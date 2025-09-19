FTC–Diósgyőr: ilyet is ritkán látni, a két ősellenségnek számító tábor közösen tüntetett az MLSZ ellen (FOTÓK)

Furcsa jelenetekkel kezdődött a labdarúgó NB I 7. fordulója. Az FTC–Diósgyőr mérkőzésen az ősellenségnek számító két tábor egy kifeszített molinón ezt üzente:

FTC–Diósgyőr: a vendégtábor / Fotó: Mandiner

Erre lenne szüksége a magyar futballnak?

FTC–Diósgyőr: a hazai szurkolók / Fotó: Mandiner

Ezt követően teljes csönd borult a stadionra, melynek következtében még a kommentátor, Hajdu B. István hangját is tisztán lehetett hallani. Így kezdődött el a meccs több mint 10 ezer néző előtt, de szurkolás nélkül. Mindez a 4. percig tartott, ekkor a két tábor közösen, felelgetős rigmussal állt neki szidni a Magyar Labdarúgó-szövetséget.