FTC–Plzen: Gruber pályára fog lépni, de nem árulom el, hogy mikor – Robbie Keane a Mandinernek

Megnevezték az NB I szupercseréjét – mindenki arra vár, mit lép most az edzője
Ismét csereként bizonyított.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Mandinernek elárulta: erősebb most a Fradi kerete, mint februárban, amikor szintén a Viktoria Plzen ellen lépett pályára az Európa-ligában. Az FTC–Plzen előtt lapunknak arról is beszélt: kezdő lesz-e Gruber Zsombor.
Csütörtök este megkezdi szereplést a Ferencváros az Európa-liga főtábláján, a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfele a Groupama Arénában. Az FTC–Plzen mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Dibusz Dénes csapatkapitány arról beszélt, az elmúlt hat év nemzetközi tapasztalattal a hátuk mögött hogyan várják a mérkőzést.
„Már sokkal nyugodtabban tudunk készülni egy ilyen megméretésre. Ettől függetlenül igaz, hogy jóval nagyobb a várakozás, felfokozottabb a hangulat, mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani. Nagyon fontos lenne, hogy győzelemmel tudjuk indítani a ligaszakaszt, nagy lökést tudna adni a csapatnak.”
Februárban a nyolcaddöntőbe jutásért már találkozott egymással a két csapat ugyanebben a sorozatban: a hazai magyar győzelem után a csehek 3–0-ra nyertek Plzenben, és továbbjutottak. Sérülés miatt azon a két találkozón nem Dibusz állt a kapuban.
„Mind a két csapatnak segítség, hogy néhány hónappal ezelőtt pályára léptünk egymás ellen. Vannak tapasztalataink testközelből, nemcsak videóanyagaink. Viszont mindkét csapatban voltak távozások, nálunk talán nagyobbak, hiszen az még egy olyan időszakban volt, amikor az edző csak néhány hete dolgozott velünk. Jöttek azóta új igazolások, voltak, akik be tudták játszani magukat a kezdőbe is, úgyhogy most már teljesen más játékot tudunk nyújtani és más képet mutat a csapat. Ettől függetlenül hasznosítani kell azokat a tapasztalatokat, amiket megszereztünk abból a párharcból. Éreztük, milyen fizikális az ellenfél, milyen stílusban játszik, mik azok az apró részletek, amikkel fölénk tudtak nőni. Ezeket kell felhasználni, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést.”
A Fradi vezetőedzőjétől, Robbie Keane-től azt kérdezte a Mandiner: egyetért-e azzal, hogy jobb helyzetből várja csapata a mérkőzést, mint a februári párharcot.
„Alapvetően egyetértek azzal, hogy jobb helyzetben vagyunk, hiszen több időt töltöttem már el a csapattal. De jött nagyon sok új játékos, például Cadu, Levi és Raemaekers, és idő kell ahhoz, hogy megfelelően, olajozottan működjön a gépezet.
Említhetném itt Grubert is – igen, ő már itt volt korábban, de mire visszajött, változtak a dolgok, újra be kellett építeni a csapatba. De az biztos, hogy a keretünk erősebb, mint a legutóbbi párharc során.”
A Plzenről Dibuszhoz hasonlóan az ír tréner is azt mondta, hogy nagyon fizikális csapat.
„Kielemeztük az ellenfél stílusát, nem feltétlenül a hosszú felívelésekre kell figyelnünk. Szeretnénk mi kontrollálni a mérkőzést, amennyire csak lehet, és sok fog múlni a párharcokon. Nem lesz egyszerű találkozó, kemény a csapat, nagyon jó edzővel.”
Ezután a Mandiner arra volt kíváncsi, hogy vajon a bombaformában játszó, a szezonban már 6 gólt szerző, de főleg csereként pályára lépő Gruber Zsombor bekerülhet-e a kezdőcsapatba.
Szeretné, hogy az egész kezdőt felsoroljam? Ha az itt ülő cseh újságíró is elmondja a plzeni kezdőt, akkor elmondok egy-két nevet én is. Komolyra fordítva a szót: Gruber biztosan pályára fog lépni a mérkőzésen, én tudom is, hogy mikor, de nem árulhatom el, hogy csereként vagy kezdőként.
Ha a fiatalok a hazai bajnokságban jól teljesítenek, akkor nemzetközi szinten is meg kell ugyanazt mutatniuk, ez választja el egymástól a jó és a kiváló játékosokat. Ilyen szinten is ki kell emelkedniük a mezőnyből. Ez nemcsak a holnapi, hanem az elkövetkező nemzetközi meccsekre is igaz. Fontos, hogy a fiatalok megmutassák magukat. Edzőként győzni nagyon jó, veszíteni utálok, de jó látni, ahogy a fiatalok teljesítenek és egyre jobbak lesznek – a lehetőség pedig adott számukra. Gruber mellett egyébként Tóth Alexet és Madarász Ádámot is említhetem itt.”
A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a Plzen csapatát.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás