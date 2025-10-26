Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ZTE FC zte Ötvös Bence Fradi Zalaegerszeg Ferencváros NB I

FTC–ZTE: „Szégyenletes, amit a bajnokságban nyújtunk, sajnálom a szurkolóinkat” – kifakadt a Fradi játékosa

2025. október 26. 20:45

Nem fogta magát vissza Ötvös Bence. Az FTC játékosa kendőzetlen őszinteséggel értékelt a vereség után.

2025. október 26. 20:45
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC hatalmas meglepetésre hazai pályán 2–1-re kikapott a mérkőzés előtt sereghajtó Zalaegerszegtől. A lefújás után a hazaiak játékosa, Ötvös Bence nagyon kritikusan nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

Az FTC immár három bajnoki óta nyeretlen
Az FTC immár három bajnoki óta nyeretlen (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

„Hát, amit kitettünk a pályára, azt gondolom, hogy nem elég. 

Szégyenletes teljesítményt nyújtottunk egy ilyen csütörtöki meccs után, amit az Európa-ligában játszottunk. Elfogadhatatlan, hogy itthon sorozatban elbukjuk a mérkőzéseket a bajnokságban”

– idézte az M4 Sport Ötvöst, aki arra utalt, hogy amíg az Európa-ligában nagyon megy a csapatnak, addig öt hazai bajnokin összesen öt pontot gyűjtött.

„Az elején megvoltak a lehetőségeink, az első tíz percben talán volt három ziccerünk is, de kimaradtak sajnos, ami nyilván befolyásolta a meccs képét, de még egyszer mondom: 

amit hétről hétre nyújtunk a bajnokságban, az szégyenletes. Csak a szurkolóinkat sajnálom, hogy ezt nézniük kell, meg átélni”

– tette hozzá.

A 27 éves magyar válogatott középpályás szerint sok területet adtak az ellenfélnek, pedig készültek rá, hogy a ZTE-nek ügyes, mozgékony támadói vannak. 

Amíg hátul nem tudjuk rendezni a sorokat, addig nem fogunk meccset nyerni”.

Csak a középmezőnyben az FTC

A Ferencváros jelenleg az ötödik helyen áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az előző három bajnokiján nyeretlen maradt, a Paks és az Újpest elleni döntetlen után most hazai pályán vereséget szenvedett. A Fradi az NB I-ben legközelebb az MTK-val játszik, méghozzá odahaza.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. október 26. 21:00
Tényleg szégyenletes! Ez nagy blama volt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!