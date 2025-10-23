Ft
salzburg red bull salzburg Ausztria különvonat

Dibusz Dénes reagált az osztrák határon történtekre: „Felfoghatatlan ez az egész”

2025. október 23. 17:10

Ígéretet tett a Fradi csapatkapitánya. Dibusz Dénes szerint felfoghatatlan, hogy nem engedték belépni Ausztria területére a szurkolóikat szállító különvonatot, tiszteletlenség a Ferencvárosi Torna Clubra nézve, éppen ezért a drukkerekért is fognak küzdeni a Salzburg ellen.

2025. október 23. 17:10
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az osztrák rendőrség előbb megállította a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzés helyszínére tartó ferencvárosi fociszurkolók különvonatát a határon, majd több órás várakozás után az osztrák belügyminisztérium úgy döntött, inkább visszafordítja őket. A hírt az FTC elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette a közösségi oldalán, a klub pedig közleményben reagált rá. A kialakult helyzetre való tekintettel Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bekérette a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét.

DIBUSZ Dénes, Salzburg–FTC, szurkolók, különvonat, Ausztria
Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint felfoghatatlan ez az egész / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Salzburg–FTC: ezt ígérte a csapatkapitány a szurkolóknak

A Salzburgban tartózkodó ferencvárosi játékosok nevében a csapatkapitány, a sérülése után az együttesbe visszatérő Dibusz Dénes üzent:

Sziasztok! Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt és tiszteletlen a klubra nézve, ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek, és azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni. Addig is kitartást, tényleg oda fogjuk tenni magunkat. Hajrá, Fradi!

Úgy tudjuk, ha a szurkolók időben visszaérnek Budapestre, a Groupama Arénában nézik meg kivetítőn a meccset. Az út ára 25 ezer forint volt, a jegy 14 ezerbe került, ezt jó eséllyel elbukták azok, akik a vonattal mentek. 

Van olyan család, amely 250 ezer forintos veszteséggel kalkulál a meg nem valósult osztrák túra kapcsán. 

A Red Bull Salzburg–FTC meccs kezdési időpontja 18.45, a találkozóról a Mandiner szöveges tudósítással jelentkezik.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

red-bullshit
2025. október 23. 17:40
Na kérem, melyik áruház osztrák tulajdonú is. Ha lenne bennünk tartás, akkor holnaptól nem tennénk be oda a lábunkat. Amíg térdepelve bocsánatot nem kérnének.
trokadero
•••
2025. október 23. 17:35 Szerkesztve
Amikor beléptünk ,az "Európa Ház" kapuján 2004-ben ,nem arról volt szó ,hogy a dohos szagú pincelakásban kapunk szállást....ellátás nélkül,ahol ,úgy bánnak velünk ,mint a kivert kutyával Ennyit a biankó szerződésről.Szükségünk volt erre ?!
bookof
2025. október 23. 17:20
Úgy vélem a szolidarításnak kölcsönösnek kéne lennie.Most jött el az ideje ,hogy a játékosok álljanak ki a szurkolókért és ne lépjenek pályára a mérkőzésen.
