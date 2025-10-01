Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Robbie Keane Fradi Genk Ferencváros FTC

Már Belgiumban is a magyarok szabálya a téma

2025. október 01. 20:20

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane és játékosa, Toon Raemaekers megtartotta a Genk elleni, idegenbeli Európa-liga-mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját. Genk–FTC: Belgiumban is a „magyarszabály” volt a téma.

2025. október 01. 20:20
null
Nagy-Pál Tamás

A Ferencváros labdarúgócsapata szerda kora este megérkezett Belgiumba a Genk elleni Európa-liga-mérkőzés helyszínére. Illetve egészen pontosan csak Robbie Keane vezetőedző és az FTC belga légiósa, Toon Raemaekers, hiszen ők vettek részt az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón, a többiek a reptérről azonnal a hotel felé vették az irányt, vagyis maradtak a határ túloldalán, ugyanis a 2023-as Konferencia-liga-mérkőzéshez hasonlóan a Fradi ismét a hollandiai kis faluban, Urmond-ban tölti a találkozó előtti éjszakát. Genk–FTC: ezt várják a főszereplők.

Genk–FTC
Genk–FTC: Raemaekers is részt vett a sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Raemaekers a Plzen elleni első félidőből azt a tapasztalatot szűrte le, hogy türelmesebbnek kell lenniük labdajáratásban. Ezután honfitársai arról kérdezték a védőt, hogy ő volt-e a meccs előtt Keane kedvenc megfigyelője.

Ha már megemlítették, az ír tréner válaszolt helyette:

„Nem, mert ő azt hitte, hogy Gent ellen játszunk” – mondta tréfásan a szakember, majd a játékos hozzátette, hogy alapvetően a videóanyagokból készülnek fel.

„Vártam már, hogy újra belga földön játszhassak, a családom is itt lesz, nem kellett annyit utazniuk, hogy láthassanak élőben.”

Raemaekershez hasonlóan Robbie Keane is arról beszélt, a Plzen ellen a türelemmel volt a probléma.

„Mindig felhívom a figyelmét a fiúknak arra, hogy türelmesen igazán jól tudunk játszani. Aztán jött a piros lap, ami után komoly karaktert mutatott a csapat nemcsak harcosságban és küzdeni akarásban, hanem a labdatartásban is tíz emberrel. Meg kell próbálnunk az első perctől kezdve azt a játékot mutatni holnap lehetőleg a kilencvenedik perc végéig és még azután is. De mondani nyilván egyszerűbb, mint megcsinálni…”

Elárulta: elég jól ismeri a belga futballt. 

„Ahogy a holland, úgy a belga foci is ismert a remek átmeneteiről, ezt jól használták ki a Rangers ellen is. Fiatalos, energikus csapat a Genk, de ha tudjuk hozni azt a formánkat, amit a Plzen ellen emberhátrányban, vagy az ETO ellen a hétvégén, akkor jó meccset játszhatunk. 

Pár évvel ezelőtt voltak megkereséseim Belgiumból, most csapatneveket nem mondanék, de jól ismerem a belga focit – ez előny lehet számunkra.”

Genk–FTC: „magyarszabály” Belgiumban is

Egy belga újságíró kérdésére aztán újra előjött a „magyarszabály”, ami ellen Keane múlt héten is szót emelt.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez a legnehezebb jelenleg számunkra. Egy stratégiát igényel, mert vannak játékosok, akik megérdemelnék, de a bajnokságban nem tudom játszatni őket. Jelenleg bírjuk ezt a helyzetet, azt nem tudom, mit hoz a jövő. Mindenesetre mi megpróbálunk száz százalékot nyújtani – az Európa-ligában legalább bárkit bevethetek.”

Naby Keitáról elmondta: meccskeretben van, volt egy kis probléma a lábával, ami rendben jött. Lisztes Krisztián fittségén az erőnléti stáb dolgozik, remélhetőleg pár héten belül készen áll a játékra.

A Ferencváros csütörtök este 9-től lép pályára a Genk vendégeként.

 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!