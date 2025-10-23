Dibusz Dénes reagált az osztrák határon történtekre: „Felfoghatatlan ez az egész”

Átléptek egy vörös vonalat az osztrákok: Szijjártó bekérette a nagykövetet
A külügyminiszter szerint az osztrák hatóságok átverték, majd faképnél hagyták a magyar szurkolókat.
Ígéretet tett a Fradi csapatkapitánya. Dibusz Dénes szerint felfoghatatlan, hogy nem engedték belépni Ausztria területére a szurkolóikat szállító különvonatot, tiszteletlenség a Ferencvárosi Torna Clubra nézve, éppen ezért a drukkerekért is fognak küzdeni a Salzburg ellen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az osztrák rendőrség előbb megállította a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzés helyszínére tartó ferencvárosi fociszurkolók különvonatát a határon, majd több órás várakozás után az osztrák belügyminisztérium úgy döntött, inkább visszafordítja őket. A hírt az FTC elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette a közösségi oldalán, a klub pedig közleményben reagált rá. A kialakult helyzetre való tekintettel Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bekérette a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét.
A Salzburgban tartózkodó ferencvárosi játékosok nevében a csapatkapitány, a sérülése után az együttesbe visszatérő Dibusz Dénes üzent:
Sziasztok! Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt és tiszteletlen a klubra nézve, ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek, és azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni. Addig is kitartást, tényleg oda fogjuk tenni magunkat. Hajrá, Fradi!
Úgy tudjuk, ha a szurkolók időben visszaérnek Budapestre, a Groupama Arénában nézik meg kivetítőn a meccset. Az út ára 25 ezer forint volt, a jegy 14 ezerbe került, ezt jó eséllyel elbukták azok, akik a vonattal mentek.
Van olyan család, amely 250 ezer forintos veszteséggel kalkulál a meg nem valósult osztrák túra kapcsán.
A Red Bull Salzburg–FTC meccs kezdési időpontja 18.45, a találkozóról a Mandiner szöveges tudósítással jelentkezik.
A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.
