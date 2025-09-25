FTC–Plzen: egyetlen kínos kérdéssel rázta fel a Fradit a szünetben Robbie Keane – az ír szakember a lefújás után sem fogta vissza magát

FTC–Plzen: micsoda dráma! A mérkőzés utolsó pillanatában, emberhátrányban mentett pontot a Fradi!
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
Drámai végjáték után mentett pontot a magyar bajnok a labdarúgó Európa-ligában. Az FTC–Plzen találkozó után a Fradi vezetőedzője elárulta, mivel tüzelte fel övéit az öltözőben.
Egészen drámai körülmények között tartott otthon egy pontot a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának nyitókörében. A magyar bajnok negyedóra után hátrányba került, majd az első félidő hajrájában Makreckis kiállítása után emberhátrányba is, ráadásul Robbie Keane együttese nem játszott jól, de végig harcosan futballozott és két cserejátékosnak köszönhetően az utolsó pillanatban megszerezte az egyenlítő gólt. Kanikovszki beadását Pesics váltotta gólra a 94. percben, így 16117 szurkoló előtt értékes ponttal indította az idei nemzetközi kupaszereplését a Fradi. Íme, a vezetőedzők reakciói az FTC–Plzen után.
A mérkőzés végi sajtótájékoztatón a két szakvezető közül a cseh Miroslav Koubek higgadtabban, míg Robbie Keane annál érzelmesebben értékelt.
„Azt mondtam a fiúknak a félidőben, hogy bátorságra volt szükségünk. Feltettem neki a kérdést, hogy mi lesz most?
Elfogadjátok a vereséget, vagy harcoltok?
Gyorsan gólt kaptunk, majd jött a kiállítás, ilyenkor kell egy csapatnak karaktert mutatnia. A szünet után már azt láttuk: ez az a Robbie Keane-féle csapat, amelyet a második félidőben látni akartam. Az pedig nem kérdés, hogy az ilyen kiállítást mindenképpen ki kell küszöbölnünk a jövőben” – kezdte a csapatnak feltett kínos kérdés ismertetésével Robbie Keane, majd így folytatta.
„Boldogok lehetünk, hogy tíz emberrel összejött a pontszerzés. Alapvetően minden meccset meg akarunk nyerni, de tudjuk, hogy ez nem lehetséges.
Huszonöt éve vagyok a fociban, 5-6 éve edzősködöm, ez a mottóm: ha nem tudunk nyerni, legalább ne veszítsünk.
A végsőkig hittem a pontszerzésben, ezért álltunk át három csatárra. Ez volt az, amit látni akarok, Kankovszki a második félidőben, wow. Le a kalappal. Önök nem biztos, hogy látták, amit az edző, de a labda nélküli mozgásai élményszámba mentek, és a végén a beadása lenyűgöző volt” – emlékeztetett az ír szakember.
Máskor azt mondjuk, a szurkolók a 12. ember, ezúttal a szurkolók voltak a 11. ember. Végig hajtották a játékosainkat, elképesztő atmoszférát teremtettek, ezért futottam ki eléjük, ez volt az én tisztelgésem.
Erre nem is reagálhatott másképp a csapat, mint ezzel a küzdéssel. Bennük is a győztes karakter jelenik meg a lelátón” – utalt a vezetőedző a kiállításra, illetve a szurkolók szerepére a pontszerzésben.
Szinte már véget ért a sajtótájékoztató, amikor a Fradi-edző magához ragadta a szót és kifakadt a „magyarszabály” miatt. Mint elmondta,
pedig már gondolnia kellett a hétvégi bajnokira is. Lennének olyanok, akik megérdemelnék a lehetőséget, de a magyarokat kell játszatnia. Úgy fogalmazott, maximálisan tiszteletben tartja, és fontos célként is tekint rá, hogy a magyar válogatott kijusson a világbajnokságra, de hogy várható el a két említett játékostól, hogy minden meccsen pályán legyen és szezononként 60-80 meccset végigjátsszon? Ha ki is jutnának, használhatatlanok lennének a vb-n.
„A Premier League-ben is panaszkodnak az edzők a rengeteg mérkőzés miatt, de ott bármennyi cserélhetnek, ráadásul külföldieket is, nem kötik őket ilyen szabályok” – hangsúlyozta Robbie Keane, utalva rá, hogy öt magyart kell szerepeltetnie az élvonalbeli bajnokságban.
A cseh Plzen 74 éves mestere, Miroslav Koubek érthetően letörten értékelt az újságírók előtt, miután csapata emberelőnyben sem tudta megtartani az előnyét.
„Nem szeretnék összehasonlítani különböző meccseket, de nagyon csalódott voltam a végén. Sok minden alakult rosszul a mi szempontunkból.
Érezhető volt, hogy a csapatnak nincs elég rutinja. A kulcsjátékosoknál hiányzik némi tapasztalat, sok durva taktikai hibát vétettünk. Sőt, azt is mondhatom, naivak voltunk,
de konkrét játékosokról nem szeretnék beszélni. Drámai volt a meccs vége. Úgy éreztem, hogy a csapat nem igazán tudott tartást mutatni, miközben érezhető volt, hogy a Ferencváros a szünet után sokkal jobb volt, mindent beleadtak a hazaiak. Megvoltak a lehetőségeink, hogy megszerezzük a második gólunkat, de nem tettük meg, miközben az ellenfél feljavult, így egyetlen hiba, egyetlen labdavesztés elég volt, hogy büntessenek”– fogalmazott Miroslav Koubek, a csehek 74 éves szakvezetője, aki hozzátette, mindenképpen szükségük lenne egy magasabb, fizikálisan erősebb játékosra a keretben, mert az most nagyon hiányzik. Úgy látta, tulajdonképpen ez is szerepet játszott benne, hogy kicsúszott a kezükből a győzelem.
Most nemzetközi szinten kell bizonyítania.
