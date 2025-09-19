FTC–Diósgyőr: ilyet is ritkán látni, a két ősellenségnek számító tábor közösen tüntetett az MLSZ ellen (FOTÓK)

Innen nem lesz visszaút: Kubatov Gábor úgy beleállt Csányi Sándorba és az MLSZ-be, ahogy még soha
A Ferencváros elnöke nem kertelt.
A Ferencváros–DVTK NB I-es bajnokin a két tábor a meccs előtt még egymást szidta, aztán közös tüntetésbe kezdett az MLSZ és Csányi Sándor ellen. Ritkán látható jelenetek az FTC–Diósgyőrön.
Furcsa jelenetekkel kezdődött a labdarúgó NB I 7. fordulója. Az FTC–Diósgyőr mérkőzésen az ősellenségnek számító két tábor egy kifeszített molinón ezt üzente:
Erre lenne szüksége a magyar futballnak?
Ezt követően teljes csönd borult a stadionra, melynek következtében még a kommentátor, Hajdu B. István hangját is tisztán lehetett hallani. Így kezdődött el a meccs több mint 10 ezer néző előtt, de szurkolás nélkül. Mindez a 4. percig tartott, ekkor a két tábor közösen, felelgetős rigmussal állt neki szidni a Magyar Labdarúgó-szövetséget.
Ahogy ennek vége lett, a diósgyőriek azonnal elkezdték szidalmazni ellenfelüket, közben a Fradi-tábor görögtüzeket gyújtott, melyek mögött megjelent az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a feje egy felirat kíséretében:
Te csinálod a tüzet.
Az esettel kapcsolatban az FTC elnöke, Kubatov Gábor is posztolt a közösségi médiában.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros elnöke nem kertelt.