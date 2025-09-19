FTC–Diósgyőr: „A DVTK rúgott két gólt, de egynek is örült volna” – a Fradi hőse kevesellte a nyolcperces hosszabbítást

A találkozó után az M4 Sport a zöld-fehérek támadóját, a csereként beállva duplázó Gruber Zsombort kérdezte. A magyar válogatott támadó elmondta, nem tudja, mi hangzott el Robbie Keane vezetőedzőtől a szünetben az öltözőben, mert ő akkor a pályán melegített, ugyanakkor

többedmagával együtt meglepődött azon, hogy az ír szakember négyes cserét eszközöl.

„Az első félidő végén kaptunk egy elkerülhető gólt, ha az nincs, akkor lehet, hogy másképp alakult volna a mérkőzés. De így megint eljátszottuk azt, mint tavaly szinte ugyanilyenkor (akkor a DVTK 3–1-re vezetett az első félidőt követően – a szerk.), a Diósgyőr kétgólos előnnyel mehetett el a szünetre, de ismét meg tudtunk menteni egy pontot. Kellenek a pontok, mert nehéz meccseink jönnek, a következő két hétben két-két mérkőzésünk lesz, szóval fel van adva a lecke” – nyilatkozta Gruber.