Már Belgiumban is a magyarok szabálya a téma

A Ferencváros labdarúgócsapata szerda kora este megérkezett Belgiumba a Genk elleni Európa-liga-mérkőzés helyszínére. Illetve egészen pontosan csak Robbie Keane vezetőedző és az FTC belga légiósa, Toon Raemaekers, hiszen ők vettek részt az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón, a többiek a reptérről azonnal a hotel felé vették az irányt, vagyis maradtak a határ túloldalán, ugyanis a 2023-as Konferencia-liga-mérkőzéshez hasonlóan a Fradi ismét a hollandiai kis faluban, Urmond-ban tölti a találkozó előtti éjszakát. Genk–FTC: ezt várják a főszereplők.

Genk–FTC: Raemaekers is részt vett a sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Raemaekers a Plzen elleni első félidőből azt a tapasztalatot szűrte le, hogy türelmesebbnek kell lenniük labdajáratásban. Ezután honfitársai arról kérdezték a védőt, hogy ő volt-e a meccs előtt Keane kedvenc megfigyelője.

Ha már megemlítették, az ír tréner válaszolt helyette:

„Nem, mert ő azt hitte, hogy Gent ellen játszunk” – mondta tréfásan a szakember, majd a játékos hozzátette, hogy alapvetően a videóanyagokból készülnek fel.