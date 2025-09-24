FTC–Plzen: Gruber pályára fog lépni, de nem árulom el, hogy mikor – Robbie Keane a Mandinernek

Csütörtök este megkezdi szereplést a Ferencváros az Európa-liga főtábláján, a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfele a Groupama Arénában. Az FTC–Plzen mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Dibusz Dénes csapatkapitány arról beszélt, az elmúlt hat év nemzetközi tapasztalattal a hátuk mögött hogyan várják a mérkőzést.

FTC–Plzen: Dibusz Dénes a februári párharc során nem lépett pályára. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Már sokkal nyugodtabban tudunk készülni egy ilyen megméretésre. Ettől függetlenül igaz, hogy jóval nagyobb a várakozás, felfokozottabb a hangulat, mindenki szeretne jó teljesítményt nyújtani. Nagyon fontos lenne, hogy győzelemmel tudjuk indítani a ligaszakaszt, nagy lökést tudna adni a csapatnak.”

Februárban a nyolcaddöntőbe jutásért már találkozott egymással a két csapat ugyanebben a sorozatban: a hazai magyar győzelem után a csehek 3–0-ra nyertek Plzenben, és továbbjutottak. Sérülés miatt azon a két találkozón nem Dibusz állt a kapuban.