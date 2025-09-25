FTC–Plzen: egyetlen kínos kérdéssel rázta fel a Fradit a szünetben Robbie Keane – az ír szakember a lefújás után sem fogta vissza magát

„Azt mondtam a fiúknak a félidőben, hogy bátorságra volt szükségünk. Feltettem neki a kérdést, hogy mi lesz most?

Elfogadjátok a vereséget, vagy harcoltok?

Gyorsan gólt kaptunk, majd jött a kiállítás, ilyenkor kell egy csapatnak karaktert mutatnia. A szünet után már azt láttuk: ez az a Robbie Keane-féle csapat, amelyet a második félidőben látni akartam. Az pedig nem kérdés, hogy az ilyen kiállítást mindenképpen ki kell küszöbölnünk a jövőben” – kezdte a csapatnak feltett kínos kérdés ismertetésével Robbie Keane, majd így folytatta.

„Boldogok lehetünk, hogy tíz emberrel összejött a pontszerzés. Alapvetően minden meccset meg akarunk nyerni, de tudjuk, hogy ez nem lehetséges.