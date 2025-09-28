Ebben a jelenetben minden benne van: Szoboszlai megmozdulása a téma Liverpoolban (VIDEÓ)

Ahogyan arról beszámoltunk, a Crystal Palace odahaza 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzést végigjátszotta a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki nagyon közel járt ahhoz, hogy a második félidőben gólpasszt adjon.

Szoboszlaival elégedett lehet Slot (Fotó: MTI/AP/Rui Vieira)

Szoboszlai remekül játszotta tisztára magát, aztán a gyengébbik lábával középre tekert, de az üresen érkező, a nyáron 125 millió euróért szerződtetett Florian Wirtz nem tudta a kapuba helyezni a labdát. Erre a jelenetre a klubhoz közel álló médiumok is felhívták a figyelmet.

Szoboszlai nagyszerűen adott be, de Wirtz nem tudta közelről értékesíteni a helyzetet.”