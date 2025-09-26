FTC–Plzen: Robbie Keane megérti Orbán Viktort és Csányi Sándort, de…

FTC–Plzen: csapágyasra járatott magyarok

Mint mondta, Tóth Alex a hajráig pályán volt, ahogy Varga Barnabás is végigjátszotta a találkozót, pedig már gondolnia kellett a hétvégi bajnokira is. Lennének olyanok, akik megérdemelnék a lehetőséget, de a magyarokat kell játszatnia.

Úgy fogalmazott, maximálisan tiszteletben tartja, és fontos célként is tekint rá, hogy a magyar válogatott kijusson a világbajnokságra, tudja, hogy sokaknak ez a legnagyobb álma, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökének és az ország miniszterelnökének is ez a vágya, de hogy várható el a két említett játékostól, hogy minden meccsen pályán legyen és szezononként 60-80 meccset végigjátsszon? Ha ki is jutnának, használhatatlanok lennének a vb-n.

„A Premier League-ben is panaszkodnak az edzők a rengeteg mérkőzés miatt, de ott bármennyi cserélhetnek, ráadásul külföldieket is, nem kötik őket ilyen szabályok” – hangsúlyozta Robbie Keane, utalva rá, hogy öt magyart kell szerepeltetnie az élvonalbeli bajnokságban.