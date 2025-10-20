„Én is apa vagyok” – Gróf Dávid a kamerák előtt is bocsánatot kért a fellökött labdaszedő fiútól

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, elsősorban Gróf Dávid kiállításáról marad emlékezetes az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros vasárnapi derbi. A sérült Dibusz Dénest helyettesítő Fradi-kapus a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút, amiért piros lapot kapott, így kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a gólvonalra, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”.

Újpest–FTC: Gróf Dávid kiállításáról még sokat fognak beszélni / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Újpest–FTC: milyen büntetésre számíthat a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid?

Eme szándékát a 36 éves futballista a fradi.hu kameráinak is megerősítette.