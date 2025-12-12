Itt a Debrecen reakciója – a klub reagált arra, hogy szurkolói megvertek volna egy családot Nyíregyházán

Az ilyen esetekben különösen fontos a tényekre hagyatkozni: a tényállás pedig az, hogy a rendőrség ISMERETLEN tettes ellen folytat nyomozást, és egyelőre semmiféle bizonyíték nincs abban a tekintetben, hogy győztes csapatunkat a lefújás után egyébként hosszú ideig a stadionban ünneplő debreceni szurkolótábor valamely tagja lett volna az elkövető. Mindemellett az ártatlanság vélelmének elvéről sem tanácsos megfeledkezni.

A DVSC határozottan elítéli az erőszak minden formáját és a rágalmazást is.”

A Nyíregyháza korábbi közleménye

„A Nyíregyháza–Debrecen mérkőzést követően sajnálatos incidens történt, amelynek során egy nyíregyházi családot vendégszurkolók támadtak meg! A támadás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, ezért jelenleg konkrétumokról még nem tudunk beszámolni.

Klubunk határozottan elítéli az erőszak minden formáját, a pályán és azon kívül egyaránt. A sértett család számára a klub felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban és minden szükséges támogatást megad számukra.”