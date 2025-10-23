Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt

Megállították az osztrákok a vonatot, ami a Fradi-szurkolókat szállítja – Szijjártó Péter azonnal reagált
Már három és fél órája várakoznak a drukkerek…
Újabb fejlemények! A Ferencváros-szurkolók nélkül rendezik meg a csapat Európa-liga-meccsét.
Ahogyan arról beszámoltunk, az osztrák rendőrség megállította a Salzburgba tartó Ferencváros-szurkolók különvonatát a határon. Most újabb részletek derültek ki és Kubatov Gábor klubelnök is reagált.
A Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára”
– írta ki Kubatov a közösségi oldalára.
A Fradi Sas nevű Facebook-oldal új fejleményekről számolt be.
„Szurkolói információk szerint az osztrákok visszafordítják a vonatot, nem mehet be a Fradi-tábor Ausztriába! Mocskos labancok!”
Az ulloi129.hu is beszámolt: „Szurkolóink tájékoztatása szerint Hamberger Ádám (a Fradi B-közép vezetője – a szerk.) már közölte a vonaton utazó szurkolókkal, hogy nem engedik be a vonatot Ausztriába, mert a labancok veszélyesnek tartják azt.”
A Blikk így értesült: „Reggel nyolckor indultak a Fradi-szurkolók Salzburgba, de egykor még Magyarországon voltak, pedig nem gyalog mentek” – olvasható, majd így folytatták:
Feldúlt szurkoló kereste meg szerkesztőségünket és elmondta, hogy a fradistákat szállító vonat még mindig Magyarországon van, két órája áll Hegyeshalomnál. Elmondása szerint felfegyverzett, csuklyás osztrák rendőrök lepték el a kocsikat. Mindenkinek el kellett hagynia a helyét, mert az egyenruhások mindent átvizsgálnak. Minden utast megmotoztak és a szurkolóknak el kellett hagyniuk a vonatot.”
Fél háromkor frissítették a cikküket:
A szurkolók között elterjedt, hogy az osztrák belügy döntésének értelmében nem engedik belépni Ausztriába a vonatot!”
Szerkesztőségünket egy Fradi-szurkoló elmondta, hogy 10 óra 20 perc óta állnak a határnál, az osztrákok nem engedik őket haza, már megmotozták őket, az egész vonatot átnézték és már öt órája várakoznak.
Ezt is ajánljuk a témában
Már három és fél órája várakoznak a drukkerek…
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA