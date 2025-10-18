Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nottingham Forest Ange Postecoglou evangelosz marinakisz Fradi Nottingham Ferencváros Chelsea

Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél: villámgyorsan kirúgták Puskás tanítványát Angliában

2025. október 18. 17:41

Az újabb rossz eredményt már nem úszta meg a Nottingham vezetőedzője. Kirúgták a nemrég kinevezett Ange Postecoglout.

2025. október 18. 17:41
null

Kirúgták az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Nottingham Forest vezetőedzőjét. Ange Postecoglout rögtön a Chelsea ellen elszenvedett 3–0-s szombati hazai vereség után menesztette a klub.

Kirúgták Postecoglout
Kirúgták Postecoglout (Fotó: Justin Tallis/AFP)

A rövid közleményében azt írta Forest, hogy a sorozatos kiábrándító eredmények és teljesítmény miatt azonnali hatállyal felmenti a munka alól a trénert. És ehhez többet egyelőre nem kívánnak hozzáfűzni.

Postecoglout is kirúgták

Evangelosz Marinakisz klubtulajdonost igen nehéz személyiségnek tartják Angliában. A Forest az előző idényben erőn felül teljesített, sokáig a top négyben volt, végül a hetedik lett, és a Crystal Palace ügye miatt az Európa-ligában indulhatott. 

A mostani idényt egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte, de Nuno Espírito Santónak megromlott a viszonya a görög tulajdonossal, és távozni kényszerült. Ahogyan a Nemzeti Sport írta: a portugál tréner nyáron írt alá újabb három évre szóló szerződést, de augusztusban már arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a jövőjét Nottinghamben.

Őt Puskás Ferenc tanítványa, Ange Postecoglou váltotta, aki az előző idényben a Tottenham Hotspurrel a bajnokságban az utolsó bennmaradó, 17. helyen zárt, viszont az Európa-liga megnyerésével kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást.

Ezt is ajánljuk a témában

Postecoglou összesen nyolc meccsen, 39 napig irányított, ezeken hat vereség és két döntetlen volt a gárda mérlege. Marinakisz már a Chelsea elleni mérkőzés közben, a második félidő közepén, kétgólos hátránynál eldöntötte, hogy meneszti az edzőt, hiszen mutatták is, hogy elhagyta a székét.

A Chelsea drukkerei hiába énekelték, hogy Postecoglout holnap reggel kirúgják, ez gyakorlatilag rögtön a lefújás után megtörtént. Marinakisz egyébként 2011 óta dolgozik klubtulajdonosként, és ebben a 14 évben 24 edzőt rúgott ki. Most talán ezt okosabb döntés lett volna a válogatott szünet alatt megtennie.

Mint ismert, a Forest a Ferencvárossal az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában, január végén mérkőzik meg Angliában.

Fotó: Justin Tallis/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 18. 17:48
A cikkek címeit a Temu biztosítja. (X)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!