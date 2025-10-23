„Már otthon sem látjuk a meccset” – Fradi-szurkoló mesélt a káoszról, exkluzív beszámoló az osztrák határról (VIDEÓ)

Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt
Teljes döbbenet!
A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapatának különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és az osztrák hatóságok nem engedték be az országba. A Mandinernek az egyik szurkoló, Kiss Fanni mesélt a kialakult káoszról.
Ezt is ajánljuk a témában
Teljes döbbenet!
„Fél tizenegy óta itt vagyunk Hegyeshalomnál. Azóta többször is leszállítottak minket a vonatról, az osztrák hatóság átnézte a vonatot, megmotoztak minket és megnézték az összes cuccunkat. Megígérték, hogy pár percen belül indulhatunk – ezt körülbelül háromszor is mondták… Először pár órája értesültünk arról, hogy semmiképpen sem engednek be az országba, arra hivatkozva, hogy kockázatot jelentünk, de semmi további magyarázatot nem adtak. Az osztrák rendőrök el is mentek, itt hagyták a magyar rendőröket, a vonatot viszont nem engedik tovább. Egyelőre haza sem engednek, nincs mozdony, ami hazavinne, úgyhogy ez a helyzet. A vonaton ülünk, semmit nem tudunk csinálni” – mesélte Kiss Fanni.
Eldőlt, hogy visszafordítják a vonatot, elvileg perceken belül visszaindul, és talán a Groupama Arénában meg tudjuk nézni közösen a meccset, de ez egy főnek kb. 50 ezer forint volt, tehát egy öt fős családnak – mint a miénk – ez negyedmillió forintba került…”
– árulta el.
„Most már eléggé fogy itt a türelem, nő a feszültség. A szurkolók egyébként nagyon szépen viselik a helyzetet. Az osztrák rendőrök egyébként nem szóltak senkihez, hárman feljöttek a vonatra, amit találtak pirotechnikát, azt elkobozták, és utána azt mondták, ha a magyar rendőrök felszállnak hozzánk a vonatra, akkor mehetünk tovább. Fel is szálltak, de mégsem engedték tovább a vonatot. Az osztrák rendőrök itt hagytak minket, de a belügyminiszter nem enged be minket az országba.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Mi sosem voltunk ilyen házigazdák.”
Frissítés: 16 óra 19 perckor is áll még a vonat Hegyeshalomnál.
Így már otthon sem nézhetjük a meccset.”
Fotó: Kiss Fanni