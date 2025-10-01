Genk–FTC: balhétól tartanak a belgák, figyelmeztették a nézőket

A Ferencváros csütörtökön a Genk vendége lesz a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójában. A belga csapat a meccs előtt közleményt adott ki.

A Genk készül a Ferencvárosra (Fotó: Jill Delsaux/AFP)

A Genk egy balhés mérkőzéssel a háta mögött érkezik a mérkőzésre, hiszen az idegenbeli megnyert limburgi derbin a szurkolói a hajrában tűzijátékokat és füstbombákat hajigáltak a pályára. A játékvezető 15 perc erejéig félbe is szakította a meccset.

„A KRC Genk egy összetartó klub, amely mindenki számára meleg és biztonságos futballélményt kínál, a kemény magunktól kezdve a gyermekes családokig. Vasárnap ez az élmény néhány egyén viselkedése miatt semmissé vált. Amikor a családok és a gyermekek félelemmel ülnek a stadionban, akkor egy vörös vonalat lépnek át. A KRC Genk ezért határozottan elítéli ezt a viselkedést” – idézte a Csakfoci a közleményt.