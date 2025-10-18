Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél: villámgyorsan kirúgták Puskás tanítványát Angliában

Kirúgták az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Nottingham Forest vezetőedzőjét. Ange Postecoglout rögtön a Chelsea ellen elszenvedett 3–0-s szombati hazai vereség után menesztette a klub.

Kirúgták Postecoglout (Fotó: Justin Tallis/AFP)

A rövid közleményében azt írta Forest, hogy a sorozatos kiábrándító eredmények és teljesítmény miatt azonnali hatállyal felmenti a munka alól a trénert. És ehhez többet egyelőre nem kívánnak hozzáfűzni.

Evangelosz Marinakisz klubtulajdonost igen nehéz személyiségnek tartják Angliában. A Forest az előző idényben erőn felül teljesített, sokáig a top négyben volt, végül a hetedik lett, és a Crystal Palace ügye miatt az Európa-ligában indulhatott.