Ezért megérte 400 km-t utazni: megelőzte a Fradit, és a tabella élére állt az ETO!

Két perc sem telt el, amikor Nadir Benbuali telibe lőtte a felső lécet, majd a hazaiak előtt is adódtak még lehetőségek, de újabb gól már nem született. A győriek így egygólos győzelmet arattak, amivel ráadásul megelőzték a tabellán a Fradit, és a vasárnapi FTC–DVSC meccs végéig biztosan a magyar bajnokság élén állnak. Bódog Tamás csapata eközben maradt a 11. helyen.

NB I, 17. forduló

Nyíregyháza Spartacus–ETO FC 1–0 (0–0)

Gól: Gavric (67.)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor