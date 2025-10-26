FTC–ZTE: „Szégyenletes, amit a bajnokságban nyújtunk, sajnálom a szurkolóinkat” – kifakadt a Fradi játékosa

FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából
A Zalegerszeg 2–1-re tudott győzni Skribek Alen vezetésével a Groupama Arénában.
Nem fogta magát vissza Ötvös Bence. Az FTC játékosa kendőzetlen őszinteséggel értékelt a vereség után.
Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC hatalmas meglepetésre hazai pályán 2–1-re kikapott a mérkőzés előtt sereghajtó Zalaegerszegtől. A lefújás után a hazaiak játékosa, Ötvös Bence nagyon kritikusan nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.
„Hát, amit kitettünk a pályára, azt gondolom, hogy nem elég.
Szégyenletes teljesítményt nyújtottunk egy ilyen csütörtöki meccs után, amit az Európa-ligában játszottunk. Elfogadhatatlan, hogy itthon sorozatban elbukjuk a mérkőzéseket a bajnokságban”
– idézte az M4 Sport Ötvöst, aki arra utalt, hogy amíg az Európa-ligában nagyon megy a csapatnak, addig öt hazai bajnokin összesen öt pontot gyűjtött.
„Az elején megvoltak a lehetőségeink, az első tíz percben talán volt három ziccerünk is, de kimaradtak sajnos, ami nyilván befolyásolta a meccs képét, de még egyszer mondom:
amit hétről hétre nyújtunk a bajnokságban, az szégyenletes. Csak a szurkolóinkat sajnálom, hogy ezt nézniük kell, meg átélni”
– tette hozzá.
A 27 éves magyar válogatott középpályás szerint sok területet adtak az ellenfélnek, pedig készültek rá, hogy a ZTE-nek ügyes, mozgékony támadói vannak.
Amíg hátul nem tudjuk rendezni a sorokat, addig nem fogunk meccset nyerni”.
A Ferencváros jelenleg az ötödik helyen áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az előző három bajnokiján nyeretlen maradt, a Paks és az Újpest elleni döntetlen után most hazai pályán vereséget szenvedett. A Fradi az NB I-ben legközelebb az MTK-val játszik, méghozzá odahaza.
