Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi Genk Ferencváros szurkolók

Genk–FTC: balhétól tartanak a belgák, figyelmeztették a nézőket

2025. október 01. 14:48

A belga csapat előző meccsét a szurkolók viselkedése miatt félbe kellett szakítani. A Genk most közleményt adott ki.

2025. október 01. 14:48
null

A Ferencváros csütörtökön a Genk vendége lesz a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 2. fordulójában. A belga csapat a meccs előtt közleményt adott ki.

A Genk készül a Ferencvárosra
A Genk készül a Ferencvárosra (Fotó: Jill Delsaux/AFP)

A Genk egy balhés mérkőzéssel a háta mögött érkezik a mérkőzésre, hiszen az idegenbeli megnyert limburgi derbin a szurkolói a hajrában tűzijátékokat és füstbombákat hajigáltak a pályára. A játékvezető 15 perc erejéig félbe is szakította a meccset.

„A KRC Genk egy összetartó klub, amely mindenki számára meleg és biztonságos futballélményt kínál, a kemény magunktól kezdve a gyermekes családokig. Vasárnap ez az élmény néhány egyén viselkedése miatt semmissé vált. Amikor a családok és a gyermekek félelemmel ülnek a stadionban, akkor egy vörös vonalat lépnek át. A KRC Genk ezért határozottan elítéli ezt a viselkedést” – idézte a Csakfoci a közleményt.

Csütörtökön, az Európa-liga első hazai mérkőzésén a Ferencváros ellen, szurkolóinkkal együtt újra meg akarjuk mutatni, hogy mit is képvisel a KRC Genk: biztonságos és barátságos futballélményt fiataloknak és időseknek egyaránt”

– tette hozzá a Genk.

A belga VP szerint a történtek időzítése különösen szerencsétlen. A Genk legutóbbi hazai nemzetközi főtáblás meccsét ugyanis szintén a Fradi ellen vívta, 2023 októberében gól nélküli döntetlen lett a találkozó vége, amely után súlyos büntetést kapott: 20 ezer eurót kellett befizetnie, ráadásul kilátásba helyezték, hogy a következő szabályszegés esetén a stadion egy részét le kell zárnia a klubnak.

Ebből kifolyólag, ha csütörtökön ismét balhé lesz, akkor legközelebb a Betis ellen biztosan nem lehet majd telt ház a csapat stadionjában. Ehhez még az is hozzájön, hogy a Genk éppen egy UEFA-tesztprojektben vesz részt, amelynek köszönhetően az állószektorait nem kellett átalakítania az El-meccsekre – minden bizonnyal ez a kedvezmény is elúszna, ha a nemzetközi szövetségnek büntetnie kell. Az Európai Labdarúgó-szövetség egyébként automatikusan 25 ezer eurós büntetést ró ki egy klubra, ha annak a meccsét félbe kell szakítania – írja a csakfoci.hu.

A Genk otthonában játszik a Fradi

A Genk–Ferencváros mérkőzést csütörtökön 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Andy Buchanan/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 01. 16:06
Fosnak a belga kisasszonyok. :)
Válasz erre
0
0
3atti3
2025. október 01. 15:43
Szokásos magyarfóbia.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 01. 14:57
A felbérelt provokátorokból és fidesztálib grünweiszerekből összeállt csőcselék mindenhol csak a bajt keresi. Méghogy családbarát..
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!