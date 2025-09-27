Ft
Liverpool orvosi ellátás Crystal Palace Szoboszlai Dominik

Nagy volt a riadalom: hosszú percekig állt a játék a Liverpool meccsén, Szoboszlai az orvosoknak mutogatott

2025. szeptember 27. 17:16

A magyar középpályás volt az első, aki észrevette a bajt.

2025. szeptember 27. 17:16
null

A szombati Crystal Palace–Liverpool mérkőzés az első félidőben közel tíz percre megszakadt, miután a lelátón egy szurkoló hirtelen rosszul lett és azonnali orvosi beavatkozásra szorult. Mindkét csapat stábja azonnal a helyszínre sietett, miután a játékosok jelezték a játékvezetőnek a problémát. 

A Mirror és az Express beszámolója szerint kulcsszerepet játszott ebben Szoboszlai Dominik a Liverpoolból, valamint Daniel Munoz a Crystal Palace-ból: mindketten elsőként vették észre a bajt, és gyors reagálásukkal biztosították, hogy az orvosi csapat a lehető legrövidebb úton jusson el a pályán keresztül a rászoruló szurkolóhoz.

Az ellátás ideje alatt a játék állt, a csapatok a pálya szélén várakoztak, míg a Selhurst Park közönsége teljesen elcsendesedett. Bár a helyzet komolynak tűnt, a találkozót rövid időn belül folytatni tudták. A néző állapotáról és a körülményekről egyelőre nem közöltek részleteket, a klubok későbbre ígértek tájékoztatást.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

