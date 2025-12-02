Huhogás miatt tört ki balhé Nyíregyházán – az ellenőr szava dönthet

a bőrszíne miatt becsmérelték a hazai lelátóról, emellett huhogtak neki, s miután ezt jelezte a játékvezetőnek, különböző tárgyakkal, köztük söröspoharakkal kezdték el hajigálni.

Minekutána az MLSZ a FIFA és az UEFA zéró tolerancia-törekvéseivel egybevágóan immár drákói szigorral bünteti az ehhez hasonló rasszista kirohanásokat – ráadásul a Csakfoci szerint pont az MLSZ-ellenőr szeme láttára történt az incidens –, valószínűsíthető, hogy a nyíregyházi klub szigorú büntetés elé néz: a kieső helyen álló klub drukkerei minden bizonnyal a zárt kaput kockáztatták meggondolatlan viselkedésükkel, csak még nehezebb helyzetbe hozva csapatukat.