Győztes csapat ellen jön a folytatás – így teljesítettek a Fradi ellenfelei a nyitányon

Az FTC legközelebb a belga Genk otthonába látogat, amely idegenben 1–0-ra legyőzte azt a skót Rangerst, amellyel a magyar csapat szintén meg fog küzdeni. Az első félidőben a hazaiak emberhátrányba kerültek, és nem is úszták meg a vereséget, a Genk 1–0-ra győzött.

A mai napon még a görög Panathinaikosz a Young Boys vendégeként brillírozott, hiszen már a 19. percben 3–0-ra vezetett, végül 4–1-re nyert. A Salzburg odahaza egy utolsó pillanatban esett góllal 1–0-ra kikapott a Portótól.