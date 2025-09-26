FTC–Plzen: „Sok mindent tettünk azért, hogy elveszítsük a meccset” – a piros lap megpecsételte a fiatal játékos sorsát

„Gyengén játszottunk az első félidőben, nincs mit szépíteni ezen. A sajtótájékoztatón arról beszéltünk szerdán, hogy nem kellene megnehezíteni a saját dolgunkat, és minimalizálni kéne a ki nem kényszerített hibákat, amiket a korábbi mérkőzéseken elkövettünk.

Ehhez képest ezúttal tényleg sok minden elkövettünk annak érdekében, hogy elveszítsük ezt a mérkőzést.

Az első félidőben rengeteg hibával játszottunk, volt egy butaságnak betudható kiállításunk, amivel nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Viszont a második félidő már teljesen más képet mutatott, tíz emberrel sem játszottunk alárendelt szerepet, nem tudtak a vendégek komoly helyzetet kialakítani. Hiába voltunk kevesebben, még veszélyesebbek voltunk, mint az első félidőben. Szerencsére a végén siker koronázta az erőfeszítéseinket. Én azt mondom, ez egy győzelemmel felérő pontszerzés volt. Persze egy győzelemnél nagyobb ünneplés lett volna, de a szurkolói reakciókon is érezhető volt, értékelték azt, ahogy a csapat reagált a második félidőben. Tényleg mentünk előre a legvégéig, próbáltunk valahogy egalizálni. Most sajnos ebben több nem volt, mert gól- és emberhátrányban a fordítás nem volt reális. Ettől függetlenül azt gondolom, a második félidei játékkal és azzal az összetartással, amit mutattunk, rászolgáltunk a pontra.”