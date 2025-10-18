Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél: villámgyorsan kirúgták Puskás tanítványát Angliában

Az internet nem felejt: Liverpoolból figyelmeztették a világot – nem is akárki
Betartotta szavát Puskás Ferenc egykori tanítványa.
Az újabb rossz eredményt már nem úszta meg a Nottingham vezetőedzője. Kirúgták a nemrég kinevezett Ange Postecoglout.
Kirúgták az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Nottingham Forest vezetőedzőjét. Ange Postecoglout rögtön a Chelsea ellen elszenvedett 3–0-s szombati hazai vereség után menesztette a klub.
A rövid közleményében azt írta Forest, hogy a sorozatos kiábrándító eredmények és teljesítmény miatt azonnali hatállyal felmenti a munka alól a trénert. És ehhez többet egyelőre nem kívánnak hozzáfűzni.
Evangelosz Marinakisz klubtulajdonost igen nehéz személyiségnek tartják Angliában. A Forest az előző idényben erőn felül teljesített, sokáig a top négyben volt, végül a hetedik lett, és a Crystal Palace ügye miatt az Európa-ligában indulhatott.
A mostani idényt egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte, de Nuno Espírito Santónak megromlott a viszonya a görög tulajdonossal, és távozni kényszerült. Ahogyan a Nemzeti Sport írta: a portugál tréner nyáron írt alá újabb három évre szóló szerződést, de augusztusban már arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a jövőjét Nottinghamben.
Őt Puskás Ferenc tanítványa, Ange Postecoglou váltotta, aki az előző idényben a Tottenham Hotspurrel a bajnokságban az utolsó bennmaradó, 17. helyen zárt, viszont az Európa-liga megnyerésével kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást.
Postecoglou összesen nyolc meccsen, 39 napig irányított, ezeken hat vereség és két döntetlen volt a gárda mérlege. Marinakisz már a Chelsea elleni mérkőzés közben, a második félidő közepén, kétgólos hátránynál eldöntötte, hogy meneszti az edzőt, hiszen mutatták is, hogy elhagyta a székét.
A Chelsea drukkerei hiába énekelték, hogy Postecoglout holnap reggel kirúgják, ez gyakorlatilag rögtön a lefújás után megtörtént. Marinakisz egyébként 2011 óta dolgozik klubtulajdonosként, és ebben a 14 évben 24 edzőt rúgott ki. Most talán ezt okosabb döntés lett volna a válogatott szünet alatt megtennie.
Mint ismert, a Forest a Ferencvárossal az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában, január végén mérkőzik meg Angliában.
Fotó: Justin Tallis/AFP