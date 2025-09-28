Ebben a jelenetben minden benne van: Szoboszlai megmozdulása a téma Liverpoolban (VIDEÓ)
2025. szeptember 28. 18:19
Florian Wirtznek továbbra sem megy a Liverpoolban. Ezúttal Szoboszlai Dominik beadása után ügyetlenkedte el az óriási helyzetet.
2025. szeptember 28. 18:19
Ahogyan arról beszámoltunk, a Crystal Palace odahaza 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzést végigjátszotta a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki nagyon közel járt ahhoz, hogy a második félidőben gólpasszt adjon.
Szoboszlai remekül játszotta tisztára magát, aztán a gyengébbik lábával középre tekert, de az üresen érkező, a nyáron 125 millió euróért szerződtetett Florian Wirtz nem tudta a kapuba helyezni a labdát. Erre a jelenetre a klubhoz közel álló médiumok is felhívták a figyelmet.
Szoboszlai nagyszerűen adott be, de Wirtz nem tudta közelről értékesíteni a helyzetet.”
Szoboszlainak eddig nagyszerű idénye van: a munkabírását és alkalmazkodó képességét Arne Slot vezetőedző is többször kiemelte. Egyelőre kihagyhatatlan a kezdőből, míg a nyáron horrorösszegért érkező posztriválisa nem igazán találja a helyét, hiszen a Vörösök színeiben a legutóbbi hét tétmérkőzésén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. Egyedül az Angol Szuperkupa-mérkőzésről van egy asszisztja.
Slot a Palace ellen a 74. percben le is cserélte őt, a helyére érkező Federico Chiesa pedig egyenlített. A hazaiak azonban egy utolsó pillanatban szerzett góllal így is otthon tartották a három pontot.
Hello @Carra23, any word of advice to Slot on whether or not he should bench Florian Wirtz or do you only have advice for Chelsea and Arsenal managers and players? pic.twitter.com/UgSSRyLt3U
Szoboszlaiék legközelebb a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában, aztán a bajnokságban a Chelsea vendége lesz, a válogatott szünet után pedig a Manchester Unitedet fogadja.