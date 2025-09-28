Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
florian wirtz Liverpool videó Szoboszlai Dominik

Ebben a jelenetben minden benne van: Szoboszlai megmozdulása a téma Liverpoolban (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 18:19

Florian Wirtznek továbbra sem megy a Liverpoolban. Ezúttal Szoboszlai Dominik beadása után ügyetlenkedte el az óriási helyzetet.

2025. szeptember 28. 18:19
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Crystal Palace odahaza 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzést végigjátszotta a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki nagyon közel járt ahhoz, hogy a második félidőben gólpasszt adjon.

Szoboszlaival elégedett lehet
Szoboszlaival elégedett lehet Slot (Fotó: MTI/AP/Rui Vieira)

Szoboszlai remekül játszotta tisztára magát, aztán a gyengébbik lábával középre tekert, de az üresen érkező, a nyáron 125 millió euróért szerződtetett Florian Wirtz nem tudta a kapuba helyezni a labdát. Erre a jelenetre a klubhoz közel álló médiumok is felhívták a figyelmet.

Szoboszlai nagyszerűen adott be, de Wirtz nem tudta közelről értékesíteni a helyzetet.”

Ez egy gyönyörű beadás volt Szoboszlaitól a gyengébbik lábával.”

Szoboszlainak eddig nagyszerű idénye van: a munkabírását és alkalmazkodó képességét Arne Slot vezetőedző is többször kiemelte. Egyelőre kihagyhatatlan a kezdőből, míg a nyáron horrorösszegért érkező posztriválisa nem igazán találja a helyét, hiszen a Vörösök színeiben a legutóbbi hét tétmérkőzésén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. Egyedül az Angol Szuperkupa-mérkőzésről van egy asszisztja.

Slot a Palace ellen a 74. percben le is cserélte őt, a helyére érkező Federico Chiesa pedig egyenlített. A hazaiak azonban egy utolsó pillanatban szerzett góllal így is otthon tartották a három pontot.

Szoboszlaiékra nagy meccsek várnak

Szoboszlaiék legközelebb a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában, aztán a bajnokságban a Chelsea vendége lesz, a válogatott szünet után pedig a Manchester Unitedet fogadja.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Medici
2025. szeptember 28. 18:29
Azért talán egy beadástól - bármennyire passzol - talán még nem kellene szétájulni magunkat. Maradjunk annyiban a germán továbbra is szenved. Mint a Luftwaffe 1940-ben.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!