Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szektorbezárás ute fegyelmi bizottság Újpest Ferencváros MLSZ FTC

Újpest–FTC: súlyos következménye lett a derbin történteknek – ismét lesújtott az MLSZ

2025. október 30. 17:29

Másfél héttel a rangadó után a résztvevő csapatokhoz is befutott a szövetség büntetőcédulája. A két fővárosi klub egyaránt komoly szankcióban részesült: az MLSZ mindkét esetben életbe léptette a korábbi felfüggesztett szektorbezárást, innentől pedig már a zárt kapu a tét.

2025. október 30. 17:29
null

Noha azóta már egy újabb forduló lement az NB I-ben, még mindig kitartanak a másfél héttel ezelőtti Újpest–Ferencváros derbi utózöngéi. A Fradi-kapus Gróf Dávid időközben házon belül és az MLSZ-től is megkapta büntetését az elhíresült labdaszedős incidensért, most pedig a két klub is bűnhődni kényszerül. A lila-fehérek szerdán közösségi oldalukon jelentették be, hogy a fegyelmi bizottság szektorbezárással szankcionálta őket a derbin tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt.

Újpesti szurkolók a derbin
Az újpesti koreográfia kétségkívül látványosra sikeredett, az MLSZ viszont nem értékelte szurkolók viselkedését (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Az Újpest innentől már a zárt kaput kockáztatja

Az MLSZ döntése alapján a derbin elhangzott rigmusok és pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt az UTE következő, ETO FC elleni hazai bajnokiján a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektora bezárásra kerül, és 

amennyiben a következő találkozókon – a DVTK elleni meccstől kezdve – ismét rasszista és/vagy kirekesztő rigmusok szólalnak meg az újpesti szektorban, a Szövetség zárt kapus mérkőzéssel sújtja klubunkat."

Ezt is ajánljuk a témában

Nem sokkal később az MLSZ hivatalos oldalára is felkerültek az aktuális fegyelmi határozatok, ebből pedig kiderül, a Ferencváros sem úszta meg a szektorbezárást:

A FEB az Újpest–FTC mérkőzéssel kapcsolatban az FTC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai, pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi és elrendeli egy prevenciós terv kidolgozásának megküldését. Emellett elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását."

A ferencvárosi fanatikusok is rendesen odapirítottak a derbin (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!