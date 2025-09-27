Ft
09. 27.
szombat
Liverpool Premier League Kerkez Milos Crystal Palace Szoboszlai Dominik értékelés

Crystal Palace–Liverpool: Szoboszlait a vereség ellenére magasztalták, Kerkezt nem kímélték Angliában – osztályzatok

2025. szeptember 27. 20:52

Az értékelések szerint a magyar válogatott csapatkapitánya volt a Vörösök legjobb mezőnyjátékosa. Szoboszlai kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind a 10-es pozícióban, mind jobbhátvédként.

2025. szeptember 27. 20:52
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján. A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3–2-re elveszített az idény előtt. 

A 97. percben kaptak ki Szoboszlaiék
A 97. percben kaptak ki Szoboszlaiék  (Fotó: Ben STANSALL / AFP) 

Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt. Az egyik legnagyobb liverpooli portál, a Liverpool Echo Kerkeznek 5-ös, Szoboszlainak 7-es osztályzatot adott, utóbbi a legmagasabb pontszám a mezőnyjátékosok tekintetében (a Pool legjobbja megérdemelten a pazar védéseket bemutató Alisson Becker lett). Válogatottunk csapatkapitányával kapcsolatban megjegyzik,  

az egyetlen mezőnyjátékos a Liverpoolból, aki az első félidőben bármilyen lendületet és minőséget mutatott: gólhelyzetet alakított ki Konaté számára, majd a második félidőben jobbhátvédként folytatta, és pontos beadást küldött Wirtz elé.

Kerkez játékáról így írtak: az első félidőben, mivel nem volt előtte szélső, próbált valamennyi támadó lendületet vinni a bal oldalon, de hatása minimális volt. A második félidőben viszont már hatékonyabban kapcsolódott a támadásokhoz Gakpo jelenlétével előtte. 

A mértékadó Sofascore alapján Kerkez és Szoboszlai egyaránt 87%-os passzpontossággal dolgozott, a balbekknek egy tisztázása, egy-egy jó szerelése és közbeavatkozása mellett egy megnyert fejpárbaja és két földön nyert párharca volt.

A Liverpool.com szerint Szoboszlai vitathatatlanul a csapat legjobb játékosa a szezonban Gravenberch-hel együtt. A szombati mérkőzésen is stabil teljesítményt nyújtott, egyaránt a középpályán és a jobbhátvéd poszton. Teljes erőbedobással játszott, rajta semmi sem múlt, csapata legjobbja volt Alissonnal együtt. Kerkez Sarr-ral került szembe, ami rendkívül nehéz feladat volt számára. Sokáig teljesen magára maradt, passzolási lehetőségei korlátozottak voltak Wirtz középre húzódása miatt, a második félidőben azonban javult a teljesítménye.

A Thisisanfield.com szakírói szerint Szoboszlai a Van Dijkkal és Gravenberch-hel együtt eddig a szezon legjobb teljesítményét nyújtja a Liverpoolnál. A mérkőzésen ugyan nem tudta áttörni a Palace védelmét, de adott egy pontos labdát Wirtznek, amelyet gólra kellett volna váltani – ez azonban nem sikerült. A szünet után jobbhátvédként is stabil volt, és ő volt a legkiemelkedőbb játékos az amúgy gyengén futballozó Liverpoolban. Kerkez Arne túlságosan óvatos, biztonsági jellegű játékot mutatott, előre passzai gyakran pontatlanok voltak, és a Palace győztes gólja előtt fölöslegesen taccsra rúgta a labdát.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

 

 

