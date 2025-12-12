Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen szurkolói balhé DVSC Nyíregyháza NB I

Családot vertek a debreceniek, súlyos sérült is van

2025. december 12. 10:45

Azt hittük, már kinőttünk a kilencvenes évekből, de ezek szerint... A Spartacus támogatásáról biztosította a sértetteket, akiket a Debrecen drukkerei támadtak meg a két rivális bajnokija után.

2025. december 12. 10:45
null

Megdöbbentő esetet hozott nyilvánosságra az NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus. A szabolcsi klub közleményében arról ír, hogy még a csapat november 28-i, hazai bajnokija után debreceni vendégszurkolók megtámadtak egy helyi családot, az incidens során az egyik áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, miközben a Szpari a sértett család számára „felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban, és minden szükséges támogatást megad számukra.” Az atrocitás több szempontból is érthetetlen: eleve nehéz felfogni, milyen lelki világa lehet annak, aki egy mezei sporteseményre kilátogató családra támad, másrészt a DVSC sima 3–0-ra nyert a kiesőjelölt szomszédvár otthonában, így még értelmetlenebbnek tűnik az amúgy is védhetetlen erőszak. Az eset pozitívuma a nyíregyházi klub egységes kiállása mellett az, hogy a közleményhez hozzászólók között szép számmal vannak debreceni szurkolók is, akik sajnálatukat fejezik ki a botrányos tett miatt, az elkövetők helyett is szégyellik magukat és bocsánatot kérnek. Nyíregyházán nem ez volt mostanában az első szurkolói balhé, reméljük, hogy a rendőrség sikerrel jár.

Dzsuzdsák Debrecen Nyíregyháza
Dzsuzdzsák Balázs és a Debrecen simán nyert Nyíregyházán, de a mérkőzés sajnos nem erről marad emlékezetes (Fotó: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC)

(Nyitókép: MTI/Vajda János)

lesmiserables
2025. december 12. 11:54
A család brazil vagy nem brazil?
rugbista
2025. december 12. 11:33
Mi lett vón, ha kikap a Loki?
nyolcadikutasagyozo
2025. december 12. 10:54
Az atrocitás több szempontból is érthetetlen: eleve nehéz felfogni, milyen lelki világa lehet annak, aki egy mezei sporteseményre kilátogató családra támad," De nem írta meg a mandiner, milyen társadalmi közegbe tartozott a család,és mint tudjuk a szölő utca óta, a bűnözőket nyugodtan agyon lehet verni,megerőszakolni.Köszike fidesz ti következtek.👍👍👍👍👍👍👍👍
