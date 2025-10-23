Így reagált a Fradi arra, hogy nem engedték be a szurkolóikat Ausztriába

Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot.

Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, és azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat.

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!