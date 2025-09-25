Ft
európa-liga salzburg Fradi Genk Ferencváros FTC

Győztes csapat ellen jön a folytatás – így teljesítettek a Fradi ellenfelei a nyitányon

2025. szeptember 25. 23:00

A Genk idegenbeli győzelemmel kezdett. A Fradi legközelebb a belga csapat vendége lesz az Európa-ligában.

2025. szeptember 25. 23:00
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros idehaza 1–1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában. Megnéztük, hogy a Fradi többi hét ellenfele milyen eredményt ért el a nyitányon.

A Fradi végül egy pontot otthon tartott
A Fradi végül egy pontot otthon tartott (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC legközelebb a belga Genk otthonába látogat, amely idegenben 1–0-ra legyőzte azt a skót Rangerst, amellyel a magyar csapat szintén meg fog küzdeni. Az első félidőben a hazaiak emberhátrányba kerültek, és nem is úszták meg a vereséget, a Genk 1–0-ra győzött.

A mai napon még a görög Panathinaikosz a Young Boys vendégeként brillírozott, hiszen már a 19. percben 3–0-ra vezetett, végül 4–1-re nyert. A Salzburg odahaza egy utolsó pillanatban esett góllal 1–0-ra kikapott a Portótól.

Szerdán a Ludogorec meglepetésre idegenben legyőzte a Malmőt, a Fenerbahce kétgólos vereséget szenvedett Horvátországban, míg a két topligás csapat rangadóján, a Betis és a Nottingham összecsapásán négygólos döntetlen született.

A Fradi következő ellenfelei az alapszakaszban

2. forduló: Genk (idegenben)
3. forduló: Salzburg (idegenben)
4. forduló: Ludogorec (otthon)
5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
6. forduló: Rangers (otthon)
7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
8. forduló: Nottingham (idegenben)

Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 1. forduló 
Csütörtöki játéknap
Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh) 1–1
Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román) 0–1
Lille (francia)–Brann Bergen (norvég) 2–1
Aston Villa (angol)–Bologna (olasz) 1–0
Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög) 1–4
Salzburg (osztrák)–Porto (portugál) 0–1
Utrecht (holland)–Lyon (francia) 0–1
Rangers (skót)–Genk (belga) 0–1
VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol) 2–1

Szerdán játszották
Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0
PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–0
Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1
Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1
Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2
Nice (francia)–Roma (olasz) 1–2
Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2–2
Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0
Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1

Fotó: Andy Buchanan/AFP

