Nketiah elé került. Bár a passz nem volt tudatos, a támadó lecsapott a lehetőségre, és közelről a hálóba bombázott (2–1).
A Palace ezzel 2–1-re legyőzte a Liverpoolt, amely hiába küzdött az egyenlítésért, végül nem tudta megőrizni bajnoki veretlenségét.
Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt. A vereség ellenére megőrizte első helyét a Premier League-ben a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3–2-re elveszített az idény előtt.
Nyitókép: Darren Staples / AFP