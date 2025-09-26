Liverpoolban állítják: csak Kerkez Miloson múlik, folytatják-e hibátlan sorozatukat Szoboszlai Dominikék

A cikk szerzője szerint Sarr igazi rémálom volt Kerkez és a ’pool számára – a szenegáli játékos szerezte csapata második gólját. A 27 éves szélső még augusztus végén megsérült az Aston Villa elleni mérkőzésen, ugyanakkor a hírek szerint éppen a Liverpool ellen térhet vissza a pályára.

A lap azt írja, Kerkez azon a bizonyos kupadöntőn támadásban már szép dolgokat mutatott, védekezésben viszont nem tudott megbirkózni Sarr sebességével és képességeivel. Kerkezt kétszer cselezték ki és 9-szer veszített labdát, ami szombaton nem férhet bele a jól kontrázó ellenféllel szemben.

Kerkez azóta sokat javult

De rögtön hozzá is teszik: a magyar védő teljesítménye azóta nagyot javult, az Arsenal és az Everton ellen is remek teljesítményt nyújtott, utóbbi meccsen Noni Maduekét is sikerült féken tartania. Sarr ellen hasonlóan kellene játszania: tapadnia kell rá szorosan és fizikai erejét is latba kell vetnie, hogy ne indulhasson meg gyorsan a kontrákkal.