FTC–Diósgyőr: „A DVTK rúgott két gólt, de egynek is örült volna” – a Fradi hőse kevesellte a nyolcperces hosszabbítást

FTC–Diósgyőr: a hosszabbításban mentett pontot otthon a Fradi, tüntettek a szurkolók (VIDEÓ)
Acolatse egészpályás szólógólt lőtt.
A Ferencváros nem bírt hazai pályán a Diósgyőrre az NB I pénteki mérkőzésén (2–2). A lefújás után a zöld-fehérek duplázó támadója, Gruber Zsombor nyilatkozott az M4 Sportnak és a Fradi Zónának is.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros kétgólos hátrányból felállva 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Diósgyőrrel a labdarúgó NB I hetedik fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.
Ezt is ajánljuk a témában
Acolatse egészpályás szólógólt lőtt.
A találkozó után az M4 Sport a zöld-fehérek támadóját, a csereként beállva duplázó Gruber Zsombort kérdezte. A magyar válogatott támadó elmondta, nem tudja, mi hangzott el Robbie Keane vezetőedzőtől a szünetben az öltözőben, mert ő akkor a pályán melegített, ugyanakkor
többedmagával együtt meglepődött azon, hogy az ír szakember négyes cserét eszközöl.
„Az első félidő végén kaptunk egy elkerülhető gólt, ha az nincs, akkor lehet, hogy másképp alakult volna a mérkőzés. De így megint eljátszottuk azt, mint tavaly szinte ugyanilyenkor (akkor a DVTK 3–1-re vezetett az első félidőt követően – a szerk.), a Diósgyőr kétgólos előnnyel mehetett el a szünetre, de ismét meg tudtunk menteni egy pontot. Kellenek a pontok, mert nehéz meccseink jönnek, a következő két hétben két-két mérkőzésünk lesz, szóval fel van adva a lecke” – nyilatkozta Gruber.
Ezt is ajánljuk a témában
Majd tovább szidták egymást.
A 21 éves játékos hat találattal jelenleg vezeti az NB I góllövőlistáját. Ezzel kapcsolatban elmondta, korábban többen is nehezményezték neki, hogy keveset lő kapura, úgyhogy mostanság próbál minél többet vállalkozni, keresi a helyeket, ahol a labda utat találhat a kapuba, s ennek az eredménye, hogy ebben az idényben már többször is eredményes tudott lenni.
Gruber ezt követően a Ferencváros hivatalos YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban is elmondta a gondolatait a meccsről.
A DVTK rúgott két gólt, de egynek is örült volna. A végén több hosszabbítás is lehetett volna, mert a Diósgyőr kapusa folyamatosan húzta az időt, a cserék is nagyon hosszú ideig tartottak, de erről nem szeretnék többet beszélni, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést
– nyilatkozta csalódottan.
A Ferencváros jelenleg második a tabellán, a vesztett pontok tekintetében nem áll rosszabbul az éllovas Paksnál, de annak nyilvánvalóan nem örülnek a kilencedik kerületi klubnál, hogy az eddigi hat bajnoki találkozójukból csak hármat tudtak megnyerni.
Nyitókép: fradi.hu
A mérkőzés összefoglalója