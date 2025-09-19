FTC–Diósgyőr: a hosszabbításban mentett pontot otthon a Fradi, tüntettek a szurkolók (VIDEÓ)

FTC–Diósgyőr: ilyet is ritkán látni, a két ősellenségnek számító tábor közösen tüntetett az MLSZ ellen (FOTÓK)
A Diósgyőr Acolatse egészpályás szólógójával 2–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként az NB I 7. fordulójának nyitómérkőzésén. FTC–Diósgyőr: a legfontosabb történések.
FTC–Diósgyőr: az első szeptemberi NB I-es bajnokit rendezték pénteken: bizony, már majdnem három hete annak, hogy lezajlott a válogatott szünet előtti utolsó forduló, azóta csak egy kupakört rendeztek. Azt sikerrel vette egy héttel ezelőtt a Ferencváros és a Diósgyőr is, most pedig a Groupama Arénában egymás ellen játszottak a magyar bajnokság 7. fordulójában.
A vendég miskolciak a borzasztó szezonkezdett után éppen kiegyenesedni látszódtak a szünet előtt (kiütötték a Nyíregyházát, aztán ikszeltek a Puskás Akadémiával), az utolsó két mérkőzésükön már csak 2 gólt kaptak – addig négy találkozón összesen 12-őt, messze a legtöbbet a mezőnyben. A Fradi a DVSC elleni nagyon sima, 3–0-s győzelemmel ment szünetre – mármint ha szünetnek nevezhetjük azt, hogy a fél kezdőcsapat elutazott a válogatottba.
Köztük Dibusz Dénes kapus is, aki az írek elleni világbajnoki selejtező után a portugálok ellen sérülés miatt már nem tudott védeni, viszont most már vele kezdődött a hazai csapat összeállítása. Természetesen Európa egyik legjobb formában lévő csatára, Varga Barnabás sem maradthatott ki a kezdőből (11 klubtétmeccs, 10 góllal, 2 gólpasszal), de bekerült az új igazolás, Bamidele Yusuf is, aki a hétvégén egy mesternégyessel debütált a kupában a Szarvaskend ellen. A kispadra pedig leült az a Mohammad Abu Fani, aki még mindig az egész NB I legértékesebb játékosa (4.5 millió euró), nyáron nagyon távozni akart, meg is sérült, így első játékperceit a kupában kapta ő is ebben az idényben.
Több mint 10 ezer néző jött ki a Groupama Arénába, a vendégszektor is szépen megtelt – ehhez képest a legnagyobb csendben kezdődött a találkozó. A két tábor ugyanis – a legnagyobb egyetértésben – a Magyar Labdarúgó-szövetség és Csányi Sándor ellen tüntetett. Pár perc elteltével beindult a szurkolás is (mármint az MLSZ közös szidalmazása után), aztán bő fél óra elteltével megint lett egy kis csönd: óriási meglepetésre vezetést szereztek ugyanis a vendégek.
Majd tovább szidták egymást.
Acolatse előbb átfűzte magát a védőkön, majd a szezonban ezzel már négygólos Babos Bence elé tálalt, aki Dibuszt megelőzve lőtt közelről a kapuba, 0–1.
Ráadásul közvetlenül a szünet előtt dupláztak a miskolciak: egy ferencvárosi szöglet után Acolatséhoz került a labda a saját 16-osánál, végignyargalt a pályán, majd a Fradi 16-osán belül elfektette Dibuszt, és a kapuba gurított – 2–0-s diósgyőri előnnyel ért véget az első játékrész.
Nem volt elégedett az első 45 perccel Robbie Keane vezetőedző, 4-et(!) is cserélt a szünetben, beállt például Abi Fani is (valamint Gruber Zsombor, Ötvös Bence és Makreckis), akit rögtön éltetni is kezdett a hazai publikum. A vendégek pedig füsttel árasztották el a pályát olyannira, hogy 5 percre megállt a játék. Mivel a helyzet ezután sem lett jobb, a játékvezető a folytatás mellett döntött.
A pálya teljesen felborult a Fradi javára a második félidőben – persze az elsőben is fölényben játszott –, ami a 68. percben góllá is érett: Gruber 18 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1–2.
Nem sokkal később a csereként beállt Pesics egyenlített – de les miatt nem adták meg a fejesgólját.
Alighogy lejárt a rendes játékidő, és megkezdődött a 8 perces hosszabbítás, érkezett az egyenlítés, ismét Gruber volt eredményes, Abu Fani remek labdáját váltotta gólra, 2–2.
Ez maradt a vége, a Fradi felállt kétgólos hátrányból és döntetlenre mentette a Diósgyőr elleni hazai meccsét – gyakorlatilag ez volt a főpróbája a jövő heti, Plzen elleni Európa-liga mérkőzésnek.
NB I, 7. forduló
FTC–Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)
Gól: Gruber (68., 90+1.) ill., Babos (32.), Acolatse (45+2.)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt