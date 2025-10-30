Újpest–FTC: súlyos következménye lett a derbin történteknek – ismét lesújtott az MLSZ

Noha azóta már egy újabb forduló lement az NB I-ben, még mindig kitartanak a másfél héttel ezelőtti Újpest–Ferencváros derbi utózöngéi. A Fradi-kapus Gróf Dávid időközben házon belül és az MLSZ-től is megkapta büntetését az elhíresült labdaszedős incidensért, most pedig a két klub is bűnhődni kényszerül. A lila-fehérek szerdán közösségi oldalukon jelentették be, hogy a fegyelmi bizottság szektorbezárással szankcionálta őket a derbin tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt.

Az újpesti koreográfia kétségkívül látványosra sikeredett, az MLSZ viszont nem értékelte szurkolók viselkedését (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)