Ezért megérte 400 km-t utazni: megelőzte a Fradit, és a tabella élére állt az ETO!

Itt a Debrecen reakciója – a klub reagált arra, hogy szurkolói megvertek volna egy családot Nyíregyházán
Az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Az első félidőben nem szurkoltak a hazaik, a másodikban már igen, de nem örültek, mert a győriek Zejlko Gavric góljával győzni tudtak. Egygólos vendégsiker született a Nyíregyháza–ETO NB I-es bajnoki mérkőzésen, amivel a tabella élére állt a Győr.
Ilyet Nyíregyházán még nem tapasztaltunk, legalábbis, amióta átadták a Spartacus új stadionját, biztosan nem. A hazai ultrák ugyanis a csapat gyenge szereplése miatt – utolsó előtti helyen áll a Szpari – nem foglalták el helyüket a kapu mögötti szektorban a Nyíregyháza–ETO bajnok első 45 percében az NB I 17. fordulójában.
Ennek megfelelőn szurkolás sem volt hazai részről – a győriek adták így meg az alaphangulatát a mérkőzésnek, akik közel 400 kilométert utaztak autóval több mint 4 órán keresztül, hogy élőben láthassák kedvenceiket, akik egy győzelemmel vasárnap délutánig mindenképp a tabella élére állhattak.
Az első félidő csendjében sok minden nem is történt, a szünet után aztán nemcsak az ultrák és a hangulat jött meg, hanem a helyzetek is.
A 67. percben pedig már a gól is: Tóth Rajmund adta be a jobb oldalról a labdát, Zeljko Gavric pedig a hosszú oldalon a kapuba fejelt, 1–0.
Két perc sem telt el, amikor Nadir Benbuali telibe lőtte a felső lécet, majd a hazaiak előtt is adódtak még lehetőségek, de újabb gól már nem született. A győriek így egygólos győzelmet arattak, amivel ráadásul megelőzték a tabellán a Fradit, és a vasárnapi FTC–DVSC meccs végéig biztosan a magyar bajnokság élén állnak. Bódog Tamás csapata eközben maradt a 11. helyen.
NB I, 17. forduló
Nyíregyháza Spartacus–ETO FC 1–0 (0–0)
Gól: Gavric (67.)
