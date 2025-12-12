Itt a Debrecen reakciója – a klub reagált arra, hogy szurkolói megvertek volna egy családot Nyíregyházán

Családot vertek a debreceniek, súlyos sérült is van
Megdöbbentő eset Nyíregyházán.
Nyíregyházán megvertek egy családot. A Debrecen reagált a Spartacus közleményére.
Ahogyan arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus közleményben azt írta, hogy a csapat november 28-i, hazai bajnokija után debreceni vendégszurkolók megtámadtak egy helyi családot, és az incidens során az egyik áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, a Debrecen pedig most reagált a történtekre, a közleményét tartalmi változtatás nélkül közöljük.
„Két héttel ezelőtt, november 28-án a DVSC labdarúgócsapata magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Nyíregyházán. A Spartacus december 11-én, csütörtökön egy közleményt jelentetett meg hivatalos felületein, miszerint a mérkőzés után vendégszurkolók támadtak meg egy nyíregyházi családot, s az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Az ilyen esetekben különösen fontos a tényekre hagyatkozni: a tényállás pedig az, hogy a rendőrség ISMERETLEN tettes ellen folytat nyomozást, és egyelőre semmiféle bizonyíték nincs abban a tekintetben, hogy győztes csapatunkat a lefújás után egyébként hosszú ideig a stadionban ünneplő debreceni szurkolótábor valamely tagja lett volna az elkövető. Mindemellett az ártatlanság vélelmének elvéről sem tanácsos megfeledkezni.
A DVSC határozottan elítéli az erőszak minden formáját és a rágalmazást is.”
„A Nyíregyháza–Debrecen mérkőzést követően sajnálatos incidens történt, amelynek során egy nyíregyházi családot vendégszurkolók támadtak meg! A támadás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, ezért jelenleg konkrétumokról még nem tudunk beszámolni.
Klubunk határozottan elítéli az erőszak minden formáját, a pályán és azon kívül egyaránt. A sértett család számára a klub felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban és minden szükséges támogatást megad számukra.”
Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook