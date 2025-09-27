Crystal Palace–Liverpool: Szoboszlait a vereség ellenére magasztalták, Kerkezt nem kímélték Angliában – osztályzatok

Ahogy arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján. A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3–2-re elveszített az idény előtt.

A 97. percben kaptak ki Szoboszlaiék (Fotó: Ben STANSALL / AFP)

Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt. Az egyik legnagyobb liverpooli portál, a Liverpool Echo Kerkeznek 5-ös, Szoboszlainak 7-es osztályzatot adott, utóbbi a legmagasabb pontszám a mezőnyjátékosok tekintetében (a Pool legjobbja megérdemelten a pazar védéseket bemutató Alisson Becker lett). Válogatottunk csapatkapitányával kapcsolatban megjegyzik,

az egyetlen mezőnyjátékos a Liverpoolból, aki az első félidőben bármilyen lendületet és minőséget mutatott: gólhelyzetet alakított ki Konaté számára, majd a második félidőben jobbhátvédként folytatta, és pontos beadást küldött Wirtz elé.

Kerkez játékáról így írtak: az első félidőben, mivel nem volt előtte szélső, próbált valamennyi támadó lendületet vinni a bal oldalon, de hatása minimális volt. A második félidőben viszont már hatékonyabban kapcsolódott a támadásokhoz Gakpo jelenlétével előtte.