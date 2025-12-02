Huhogás miatt tört ki balhé Nyíregyházán – az ellenőr szava dönthet

Két játékos összefejelt, rasszista megnyilvánulás – parázs hangulat és sima Debrecen-győzelem az NB I keleti rangadóján
Az éllovas DVSC 15 év elteltével nyert ismét Nyíregyházán.
A sérülések mellett rasszista incidens is beárnyékolta a hétvégi keleti derbit. A Nyíregyháza nagy árat fizethet azért, hogy magukról megfeledkezett drukkerei durván inzultálták a Debrecen közép-afrikai légiósát, Amos Yougát.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, parázs hangulatúra sikeredett a hétvégi Nyíregyháza–Debrecen keleti rangadó: a 3–0-s vendéggyőzelemmel véget ért derbit sérülések, rasszista botrányok árnyékolták be. Előbbiből szerencsére nem lett nagyobb baj – az ijesztő összefejelés végül nem eredményezett súlyos sérülést –, utóbbi incidenseknek viszont jelen állás szerint nagyon is lesznek következményei.
Ezt is ajánljuk a témában
Az éllovas DVSC 15 év elteltével nyert ismét Nyíregyházán.
A HAON helyi hírportál számol be részletesebben arról, hogy az első félidő hajrájában milyen rasszista inzultus érte a debreceniek közép-afrikai középpályását, Amos Yougát. A bedobáshoz készülődő játékost
a bőrszíne miatt becsmérelték a hazai lelátóról, emellett huhogtak neki, s miután ezt jelezte a játékvezetőnek, különböző tárgyakkal, köztük söröspoharakkal kezdték el hajigálni.
Minekutána az MLSZ a FIFA és az UEFA zéró tolerancia-törekvéseivel egybevágóan immár drákói szigorral bünteti az ehhez hasonló rasszista kirohanásokat – ráadásul a Csakfoci szerint pont az MLSZ-ellenőr szeme láttára történt az incidens –, valószínűsíthető, hogy a nyíregyházi klub szigorú büntetés elé néz: a kieső helyen álló klub drukkerei minden bizonnyal a zárt kaput kockáztatták meggondolatlan viselkedésükkel, csak még nehezebb helyzetbe hozva csapatukat.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem mindennapi felhívás, egészen konkrét szövegezéssel.