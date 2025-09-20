FTC–Diósgyőr: Robbie Keane nem ért egyet a szurkolókkal – a Fradi edzője kiviharzott a sajtótájékoztatóról (VIDEÓ)

Vladimir Radenkovics, a diósgyőriek mestere azzal kezdte, hogy nagyon csalódott, de az okfejtése végén mégis arra jutott, hogy örülniük kell.

„Őszintén szólva nagyon csalódott vagyok. Ugyanakkor ne felejtsük el, mennyire erős csapat ellen játszottunk. A Ferencváros játékoskerete főleg fizikailag Európában is erős. Végig letámadtak minket, nagyon nehéz volt játszani ellenük. Benyomott ugyan minket a Fradi, de az történt, amit szerettünk volna: amikor kiszabadultunk a nyomásból, helyzeteket tudtunk kialakítani, és kétgólos előnybe kerültünk. A második félidőben mindent bevetettek, hazai pályán egyenlíteni tudtak.