FTC–ZTE: „Szégyenletes, amit a bajnokságban nyújtunk, sajnálom a szurkolóinkat” – kifakadt a Fradi játékosa

– idézte az M4 Sport Ötvöst, aki arra utalt, hogy amíg az Európa-ligában nagyon megy a csapatnak, addig öt hazai bajnokin összesen öt pontot gyűjtött.

„Az elején megvoltak a lehetőségeink, az első tíz percben talán volt három ziccerünk is, de kimaradtak sajnos, ami nyilván befolyásolta a meccs képét, de még egyszer mondom:

amit hétről hétre nyújtunk a bajnokságban, az szégyenletes. Csak a szurkolóinkat sajnálom, hogy ezt nézniük kell, meg átélni”

– tette hozzá.

A 27 éves magyar válogatott középpályás szerint sok területet adtak az ellenfélnek, pedig készültek rá, hogy a ZTE-nek ügyes, mozgékony támadói vannak.