Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
eto Nyíregyháza NB I

Ezért megérte 400 km-t utazni: megelőzte a Fradit, és a tabella élére állt az ETO!

2025. december 13. 16:04

Az első félidőben nem szurkoltak a hazaik, a másodikban már igen, de nem örültek, mert a győriek Zejlko Gavric góljával győzni tudtak. Egygólos vendégsiker született a Nyíregyháza–ETO NB I-es bajnoki mérkőzésen, amivel a tabella élére állt a Győr.

2025. december 13. 16:04
null

Ilyet Nyíregyházán még nem tapasztaltunk, legalábbis, amióta átadták a Spartacus új stadionját, biztosan nem. A hazai ultrák ugyanis a csapat gyenge szereplése miatt – utolsó előtti helyen áll a Szpari – nem foglalták el helyüket a kapu mögötti szektorban a Nyíregyháza–ETO bajnok első 45 percében az NB I 17. fordulójában.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron
Nyíregyháza–ETO
Nyíregyháza–ETO: csendben zajlott az első félidő. Fotó: ETO FC

 

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek megfelelőn szurkolás sem volt hazai részről – a győriek adták így meg az alaphangulatát a mérkőzésnek, akik közel 400 kilométert utaztak autóval több mint 4 órán keresztül, hogy élőben láthassák kedvenceiket, akik egy győzelemmel vasárnap délutánig mindenképp a tabella élére állhattak.

Nyíregyháza–ETO: hangulat és gól a második félidőben

Az első félidő csendjében sok minden nem is történt, a szünet után aztán nemcsak az ultrák és a hangulat jött meg, hanem a helyzetek is. 

A 67. percben pedig már a gól is: Tóth Rajmund adta be a jobb oldalról a labdát, Zeljko Gavric pedig a hosszú oldalon a kapuba fejelt, 1–0.

Két perc sem telt el, amikor Nadir Benbuali telibe lőtte a felső lécet, majd a hazaiak előtt is adódtak még lehetőségek, de újabb gól már nem született. A győriek így egygólos győzelmet arattak, amivel ráadásul megelőzték a tabellán a Fradit, és a vasárnapi FTC–DVSC meccs végéig biztosan a magyar bajnokság élén állnak. Bódog Tamás csapata eközben maradt a 11. helyen.

NB I, 17. forduló
Nyíregyháza Spartacus–ETO FC 1–0 (0–0)
Gól: Gavric (67.)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lengedez-2
2025. december 13. 16:13
Akkor 0-1!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!