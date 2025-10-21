„Nem tudom, mi járt a fejében” – fájdalmas következményei lesznek a Fradinál a labdaszedőt fellökő Gróf ügyének

A Fradinál az ilyen nem fér bele

Noha a kapus azóta többször is bocsánatot kért, a felelősségre vonást nem ússza meg, Orosz kerek-perec leszögezte ugyanis, hogy a Fradinál az ilyesmi nem fér bele. „Nagyon sok energiát, pénzt és időt fektettünk abba, hogy gyerekekkel találkozzunk, gyerekekkel ismertessük meg a ferencvárosi eszmét – magyarázta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a suliprogramjuk keretében már több, mint hatvanezer gyerekhez jutottak el.