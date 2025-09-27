Crystal Palace–Liverpool: drámai végjátékot követően a 97. percben kaptak ki Szoboszlaiék

A Crystal Palace sokkolta a bajnokot: a 10. percben Kamada szöglete után Sarr bombázott közelről a hálóba, megszerezve ezzel a hazai vezetést (1–0). A gól után a Liverpool próbálta átvenni az irányítást, ám Alissonnak többször is bravúrral kellett közbeavatkoznia: előbb Mateta, majd Munoz, később ismét a francia támadó próbálkozását hárította – ez volt a brazil kapus harmadik óriási védése az első húsz percben. Közben Konate nehéz perceket élt át, Mateta rendre megverte, sőt egy szabálytalanság után sárga lapot is kapott.

A 18. percben a játék hosszabb időre félbeszakadt, mivel a lelátón orvosi segítségre szorult egy szurkoló.

A közel tízperces kényszerszünet után a Liverpool támadásba lendült, Gravenberch szabadrúgás utáni kísérletét Henderson még a kapufára tolta, de ezt leszámítva a vendégek nem tudtak veszélyt teremteni. A hajrában ugyan Konate előtt adódott egy hatalmas fejeslehetőség, de centikkel a kapu mellé bólintott, így Arne Slot csapata csalódást keltő teljesítménnyel, helyzet nélkül, 1–0-s hátrányban vonult az öltözőbe. Oliver Glasner viszont inkább bosszankodhatott, hogy a Palace a rengeteg lehetőség ellenére nem tudta nagyobb különbségre váltani fölényét.