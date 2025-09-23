Megnevezték az NB I szupercseréjét – mindenki arra vár, mit lép most az edzője

A hétfő esti Góóól!2 műsorában Hajdú B. István arról beszélt, lehet, jobban jár a Ferencváros, ha az NB I góllövőlistáját vezető Gruber Zsombort mindig csereként játszatja.

Gruber duplázott, és vezeti az NB I góllövőlistáját (Fotó: fradi.hu)

A Fradi a mögöttünk hagyott hétvégén odahaza úgy játszott 2–2-es döntetlent a Diósgyőrrel, hogy a szünetben még kétgólos hátrányban volt. Robbie Keane vezetőedző a szünetben négyet is cserélt, az egyikük pedig az a Gruber Zsombor volt, aki duplázott a második félidőben, és ezzel egy pontot megmentett a hazaiaknak. A 21 éves, válogatottba is meghívott játékos ezekkel a találatokkal a góllövőlista élén áll.