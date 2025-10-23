Ft
salzburg Fradi videó Hegyeshalom Ferencváros szurkolók

„Már otthon sem látjuk a meccset” – Fradi-szurkoló mesélt a káoszról, exkluzív beszámoló az osztrák határról (VIDEÓ)

2025. október 23. 17:00

A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.

2025. október 23. 17:00
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapatának különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és az osztrák hatóságok nem engedték be az országba. A Mandinernek az egyik szurkoló, Kiss Fanni mesélt a kialakult káoszról. 

Nem engedik át a vonatot – lemaradnak a meccsről a Ferencváros-szurkolók
Nem engedik át a vonatot – lemaradnak a meccsről a Ferencváros-szurkolók (Fotó: Kiss Fanni)

A mérkőzés 18.45-kor rendezik – a Ferencváros-szurkolók nélkül…

„Fél tizenegy óta itt vagyunk Hegyeshalomnál. Azóta többször is leszállítottak minket a vonatról, az osztrák hatóság átnézte a vonatot, megmotoztak minket és megnézték az összes cuccunkat. Megígérték, hogy pár percen belül indulhatunk – ezt körülbelül háromszor is mondták… Először pár órája értesültünk arról, hogy semmiképpen sem engednek be az országba, arra hivatkozva, hogy kockázatot jelentünk, de semmi további magyarázatot nem adtak. Az osztrák rendőrök el is mentek, itt hagyták a magyar rendőröket, a vonatot viszont nem engedik tovább. Egyelőre haza sem engednek, nincs mozdony, ami hazavinne, úgyhogy ez a helyzet. A vonaton ülünk, semmit nem tudunk csinálni” – mesélte Kiss Fanni.

Eldőlt, hogy visszafordítják a vonatot, elvileg perceken belül visszaindul, és talán a Groupama Arénában meg tudjuk nézni közösen a meccset, de ez egy főnek kb. 50 ezer forint volt, tehát egy öt fős családnak – mint a miénk – ez negyedmillió forintba került…”

– árulta el.

Fotó: Kiss Fanni

„Most már eléggé fogy itt a türelem, nő a feszültség. A szurkolók egyébként nagyon szépen viselik a helyzetet. Az osztrák rendőrök egyébként nem szóltak senkihez, hárman feljöttek a vonatra, amit találtak pirotechnikát, azt elkobozták, és utána azt mondták, ha a magyar rendőrök felszállnak hozzánk a vonatra, akkor mehetünk tovább. Fel is szálltak, de mégsem engedték tovább a vonatot. Az osztrák rendőrök itt hagytak minket, de a belügyminiszter nem enged be minket az országba.”

Frissítés: 16 óra 19 perckor is áll még a vonat Hegyeshalomnál.

Így már otthon sem nézhetjük a meccset.”

Fotó: Kiss Fanni

csapláros
•••
2025. október 23. 17:52 Szerkesztve
Minimális egy olyan határozat kihirdetése az osztrák számára, hogy 1. osztrák szurkoló be nem teheti a lábát Magyarországra, az osztrák magyar meccsre, a helyüket magyar szurkolók vásárolják fel 2. magyar szurkolók bojkottálni fogják az magyar-osztrák meccseket. 3. A barátságos meccseket is fel lehet függeszteni, meghatározatlan ideig, miszerint az osztrák szurkolók nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. 4. savrena fórumtárssal egyetértve, a Fradi se legyen hajlandó játszani a szurkolói nélkül : megváratják az ellenfelet, nem kezdik el a játékot, rosszullétet színlelnek, nem állnak fel a kezdéshez, és a végén meg levonulnak... stb. stb.
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. október 23. 17:48
Az eu vivmánya a szabad mozgás a Schengeni országok között..!a szabad mozgás, akkor szabad ha engedik! Van ilyen kitétel a szerződésben ,vagy ez is egy gumi Szabály,? Osztrák nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek a fizető magyarok a migránsok az nem!...
Válasz erre
1
0
savrena
•••
2025. október 23. 17:45 Szerkesztve
Javaslom a Fradi lépjen vissza a meccstől. Indok: a csapat nem érzi magát biztonságban a kirekesztő magatartást tanusító ausztriában. Ha balhé, hát legyen balhé.
Válasz erre
2
0
Treeoflife
2025. október 23. 17:35
Ezek a történések is azt bizonyítják, hogy nincs miért majmolni a nyugatot. Pusztuljanak el ott ahol vannak, és abban, amit teremtettek maguknak. A sors utol fogja érni őket, nem tudnak elmenekülni előle.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.