FTC–Plzen: „Sok mindent tettünk azért, hogy elveszítsük a meccset” – a piros lap megpecsételte a fiatal játékos sorsát

FTC–Plzen: micsoda dráma! A mérkőzés utolsó pillanatában, emberhátrányban mentett pontot a Fradi!
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
Cadu, Dibusz Dénes és Gruber Zsombor is nyilatkozott a Ferencváros drámai pontszerzése után a Viktoria Plzen ellen. Így látták a a főszereplők az FTC–Plzent.
FTC–Plzen: furcsa mérkőzéssel kezdte meg idei főtáblás szereplését a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. Az első félidőben a magyar bajnok enerváltan, lassan futballozott, helyzetig sem jutott el a Viktoria Plzen ellen – a csehek meg is szerezték a vezetést. És ha ez nem lenne elég, még a szünet előtt Cebrail Makreckis elképesztő butasága miatt emberhátrányba is került. A második félidőben tíz játékossal már valamivel jobb teljesítményt mutatott a Fradi, miközben a vendégek nem tudtak élni a piros lap adta előnnyel – az utolsó pillanatban pedig némileg váratlanul Alekszandar Pesics egyenlített.
„Az első félidőben egyértelműen jobbak voltak nálunk” – mondta a lefújás után az újságírók előtt a brazil Cadu, aki a szünet után kapott nagy szerepet a kiállított Makreckis helyén volt klubja ellen. – „Kicsit félénken kezdtünk, nem voltunk elég agresszívak. Nemcsak gólt szereztek a csehek, de több lehetőségük is volt. A szünetben aztán az edző beszélt a srácokkal, és sokat fejlődtünk a második félidőre. Mindenki hitt abban, hogy még elérhetjük a jó eredményt. Hittünk magunkban, tudtuk, hogy milyen minőséggel rendelkezünk, hogy jobbak vagyunk annál, mint amit az első félidőben mutattunk. Hittünk egymásban is. Emiatt voltunk jobbak a szünet után. Még a hosszabbításban is hittünk abban, hogy összejöhet az egyenlítés, és sikerült is.”
A Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes sem kertelt:
„Gyengén játszottunk az első félidőben, nincs mit szépíteni ezen. A sajtótájékoztatón arról beszéltünk szerdán, hogy nem kellene megnehezíteni a saját dolgunkat, és minimalizálni kéne a ki nem kényszerített hibákat, amiket a korábbi mérkőzéseken elkövettünk.
Ehhez képest ezúttal tényleg sok minden elkövettünk annak érdekében, hogy elveszítsük ezt a mérkőzést.
Az első félidőben rengeteg hibával játszottunk, volt egy butaságnak betudható kiállításunk, amivel nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Viszont a második félidő már teljesen más képet mutatott, tíz emberrel sem játszottunk alárendelt szerepet, nem tudtak a vendégek komoly helyzetet kialakítani. Hiába voltunk kevesebben, még veszélyesebbek voltunk, mint az első félidőben. Szerencsére a végén siker koronázta az erőfeszítéseinket. Én azt mondom, ez egy győzelemmel felérő pontszerzés volt. Persze egy győzelemnél nagyobb ünneplés lett volna, de a szurkolói reakciókon is érezhető volt, értékelték azt, ahogy a csapat reagált a második félidőben. Tényleg mentünk előre a legvégéig, próbáltunk valahogy egalizálni. Most sajnos ebben több nem volt, mert gól- és emberhátrányban a fordítás nem volt reális. Ettől függetlenül azt gondolom, a második félidei játékkal és azzal az összetartással, amit mutattunk, rászolgáltunk a pontra.”
Gruber Zsombor bombaformában van ebben a szezonban, főleg csereként játszva szerzett már 6 gólt a bajnokságban. Bár a Mandinernek Robbie Keane a találkozó előtt nem árulta el, kezdeni fog-e, a fiatal támadó lapunknak a meccs után elmondta: már a hét elején sejtette az edzésekből, hogy ott lesz a pályán az első perctől kezdve.
„Igazából nem készültem máshogy, de persze nagyon örültem neki. Nem nagyon volt meg az a területünk az első félidőben, amire számítottunk, és hogy egy az egybe kijönnek velünk. Az volt a meccstervünk, hogy próbálunk Alexszel az üres területekre belépni, de végig jöttek velünk, nem is nagyon jött fel a labda a védősorunkból. Aztán kaptunk egy elkerülhető gólt egy ilyen átmenetből, utána meg jött a kiállítás, ami mindent átírt. Azt hittem, engem egyből lecserélnek, mert ugye a jobbhátvéd kapott piros lapot, de én mentem vissza a helyére. A szünetben aztán pozícióra kellett cserélni, úgyhogy az edző is elmondta, a piros lap miatt muszáj kettőt változtatnia, sajnos ez ilyen. A végén Pesics góljával egy pontot meg tudtunk szerezni, ami szerintem nagyon jó így, hogy több mint egy félidőt emberhátrányban játszottunk.”
A Mandiner arra volt kíváncsi, mennyire bosszantó egy ennyire felesleges kiállítás (Makreckis egy sárga lap birtokában, labdavesztés után, a középpályán rántotta vissza ellenfelét).
„Nagyon bosszantó nyilván a csapat szempontjából is, hogy tíz emberrel kell játszani egy ilyen meccsen, miközben vasárnap is nagyon fontos találkozó vár ránk.
Tudtuk, hogy már van sárga lapja, szerintem ő is, de lehet, hogy elfelejtette, vagy nem is tudom, de nem szabad így szabálytalankodni. Ezzel a csapatot is hátráltatta, de úgymond én is rosszul jöttem ki a dologból, mert vissza kellett mennem a helyére, aztán lecseréltek miatta. Sajnos ez van, ilyen a foci. Reméljük, tanult belőle.”
Elárulta: a meccs előtt nem írták volna alá az egy pontot, de a körülmények ismeretében örülnek neki. Arról is kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy az örmények ellen sokak szerint ő pótolhatná a válogatottban az eltiltott Varga Barnabást.
„Örülök neki, ha így gondolják. Én próbálok mindig teljesíteni és saját magamra koncentrálni. Ha sikerül, akkor megkaphatom a meghívót, és ahogy a mester elképzeli, én úgy fogok játszani. Tényleg mindent meg fogok tenni a meghívóért. Nagyon más játékosok vagyunk Barnával, inkább együtt tudjuk jól kiegészíteni egymást. De ha az a feladat, hogy helyettesíteni kell, akkor az a feladat.”
Bőven lesz lehetősége bizonyítania a 21 éves támadónak, hiszen a Fradi egymásután játssza a rangadókat: vasárnap az ETO vendégeként, aztán csütörtökön a Genk otthonában lép pályára, majd a bajnokságban a Paksot fogadja.
„Nagyon húzós két hét vár ránk” – fejezte be Gruber.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor