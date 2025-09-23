Megnevezték az NB I szupercseréjét – mindenki arra vár, mit lép most az edzője

FTC–Diósgyőr: „A DVTK rúgott két gólt, de egynek is örült volna” – a Fradi hőse kevesellte a nyolcperces hosszabbítást
Gruber Zsombort és társait meglepte, hogy Robbie Keane a szünetben egyszerre cserélt négyet.
Gruber Zsombor csereként két gólt szerzett a Diósgyőr ellen. Duplájának köszönhetően vezeti az NB I góllövőlistáját.
A hétfő esti Góóól!2 műsorában Hajdú B. István arról beszélt, lehet, jobban jár a Ferencváros, ha az NB I góllövőlistáját vezető Gruber Zsombort mindig csereként játszatja.
A Fradi a mögöttünk hagyott hétvégén odahaza úgy játszott 2–2-es döntetlent a Diósgyőrrel, hogy a szünetben még kétgólos hátrányban volt. Robbie Keane vezetőedző a szünetben négyet is cserélt, az egyikük pedig az a Gruber Zsombor volt, aki duplázott a második félidőben, és ezzel egy pontot megmentett a hazaiaknak. A 21 éves, válogatottba is meghívott játékos ezekkel a találatokkal a góllövőlista élén áll.
„Most se kapott sok időt, mert a második félidőre állt be, de két góljával feladta a leckét edzőjének a Plzen elleni El-meccs előtt. Mindenki tudta, hogy ügyes és jól cselez, de azt nem, hogy ennyire gólerős is. Jelenleg kevés olyan játékos van a magyar élvonalban, aki csereként tud ilyen markáns teljesítményt nyújtani. Van, akinek kell 10-15 perc, hogy megszokja, hol is van a pályán. Ő nem ilyen,
ő szupercsere, lehet a Fradi jobban jár, ha mindig csereként áll be”
– idézte az M4 Sport Hajdú B. István.
Gruber a mostani idényben eddig 10 tétmérkőzésen hat gólnál és három gólpassznál jár. A bajnokságban hat meccsen (csupán 320 percet játszva) hat találat és két assziszt a mérlege.
A Ferencváros legközelebb csütörtökön lép pályára, az Európa-liga alapszakaszában a cseh Plzent fogadja.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA