Már Belgiumban is a magyarok szabálya a téma

FTC–Plzen: Robbie Keane megérti Orbán Viktort és Csányi Sándort, de…
Kiakadt a Ferencváros vezetőedzője.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane és játékosa, Toon Raemaekers megtartotta a Genk elleni, idegenbeli Európa-liga-mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját. Genk–FTC: Belgiumban is a „magyarszabály” volt a téma.
A Ferencváros labdarúgócsapata szerda kora este megérkezett Belgiumba a Genk elleni Európa-liga-mérkőzés helyszínére. Illetve egészen pontosan csak Robbie Keane vezetőedző és az FTC belga légiósa, Toon Raemaekers, hiszen ők vettek részt az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón, a többiek a reptérről azonnal a hotel felé vették az irányt, vagyis maradtak a határ túloldalán, ugyanis a 2023-as Konferencia-liga-mérkőzéshez hasonlóan a Fradi ismét a hollandiai kis faluban, Urmond-ban tölti a találkozó előtti éjszakát. Genk–FTC: ezt várják a főszereplők.
Raemaekers a Plzen elleni első félidőből azt a tapasztalatot szűrte le, hogy türelmesebbnek kell lenniük labdajáratásban. Ezután honfitársai arról kérdezték a védőt, hogy ő volt-e a meccs előtt Keane kedvenc megfigyelője.
Ha már megemlítették, az ír tréner válaszolt helyette:
„Nem, mert ő azt hitte, hogy Gent ellen játszunk” – mondta tréfásan a szakember, majd a játékos hozzátette, hogy alapvetően a videóanyagokból készülnek fel.
„Vártam már, hogy újra belga földön játszhassak, a családom is itt lesz, nem kellett annyit utazniuk, hogy láthassanak élőben.”
Raemaekershez hasonlóan Robbie Keane is arról beszélt, a Plzen ellen a türelemmel volt a probléma.
„Mindig felhívom a figyelmét a fiúknak arra, hogy türelmesen igazán jól tudunk játszani. Aztán jött a piros lap, ami után komoly karaktert mutatott a csapat nemcsak harcosságban és küzdeni akarásban, hanem a labdatartásban is tíz emberrel. Meg kell próbálnunk az első perctől kezdve azt a játékot mutatni holnap lehetőleg a kilencvenedik perc végéig és még azután is. De mondani nyilván egyszerűbb, mint megcsinálni…”
Elárulta: elég jól ismeri a belga futballt.
„Ahogy a holland, úgy a belga foci is ismert a remek átmeneteiről, ezt jól használták ki a Rangers ellen is. Fiatalos, energikus csapat a Genk, de ha tudjuk hozni azt a formánkat, amit a Plzen ellen emberhátrányban, vagy az ETO ellen a hétvégén, akkor jó meccset játszhatunk.
Pár évvel ezelőtt voltak megkereséseim Belgiumból, most csapatneveket nem mondanék, de jól ismerem a belga focit – ez előny lehet számunkra.”
Egy belga újságíró kérdésére aztán újra előjött a „magyarszabály”, ami ellen Keane múlt héten is szót emelt.
„Ez a legnehezebb jelenleg számunkra. Egy stratégiát igényel, mert vannak játékosok, akik megérdemelnék, de a bajnokságban nem tudom játszatni őket. Jelenleg bírjuk ezt a helyzetet, azt nem tudom, mit hoz a jövő. Mindenesetre mi megpróbálunk száz százalékot nyújtani – az Európa-ligában legalább bárkit bevethetek.”
Naby Keitáról elmondta: meccskeretben van, volt egy kis probléma a lábával, ami rendben jött. Lisztes Krisztián fittségén az erőnléti stáb dolgozik, remélhetőleg pár héten belül készen áll a játékra.
A Ferencváros csütörtök este 9-től lép pályára a Genk vendégeként.
