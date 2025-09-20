Ft
09. 20.
szombat
Robbie Keane Vladimir Radenkovics Fradi Diósgyőri VTK Ferencváros FTC

FTC–Diósgyőr: Robbie Keane nem ért egyet a szurkolókkal – a Fradi edzője kiviharzott a sajtótájékoztatóról (VIDEÓ)

2025. szeptember 20. 07:34

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane szíve szerint 10 labdarúgót cserélt volna le a szünetben, de hibázó játékosát, Gabi Kanikovszkit védelmébe vette a szurkolókkal szemben, majd a következő kérdés után kiviharzott a sajtótájékoztatóról. Edzői értékelések az FTC–Diósgyőr után.

2025. szeptember 20. 07:34
null
Nagy-Pál Tamás

Nehéz volt eldönteni, ki lehet elégedettebb az FTC–Diósgyőr után: a hazaiak, akik bár esélyesként kétgólos hátrányba kerültek, de a hosszabbításban egyenlíteni tudtak, így pontot szereztek, vagy a vendégek, akik közel álltak a bravúrhoz, de azért így is elhoztak egy pontot a Groupama Arénából? A 2–2-vel véget ért mérkőzés utáni sajtótájékoztatón erre választ is kaptunk.

FTC–Diósgyőr
FTC–Diósgyőr: Gruber Zsombor duplája kellett a pontszerzéshez / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Vladimir Radenkovics, a diósgyőriek mestere azzal kezdte, hogy nagyon csalódott, de az okfejtése végén mégis arra jutott, hogy örülniük kell.

„Őszintén szólva nagyon csalódott vagyok. Ugyanakkor ne felejtsük el, mennyire erős csapat ellen játszottunk. A Ferencváros játékoskerete főleg fizikailag Európában is erős. Végig letámadtak minket, nagyon nehéz volt játszani ellenük. Benyomott ugyan minket a Fradi, de az történt, amit szerettünk volna: amikor kiszabadultunk a nyomásból, helyzeteket tudtunk kialakítani, és kétgólos előnybe kerültünk. A második félidőben mindent bevetettek, hazai pályán egyenlíteni tudtak. 

Azt gondolom, örülni kell annak, hogy pontot szereztünk a Ferencváros otthonában.”

A DVTK első gólját a Fehérvárról kölcsönbe érkező Babos Bence szerezte, a 21 éves tehetségnek ez volt már a negyedik találata az idényben.

„Nagy jövőt jósolok neki, topligába is eljuthat, de bízom benne, nem látja majd ezt a válaszom, nehogy rosszat tegyen az önbizalmának. Technikailag és mentálisan is kiemelkedő játékos. Nagy jövőt jósolok neki, de nem csak a Diósgyőr, hanem az egész magyar labdarúgás szempontjából.”

FTC–Diósgyőr: Robbie Keane nem volt boldog

A Fradi trénerének, Robbie Keane-nak az arcán már az első pillanattól látszott, hogy – érthető módon – nem boldog.

„Az első félidő nagyon nem volt jó, két könnyű gólt kaptunk, mindkettő ajándék volt az ellenfélnek. 

Ha tehettem volna, tíz játékost is lecserélek a szünetben.

Jól szállt be egyébként a négy csere, új energiát hoztak a mérkőzésbe, Gruber Zsombor pedig nagyon szép gólokat lőtt, elég jó formában van a gólszerzés tekintetében.”

Megkérdezték az írt az egyik nyári szerzeményről, Gabi Kanikovszkiról, aki az első gólnál nagyot hibázott, és akivel a kolléga szerint a szurkolók nem annyira elégedettek.

Mióta idejött, a legjobb teljesítményét nyújtja, úgyhogy nem értek egyet a szurkolókkal, és akikkel én beszéltem, hasonló véleményen vannak velem.

Igen, a passznál rontott, de utána még három védő volt az ellenfél játékosa körül, és Szalai Gábornál is volt egy hiba – ez három hiba egy szituáción belül.”

Ezután felvetették Keane-nek: miért van az, hogy 18 szögletet rúghatott a Fradi, de ezekből csak egyetlen gól született – azt is az ellenfél szerezte, amikor Acolatse egyedül mehetett végig a labdával, majd Dibusz Dénest is kicselezve lőtt a kapuba. 

„Látta, hány gólt lőttünk az előző és a mostani idényben? Kilencet vagy inkább még többet. Ha felteszi a kérdést, legyen tisztában vele, hány gólt lőttünk szögletekből. Elég sokat” – 

válaszolta feldúltan Keane, majd felállt és otthagyta a sajtótájékoztatót, meg sem várva, hogy a tolmács a fordítás végére érjen.

Egyértelmű választ kaptunk arra tehát, melyik edző volt elégedettebb a találkozó után…

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

chief Bromden
2025. szeptember 20. 08:04
-Na mit hoz a jézuska a Fradikának? -Egy új edzőt.
1
0
bagoly-29
•••
2025. szeptember 20. 07:56 Szerkesztve
Vajon a firkászoknak az a feladata hogy cseszegessék az edzőket hülye kérdésekkel? S pláne olyanokkal , amelyek a tájékozatlanságukat árulják el? Persze, nehéz gól rúgni ha mind a 11 ellenfél a 16-son belül védekezik! Ez a taktika is taktika s eredményes is, de randa, mert rontja a nézők élvezetét, a foci meg azt kell szolgálja! Csak eredménycentrikus és sérülésveszélyes.
0
1
