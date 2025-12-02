Ft
Debrecen Nyíregyháza Spartacus DVSC Nyíregyháza rasszizmus NB I

Huhogás miatt tört ki balhé Nyíregyházán – az ellenőr szava dönthet

2025. december 02. 20:33

A sérülések mellett rasszista incidens is beárnyékolta a hétvégi keleti derbit. A Nyíregyháza nagy árat fizethet azért, hogy magukról megfeledkezett drukkerei durván inzultálták a Debrecen közép-afrikai légiósát, Amos Yougát.

2025. december 02. 20:33


Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, parázs hangulatúra sikeredett a hétvégi Nyíregyháza–Debrecen keleti rangadó: a 3–0-s vendéggyőzelemmel véget ért derbit sérülések, rasszista botrányok árnyékolták be. Előbbiből szerencsére nem lett nagyobb baj – az ijesztő összefejelés végül nem eredményezett súlyos sérülést –, utóbbi incidenseknek viszont jelen állás szerint nagyon is lesznek következményei. 

Youga Debrecen
A debreceni Amos Youga örömét beárnyékolták a Nyíregyházán történtek (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A HAON helyi hírportál számol be részletesebben arról, hogy az első félidő hajrájában milyen rasszista inzultus érte a debreceniek közép-afrikai középpályását, Amos Yougát. A bedobáshoz készülődő játékost 

a bőrszíne miatt becsmérelték a hazai lelátóról, emellett huhogtak neki, s miután ezt jelezte a játékvezetőnek, különböző tárgyakkal, köztük söröspoharakkal kezdték el hajigálni.

Minekutána az MLSZ a FIFA és az UEFA zéró tolerancia-törekvéseivel egybevágóan immár drákói szigorral bünteti az ehhez hasonló rasszista kirohanásokat – ráadásul a Csakfoci szerint pont az MLSZ-ellenőr szeme láttára történt az incidens –, valószínűsíthető, hogy a nyíregyházi klub szigorú büntetés elé néz: a kieső helyen álló klub drukkerei minden bizonnyal a zárt kaput kockáztatták meggondolatlan viselkedésükkel, csak még nehezebb helyzetbe hozva csapatukat. 

zsugabubus-2
2025. december 02. 20:41
Mondjuk nem értem a foci berkeiben elharapózott rasszizmust. Pont a focisták azok, akik egy szinten vannak a boxosokkal... meg a drukkerek nagy része is.
