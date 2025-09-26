FTC–Plzen: Robbie Keane megérti Orbán Viktort és Csányi Sándort, de…

FTC–Plzen: „Sok mindent tettünk azért, hogy elveszítsük a meccset” – a piros lap megpecsételte a fiatal játékos sorsát
„Reméljük, tanult belőle”.
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane megérti, hogy Orbán Viktor kormányfő és Csányi Sándor MLSZ-elnök szeretné, ha a magyar válogatott ott lenne a világbajnokságon, mégis kiakadt a „magyarszabály” miatt. Többek között erről is beszélt az FTC–Plzen Európa-liga-meccs utáni sajtótájékoztatón.
Drámai mérkőzésen mentett pontot a Ferencváros a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga 1. fordulójában: a vendégek az első félidőben gól- és emberelőnybe kerültek a Groupama Arénában, de Alekszandar Pesics a mérkőzés utolsó pillanatában gólt fejelt, így 1–1-es döntetlennel ért véget az FTC–Plzen.
A Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane a lefújás után büszke volt játékosaira a második félidőben, 10 emberrel mutatott harcias játék, küzdelem miatt. A szokásos sajtótájékoztató annak rendje és módja szerint lezajlott – ezúttal nem hagyta ott idő előtt az ír tréner –, de a legvégén váratlan módon Keane kérdés nélkül ragadta magához a szót – kifakadt a már jól ismert „magyarszabály” miatt, miközben Orbán Viktor és Csányi Sándor is szóba került.
Az egyik kérdést nagyon a szívére vette.
Drámai végjáték után mentett pontot a magyar bajnok a labdarúgó Európa-ligában. Az FTC–Plzen találkozót követően a Fradi vezetőedzője elárulta, mivel tüzelte fel övéit az öltözőben, majd Orbán Viktor és Csányi Sándor is szóba került.
Mint mondta, Tóth Alex a hajráig pályán volt, ahogy Varga Barnabás is végigjátszotta a találkozót, pedig már gondolnia kellett a hétvégi bajnokira is. Lennének olyanok, akik megérdemelnék a lehetőséget, de a magyarokat kell játszatnia.
Úgy fogalmazott, maximálisan tiszteletben tartja, és fontos célként is tekint rá, hogy a magyar válogatott kijusson a világbajnokságra, tudja, hogy sokaknak ez a legnagyobb álma, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökének és az ország miniszterelnökének is ez a vágya, de hogy várható el a két említett játékostól, hogy minden meccsen pályán legyen és szezononként 60-80 meccset végigjátsszon? Ha ki is jutnának, használhatatlanok lennének a vb-n.
„A Premier League-ben is panaszkodnak az edzők a rengeteg mérkőzés miatt, de ott bármennyi cserélhetnek, ráadásul külföldieket is, nem kötik őket ilyen szabályok” – hangsúlyozta Robbie Keane, utalva rá, hogy öt magyart kell szerepeltetnie az élvonalbeli bajnokságban.
Tóth Alex a Bajnokok Ligája-selejtező kezdete, vagyis július 22-e óta 11 mérkőzésen 824 percet töltött a pályán, összesen 3 meccset (2 bajnoki és 1 kupa) hagyott ki eddig a szezonban. Varga Barnabás még nála is többet szerepelt: 13 meccsen összesen 939 percet, csupán a Szarvaskend elleni kupameccsen pihent – miközben mindketten alapemberek a válogatottban is.
A Ferencvárosra egyébként kemény menet vár, hiszen az elkövetkező 10 napban először a győri ETO FC vendége lesz, majd a Genk otthonában lép pályára, hogy aztán a Paks ellen is rangadót vívjon a bajnokságban hazai pályán.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor