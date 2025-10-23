Dibusz Dénes reagált az osztrák határon történtekre: „Felfoghatatlan ez az egész”

Sziasztok! Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt és tiszteletlen a klubra nézve, ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek, és azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni. Addig is kitartást, tényleg oda fogjuk tenni magunkat. Hajrá, Fradi!

Úgy tudjuk, ha a szurkolók időben visszaérnek Budapestre, a Groupama Arénában nézik meg kivetítőn a meccset. Az út ára 25 ezer forint volt, a jegy 14 ezerbe került, ezt jó eséllyel elbukták azok, akik a vonattal mentek.

Van olyan család, amely 250 ezer forintos veszteséggel kalkulál a meg nem valósult osztrák túra kapcsán.

A Red Bull Salzburg–FTC meccs kezdési időpontja 18.45, a találkozóról a Mandiner szöveges tudósítással jelentkezik.