Családot vertek a debreceniek, súlyos sérült is van

Megdöbbentő esetet hozott nyilvánosságra az NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus. A szabolcsi klub közleményében arról ír, hogy még a csapat november 28-i, hazai bajnokija után debreceni vendégszurkolók megtámadtak egy helyi családot, az incidens során az egyik áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, miközben a Szpari a sértett család számára „felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban, és minden szükséges támogatást megad számukra.” Az atrocitás több szempontból is érthetetlen: eleve nehéz felfogni, milyen lelki világa lehet annak, aki egy mezei sporteseményre kilátogató családra támad, másrészt a DVSC sima 3–0-ra nyert a kiesőjelölt szomszédvár otthonában, így még értelmetlenebbnek tűnik az amúgy is védhetetlen erőszak. Az eset pozitívuma a nyíregyházi klub egységes kiállása mellett az, hogy a közleményhez hozzászólók között szép számmal vannak debreceni szurkolók is, akik sajnálatukat fejezik ki a botrányos tett miatt, az elkövetők helyett is szégyellik magukat és bocsánatot kérnek. Nyíregyházán nem ez volt mostanában az első szurkolói balhé, reméljük, hogy a rendőrség sikerrel jár.

Dzsuzdzsák Balázs és a Debrecen simán nyert Nyíregyházán, de a mérkőzés sajnos nem erről marad emlékezetes (Fotó: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC)