FTC–Diósgyőr: a hosszabbításban mentett pontot otthon a Fradi, tüntettek a szurkolók (VIDEÓ)

FTC–Diósgyőr: az első szeptemberi NB I-es bajnokit rendezték pénteken: bizony, már majdnem három hete annak, hogy lezajlott a válogatott szünet előtti utolsó forduló, azóta csak egy kupakört rendeztek. Azt sikerrel vette egy héttel ezelőtt a Ferencváros és a Diósgyőr is, most pedig a Groupama Arénában egymás ellen játszottak a magyar bajnokság 7. fordulójában.

FTC–Diósgyőr: nem kímélték az MLSZ-t. Fotó: Mandiner

A vendég miskolciak a borzasztó szezonkezdett után éppen kiegyenesedni látszódtak a szünet előtt (kiütötték a Nyíregyházát, aztán ikszeltek a Puskás Akadémiával), az utolsó két mérkőzésükön már csak 2 gólt kaptak – addig négy találkozón összesen 12-őt, messze a legtöbbet a mezőnyben. A Fradi a DVSC elleni nagyon sima, 3–0-s győzelemmel ment szünetre – mármint ha szünetnek nevezhetjük azt, hogy a fél kezdőcsapat elutazott a válogatottba.

Köztük Dibusz Dénes kapus is, aki az írek elleni világbajnoki selejtező után a portugálok ellen sérülés miatt már nem tudott védeni, viszont most már vele kezdődött a hazai csapat összeállítása. Természetesen Európa egyik legjobb formában lévő csatára, Varga Barnabás sem maradthatott ki a kezdőből (11 klubtétmeccs, 10 góllal, 2 gólpasszal), de bekerült az új igazolás, Bamidele Yusuf is, aki a hétvégén egy mesternégyessel debütált a kupában a Szarvaskend ellen. A kispadra pedig leült az a Mohammad Abu Fani, aki még mindig az egész NB I legértékesebb játékosa (4.5 millió euró), nyáron nagyon távozni akart, meg is sérült, így első játékperceit a kupában kapta ő is ebben az idényben.

FTC–Diósgyőr: a meccs