Liverpoolban állítják: csak Kerkez Miloson múlik, folytatják-e hibátlan sorozatukat Szoboszlai Dominikék

2025. szeptember 26. 10:35

Egy liverpooli portál nagy terhet rakott Kerkez Milos vállára: szerintük a magyar válogatott védő játékán fog múlni, hogy Szoboszlai Dominikék folytathatják-e hibátlan sorozatukat a bajnokságban. Kerkeztől csúcsteljesítményre lesz szükség.

2025. szeptember 26. 10:35
null

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Crystal Palace vendége lesz szombaton a Premier League 6. fordulójában. A londoni klub kisebb mumusa lett az angol bajnoki címvédőnek, hiszen az előző évadban csak egyszer tudott nyerni ellene Arne Slot csapata, a nyáron pedig 11-esekkel vereséget is szenvedett a Community Shielden – ez utóbbi volt Kerkez bemutatkozása tétmeccsen a vörösöknél.

Kerkez
Kerkeznek a nyáron meggyűlt a baja Sarr-ral. Fotó: Yunus Dalgic / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az esélyesnek ettől még a liverpooliak számítanak, hiszen hibátlan mérleggel, ötpontos előnnyel vezetik a tabellát – ugyanakkor rajtuk kívül a Palace az egyetlen veretlen csapat a bajnokságban, három győzelemmel és két döntetlennel az ötödik helyen áll.

A liverpooli rousingthekop.com szerint Slot gárdájának egyetlen problémája lehet ezen a rangadón, mégpedig az, hogy Kerkez a nyári, debütáló meccsén alaposan megszenvedett az ellenfél jobbszélsőjével, Ismaila Sarr-ral.

A cikk szerzője szerint Sarr igazi rémálom volt Kerkez és a ’pool számára – a szenegáli játékos szerezte csapata második gólját. A 27 éves szélső még augusztus végén megsérült az Aston Villa elleni mérkőzésen, ugyanakkor a hírek szerint éppen a Liverpool ellen térhet vissza a pályára.

A lap azt írja, Kerkez azon a bizonyos kupadöntőn támadásban már szép dolgokat mutatott, védekezésben viszont nem tudott megbirkózni Sarr sebességével és képességeivel. Kerkezt kétszer cselezték ki és 9-szer veszített labdát, ami szombaton nem férhet bele a jól kontrázó ellenféllel szemben.

Kerkez azóta sokat javult

De rögtön hozzá is teszik: a magyar védő teljesítménye azóta nagyot javult, az Arsenal és az Everton ellen is remek teljesítményt nyújtott, utóbbi meccsen Noni Maduekét is sikerült féken tartania. Sarr ellen hasonlóan kellene játszania: tapadnia kell rá szorosan és fizikai erejét is latba kell vetnie, hogy ne indulhasson meg gyorsan a kontrákkal.

Ha liverpooli karrierje eddigi legjobb teljesítményét tudja nyújtani, akkor kétségtelen, hogy Slot csapata folytathatja hibátlan sorozatát”

 – írják.

A Liverpool szombat délután 4 órától lesz a Crystal Palace vendége az angol bajnokságban.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

