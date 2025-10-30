Újpest–FTC: súlyos következménye lett a derbin történteknek – ismét lesújtott az MLSZ

„Nem tudom, mi járt a fejében” – fájdalmas következményei lesznek a Fradinál a labdaszedőt fellökő Gróf ügyének
Elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető.
Másfél héttel a rangadó után a résztvevő csapatokhoz is befutott a szövetség büntetőcédulája. A két fővárosi klub egyaránt komoly szankcióban részesült: az MLSZ mindkét esetben életbe léptette a korábbi felfüggesztett szektorbezárást, innentől pedig már a zárt kapu a tét.
Noha azóta már egy újabb forduló lement az NB I-ben, még mindig kitartanak a másfél héttel ezelőtti Újpest–Ferencváros derbi utózöngéi. A Fradi-kapus Gróf Dávid időközben házon belül és az MLSZ-től is megkapta büntetését az elhíresült labdaszedős incidensért, most pedig a két klub is bűnhődni kényszerül. A lila-fehérek szerdán közösségi oldalukon jelentették be, hogy a fegyelmi bizottság szektorbezárással szankcionálta őket a derbin tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt.
Az MLSZ döntése alapján a derbin elhangzott rigmusok és pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt az UTE következő, ETO FC elleni hazai bajnokiján a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektora bezárásra kerül, és
amennyiben a következő találkozókon – a DVTK elleni meccstől kezdve – ismét rasszista és/vagy kirekesztő rigmusok szólalnak meg az újpesti szektorban, a Szövetség zárt kapus mérkőzéssel sújtja klubunkat."
Nem sokkal később az MLSZ hivatalos oldalára is felkerültek az aktuális fegyelmi határozatok, ebből pedig kiderül, a Ferencváros sem úszta meg a szektorbezárást:
A FEB az Újpest–FTC mérkőzéssel kapcsolatban az FTC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai, pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi és elrendeli egy prevenciós terv kidolgozásának megküldését. Emellett elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásának végrehajtását."
(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)