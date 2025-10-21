Ft
10. 21.
kedd
„Nem tudom, mi járt a fejében” – fájdalmas következményei lesznek a Fradinál a labdaszedőt fellökő Gróf ügyének

2025. október 21. 21:07

Két nappal az esetet követően már a legmagasabb szintekre is eljutott az ámokfutó kapus ügye. A Fradi vezérigazgatója, Orosz Pál elfogadhatatlannak nevezte Gróf Dávid viselkedését, és komoly következményeket helyezett kilátásba házon belül.

2025. október 21. 21:07
null

Továbbra sem csitulnak az indulatok a vasárnapi Újpest–Ferencváros derbi végjátéka és a 96. percben a labdaszedő fiút fellökő Gróf Dávid ámokfutása után. Az azonnali piros lappal kiállított kapus ügye kedden már a legmagasabb szintekre jutott el a klubon belül: a zöld-fehérek vezérigazgatója, Orosz Pál egyetért abban, hogy Gróf cselekedete elfogadhatatlan volt, és a Fradinfo Facebook-oldalának adott interjújában komoly, fájdalmas következményeket helyezett kilátásba. 

A Fradi-kapus Gróf Dávid
Gróf Dávid gondolkodhat: a Fradi meggondolatlan kapusa súlyos szankciókra számíthat házon belül
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Fradinál az ilyen nem fér bele

Noha a kapus azóta többször is bocsánatot kért, a felelősségre vonást nem ússza meg, Orosz kerek-perec leszögezte ugyanis, hogy a Fradinál az ilyesmi nem fér bele. „Nagyon sok energiát, pénzt és időt fektettünk abba, hogy gyerekekkel találkozzunk, gyerekekkel ismertessük meg a ferencvárosi eszmét – magyarázta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a suliprogramjuk keretében már több, mint hatvanezer gyerekhez jutottak el.

Nem is értem, Dávidnak mi volt a fejében... Nyilván elnézést kért, de ennek akkor is meglesznek a következményei házon belül.

Hogy a nyilvánosság értesül-e majd Gróf konkrét szankciójáról, nem tudni, Orosz Pál mindenesetre úgy fogalmazott, a klub házirendjében feketén-fehéren le vannak fektetve a szabályok és a különféle büntetési tételek, amelyek „fájnak – mert ha nem fájnának, akkor nem lenne visszatartó erejük. 

Ő sem gondolta át, hogy tulajdonképpen mit csinál, elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető, és házon belül le fogjuk rendezni.”

Hogy Gróf tette még a jóérzésű FTC-szurkolóknál is mennyire kiverte a biztosítékot, azt a legjobban talán az a hozzászólás jelzi, amely az esetet bemutató videó alatt jelenleg több, mint 1600 kedvelésnél jár: 

A csapattársai mit tudtak ezen reklamálni? Simon Tibi vagy Lipcsei maga rugdosta volna le a pályáról az ilyen csapattársát...”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

apoa
2025. október 21. 22:02
És milyen büntetést kap a kis f&sz, aki szórakozik a játékossal? Meg a rendező klub?
bagoly-29
2025. október 21. 21:57
Miért kell mindig a moslékhoz igazodni? Ki a francot érdekel a lila majmok meg a tiszások dühöngése?
nekateal
2025. október 21. 21:52
OK, Grófot megbüntetik. Csak ezután nehogy az legyen, hogy a labdaszedő gyerekek hasonló eltiltásokat provokáljanak ki! Azt a témát is ugyanolyan súllyal kellene az MLSZ-nek kezelni!
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. október 21. 21:32
Aadjatok már le erről a buzi ügyről. A faszt érdekli.
