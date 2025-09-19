Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Diósgyőri FC Fradi DVTK Ferencváros FTC

FTC–Diósgyőr: ilyet is ritkán látni, a két ősellenségnek számító tábor közösen tüntetett az MLSZ ellen (FOTÓK)

2025. szeptember 19. 20:43

A Ferencváros–DVTK NB I-es bajnokin a két tábor a meccs előtt még egymást szidta, aztán közös tüntetésbe kezdett az MLSZ és Csányi Sándor ellen. Ritkán látható jelenetek az FTC–Diósgyőrön.

2025. szeptember 19. 20:43
null
Nagy-Pál Tamás

Furcsa jelenetekkel kezdődött a labdarúgó NB I 7. fordulója. Az FTC–Diósgyőr mérkőzésen az ősellenségnek számító két tábor egy kifeszített molinón ezt üzente: 

FTC–Diósgyőr
FTC–Diósgyőr: a vendégtábor / Fotó: Mandiner

Erre lenne szüksége a magyar futballnak?

FTC–Diósgyőr
FTC–Diósgyőr: a hazai szurkolók / Fotó: Mandiner

Ezt követően teljes csönd borult a stadionra, melynek következtében még a kommentátor, Hajdu B. István hangját is tisztán lehetett hallani. Így kezdődött el a meccs több mint 10 ezer néző előtt, de szurkolás nélkül. Mindez a 4. percig tartott, ekkor a két tábor közösen, felelgetős rigmussal állt neki szidni a Magyar Labdarúgó-szövetséget.

FTC–Diósgyőr: Csányi Sándor is megjelent

Ahogy ennek vége lett, a diósgyőriek azonnal elkezdték szidalmazni ellenfelüket, közben a Fradi-tábor görögtüzeket gyújtott, melyek mögött megjelent az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a feje egy felirat kíséretében: 

Te csinálod a tüzet.

Az esettel kapcsolatban az FTC elnöke, Kubatov Gábor is posztolt a közösségi médiában.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 19. 21:06
Félidő FTC-DVTK 0:2 HOPPÁ!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 19. 20:51
NYET!-KTE-ZTE-PAKS-MTK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!