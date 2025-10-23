„Már otthon sem látjuk a meccset” – Fradi-szurkoló mesélt a káoszról, exkluzív beszámoló az osztrák határról (VIDEÓ)

A mérkőzés 18.45-kor rendezik – a Ferencváros-szurkolók nélkül…

„Fél tizenegy óta itt vagyunk Hegyeshalomnál. Azóta többször is leszállítottak minket a vonatról, az osztrák hatóság átnézte a vonatot, megmotoztak minket és megnézték az összes cuccunkat. Megígérték, hogy pár percen belül indulhatunk – ezt körülbelül háromszor is mondták… Először pár órája értesültünk arról, hogy semmiképpen sem engednek be az országba, arra hivatkozva, hogy kockázatot jelentünk, de semmi további magyarázatot nem adtak. Az osztrák rendőrök el is mentek, itt hagyták a magyar rendőröket, a vonatot viszont nem engedik tovább. Egyelőre haza sem engednek, nincs mozdony, ami hazavinne, úgyhogy ez a helyzet. A vonaton ülünk, semmit nem tudunk csinálni” – mesélte Kiss Fanni.