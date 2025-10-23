Így reagált a Fradi arra, hogy nem engedték be a szurkolóikat Ausztriába

Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt
Teljes döbbenet!
A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzésre igyekvő Fradi-szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. Az FTC azt ígéri, jogi lépéseket tesz az ügyben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az osztrák rendőrség előbb megállította a Salzburg városába tartó ferencvárosi fociszurkolók különvonatát a határon, majd több órás várakozás után az osztrák belügyminisztérium úgy döntött, inkább visszafordítja őket. A hírt az FTC elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette a közösségi oldalán.
Kubatov azt írta, a Fradi-drukkereket nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal.
Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára!
– jelentette ki.
Nem sokkal később a 36-szoros magyar bajnok közleményt adott ki:
A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga főtáblás mérkőzésre igyekvő ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni.
A Blikk közben így értesült:
pedig nem gyalog mentek” – olvasható, majd így folytatták:
Feldúlt szurkoló kereste meg szerkesztőségünket, és elmondta, hogy a fradistákat szállító vonat még mindig Magyarországon van, két órája áll Hegyeshalomnál. Elmondása szerint felfegyverzett, csuklyás osztrák rendőrök lepték el a kocsikat. Mindenkinek el kellett hagynia a helyét, mert az egyenruhások mindent átvizsgálnak. Minden utast megmotoztak és a szurkolóknak el kellett hagyniuk a vonatot.”
A fentieket lapunknak is megerősítette egy, a vonaton tartózkodó drukker, aki szerint eleinte arról tájékoztatták őket, hogy délben továbbindulhatnak, de erre aztán soha nem került sor.
A kialakult helyzetre reagálva Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is megszólalt:
Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot.
Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, és azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat.
Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!
A Red Bull Salzburg–FTC meccs kezdési időpontja 18.45, a találkozóról a Mandiner szöveges tudósítással jelentkezik.
Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt