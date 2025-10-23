Ft
európa-liga salzburg Kubatov Gábor Fradi Hegyeshalom Ferencváros Ausztria szurkolók

Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt

2025. október 23. 15:41

Újabb fejlemények! A Ferencváros-szurkolók nélkül rendezik meg a csapat Európa-liga-meccsét.

2025. október 23. 15:41
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az osztrák rendőrség megállította a Salzburgba tartó Ferencváros-szurkolók különvonatát a határon. Most újabb részletek derültek ki és Kubatov Gábor klubelnök is reagált.

Szurkolói nélkül lesz kénytelen pályára lépni a Ferencváros
Szurkolói nélkül lesz kénytelen pályára lépni a Ferencváros (Bodnár Boglárka/MTI/MTVA)

A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára”

– írta ki Kubatov a közösségi oldalára.


A Fradi Sas nevű Facebook-oldal új fejleményekről számolt be.

„Szurkolói információk szerint az osztrákok visszafordítják a vonatot, nem mehet be a Fradi-tábor Ausztriába! Mocskos labancok!”


Az ulloi129.hu is beszámolt: „Szurkolóink tájékoztatása szerint Hamberger Ádám (a Fradi B-közép vezetője – a szerk.) már közölte a vonaton utazó szurkolókkal, hogy nem engedik be a vonatot Ausztriába, mert a labancok veszélyesnek tartják azt.”

A Blikk így értesült: „Reggel nyolckor indultak a Fradi-szurkolók Salzburgba, de egykor még Magyarországon voltak, pedig nem gyalog mentek” – olvasható, majd így folytatták:

Feldúlt szurkoló kereste meg szerkesztőségünket és elmondta, hogy a fradistákat szállító vonat még mindig Magyarországon van, két órája áll Hegyeshalomnál. Elmondása szerint felfegyverzett, csuklyás osztrák rendőrök lepték el a kocsikat. Mindenkinek el kellett hagynia a helyét, mert az egyenruhások mindent átvizsgálnak. Minden utast megmotoztak és a szurkolóknak el kellett hagyniuk a vonatot.”

Fél háromkor frissítették a cikküket: 

A szurkolók között elterjedt, hogy az osztrák belügy döntésének értelmében nem engedik belépni Ausztriába a vonatot!”

Ferencváros-szurkoló a Mandinernek

Szerkesztőségünket egy Fradi-szurkoló elmondta, hogy 10 óra 20 perc óta állnak a határnál, az osztrákok nem engedik őket haza, már megmotozták őket, az egész vonatot átnézték és már öt órája várakoznak.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

