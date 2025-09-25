FTC–Plzen: óriási bajba került a Fradi – ÉLŐ

Negyven perccel a kezdés előtt futottak ki a ferencvárosi játékosok a pályára, hogy megkezdjék a bemelegítést – és ezzel gyorsan bemelegedett a B közép is, hiszen rögtön dalolni kezdett. Közben a vendég szektorban is gyűltek a csehek szurkolók, és jelezték is, hogy ők sem csendben fogják nézni a mérkőzést.

FTC–Plzen: a mérkőzés közvetítése

Nem is volt csend, mindkét tábor kitett magáért már akkor, amikor a Ferencváros elkezdte a találkozót. Az első helyzet a vendégek előtt adódott rögtön az 1. percben, Doski keresztbelőtt labdáját Memic lőtte mellé – meleg volt a legeleje. Aztán, ahogy arra számítani lehetett, a Fradi kezdte el járatni, birtokolni a labdát, miközben a plzeni letámadás eleinte nem volt túl agresszív. A 8. percben ennek ellenére megint a vendégek lőhettek, ráadásul ismét Memic, ezúttal távolról, de Dibusz könnyedén fogta a labdát.

A játék képe szép lassan megváltozott, a labdabirtoklás kiegyenlítődött. A 16. percben aztán vezetést szerzett a Plzen – ráadásul nem érdemtelenül.