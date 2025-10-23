Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt



A Fradi Sas nevű Facebook-oldal új fejleményekről számolt be.

„Szurkolói információk szerint az osztrákok visszafordítják a vonatot, nem mehet be a Fradi-tábor Ausztriába! Mocskos labancok!”



Az ulloi129.hu is beszámolt: „Szurkolóink tájékoztatása szerint Hamberger Ádám (a Fradi B-közép vezetője – a szerk.) már közölte a vonaton utazó szurkolókkal, hogy nem engedik be a vonatot Ausztriába, mert a labancok veszélyesnek tartják azt.”

A Blikk így értesült: „Reggel nyolckor indultak a Fradi-szurkolók Salzburgba, de egykor még Magyarországon voltak, pedig nem gyalog mentek” – olvasható, majd így folytatták: