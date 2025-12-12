Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen DVSC közlemény Nyíregyháza szurkolók NB I

Itt a Debrecen reakciója – a klub reagált arra, hogy szurkolói megvertek volna egy családot Nyíregyházán

2025. december 12. 16:18

Nyíregyházán megvertek egy családot. A Debrecen reagált a Spartacus közleményére.

2025. december 12. 16:18
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus közleményben azt írta, hogy a csapat november 28-i, hazai bajnokija után debreceni vendégszurkolók megtámadtak egy helyi családot, és az incidens során az egyik áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, a Debrecen pedig most reagált a történtekre, a közleményét tartalmi változtatás nélkül közöljük.

Közleményt adott ki a Debrecen
Közleményt adott ki a Debrecen (Fotó: dvsc.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

A Debrecen közleménye

„Két héttel ezelőtt, november 28-án a DVSC labdarúgócsapata magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Nyíregyházán. A Spartacus december 11-én, csütörtökön egy közleményt jelentetett meg hivatalos felületein, miszerint a mérkőzés után vendégszurkolók támadtak meg egy nyíregyházi családot, s az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Az ilyen esetekben különösen fontos a tényekre hagyatkozni: a tényállás pedig az, hogy a rendőrség ISMERETLEN tettes ellen folytat nyomozást, és egyelőre semmiféle bizonyíték nincs abban a tekintetben, hogy győztes csapatunkat a lefújás után egyébként hosszú ideig a stadionban ünneplő debreceni szurkolótábor valamely tagja lett volna az elkövető. Mindemellett az ártatlanság vélelmének elvéről sem tanácsos megfeledkezni.

A DVSC határozottan elítéli az erőszak minden formáját és a rágalmazást is.”

A Nyíregyháza korábbi közleménye

„A Nyíregyháza–Debrecen mérkőzést követően sajnálatos incidens történt, amelynek során egy nyíregyházi családot vendégszurkolók támadtak meg! A támadás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, ezért jelenleg konkrétumokról még nem tudunk beszámolni.

Klubunk határozottan elítéli az erőszak minden formáját, a pályán és azon kívül egyaránt. A sértett család számára a klub felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban és minden szükséges támogatást megad számukra.”

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
•••
2025. december 12. 16:29 Szerkesztve
Ez most komoly? Kedves debreceniek! Az ismeretlen tettes utáni nyomozás nem azt jelenti, hogy fogalma sincs senkinek róla, hogy kik között keresse az elkövetőket, csak azt, hogy a tettesek nem mutatkoztak be és lobogtatták a személyi igazolványukat ütlegelés közben. Ha család és egyéb szemtanuk azt állítják, hogy a szurkolók közül rontottak rájuk, akkor talán mégsem kellene cinikusan rágalmazást feltételezni. Rosszul öregedhet a DVSC közleménye. A pályán történtek alapján viszont gratulálok a győztesnek!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!