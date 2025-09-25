Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gruber Zsombor Robbie Keane viktoria plzen Fradi Varga Barnabás Ferencváros FTC

FTC–Plzen: óriási bajba került a Fradi – ÉLŐ

2025. szeptember 25. 19:51

A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen ellen kezdi meg szereplését a Groupama Arénában az Európa-liga főtábláján. FTC–Plzen: kövesse élő, szöveges tudósításunk segítségével a mérkőzés legfontosabb pillanatait. Cikkünk folyamatosan frissül!

2025. szeptember 25. 19:51
null
Nagy-Pál Tamás

FTC–Plzen: a magyar bajnok Ferencváros csütörtök este a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen kezdte meg szereplését az Európa-liga főtábláján. A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzésnap előtti sajtótájékoztatón még nem akarta elárulni a Mandinernek, hogy a bombaformában játszó, de jobbára csak csereként szerepet kapó (a Diósgyőr ellen legutóbb így duplázó) Gruber Zsombor kezdő lehet-e. Nos, a válasz igen, Gruber már az első perctől rohamozhatta a csehek kapuját Varga Barnabással. Gruber ebben a szezonban úgy szerzett 6 gólt és adott 3 gólpasszt, hogy összesen 376 percet töltött a pályán – vagyis 63 percenként eredményes.

FTC–Plzen
FTC–Plzen: Gruber bekerült a kezdőbe. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Ismerős ellenfelek találkoztak a pályán, hiszen a két csapat februárban kétszer is megmérkőzött egymással ugyanebben a sorozatban, igaz, a tét akkor a nyolcaddöntőbe jutás volt már. Hazai környezetben 1–0-ra nyert a Fradi, a visszavágót viszont 3–0-ra behúzták a csehek, és továbbjutottak. A Plzenben mindkét találkozón kezdő volt Cadu, aki aztán a nyáron a magyar csapatba igazolt, de most nem került be a kezdőbe.

Negyven perccel a kezdés előtt futottak ki a ferencvárosi játékosok a pályára, hogy megkezdjék a bemelegítést – és ezzel gyorsan bemelegedett a B közép is, hiszen rögtön dalolni kezdett. Közben a vendég szektorban is gyűltek a csehek szurkolók, és jelezték is, hogy ők sem csendben fogják nézni a mérkőzést.

FTC–Plzen: a mérkőzés közvetítése

Nem is volt csend, mindkét tábor kitett magáért már akkor, amikor a Ferencváros elkezdte a találkozót. Az első helyzet a vendégek előtt adódott rögtön az 1. percben, Doski keresztbelőtt labdáját Memic lőtte mellé – meleg volt a legeleje. Aztán, ahogy arra számítani lehetett, a Fradi kezdte el járatni, birtokolni a labdát, miközben a plzeni letámadás eleinte nem volt túl agresszív. A 8. percben ennek ellenére megint a vendégek lőhettek, ráadásul ismét Memic, ezúttal távolról, de Dibusz könnyedén fogta a labdát.

A játék képe szép lassan megváltozott, a labdabirtoklás kiegyenlítődött. A 16. percben aztán vezetést szerzett a Plzen – ráadásul nem érdemtelenül.

Durosinmi kapott remek labdát, cselezgetett a 16-os előtt, majd 17 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, 0–1. A 22 éves csatár februárban kettőt lőtt a Fradinak a már említett párharc visszavágóján... A gól videón ITT.

Eltelt újabb negyedóra úgy, hogy a hazai csapat gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt a csehek kapujára. A 31. percben Tóth Alex szabadrúgását is kifejelték a védők, aztán Keita küldte rá a kipattanót, de méterekkel ment fölé-mellé.

A 38. percben aztán még nagyobb bajba került a magyar csapat: Makreckis eladta a labdát Vydrának a középpályán, majd a nadrágja visszahúzásával próbálta megállítani – óriási fegyelmezetlenség volt ez sárga lappal a birtokában, meg is kapta a másodikat, emberhátrányba került a Ferencvárosba több mint egy félidőre... Videón az eset ITT.

Így ért véget az első játékrész – innen már a pontszerzés is nagyon komoly feladatnak tűnt.

Robbie Keane kettőt is cserélt a szünetben: a korábbi plzeni játékos, Cadu és Gabi Kanikovszki állt be Gruber és Keita helyére. Próbálkozott azért emberhátrányban is a Ferencváros, az első 10 percben több időt töltött el az ellenfél 16-osán belül, mint az egész első félidőben, két szögletet is rúghatott, de veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. Nem úgy a cseheknek: Durosinmi próbálta meg finom mozdulattal átemelni Dibuszt, nem sokkal tévesztett célt.

Európa-liga, ligaszakasz, 1. forduló
Ferencváros–Viktoria Plzen 0–1
Gól: Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A., Ötvös, N. Keita (Kanikovszki – a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu – a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Plzen: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra – Durosinmi, Vydra. Vezetőedző: Miroslav Koubek

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Sorrend:
massivement5
2025. szeptember 25. 22:15
Úgy látszik, túl kevés a fekete-afrikai a grünweiszereknél... Pedig még fekete csík meg fekete ruhások is vannak...
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 25. 22:02
hát ez gáz..
Válasz erre
0
0
fraktoaster
2025. szeptember 25. 21:29
Nem vártam mást. Ez a Keane egy nímand. Védelem, középpálya elképzelés nélkül. Csak a rugd és fuss...
Válasz erre
0
1
rugbista
2025. szeptember 25. 21:22
A labdát kéne rugdosni, nem az ellenfelet. Tán szólni kellene a játékosoknak, pl. az edzőnek.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!