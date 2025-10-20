Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdaszedő Gróf Dávid Újpest-FTC Fradi Újpest Ferencváros FTC

„Én is apa vagyok” – Gróf Dávid a kamerák előtt is bocsánatot kért a fellökött labdaszedő fiútól

2025. október 20. 13:55

A Fradi kapusa ismét elismerte felelőségét, ezúttal azt is megjegyezve, hogy szülőként is hibázott. Ilyen büntetésre számíthat az Újpest–FTC magyar derbin kiállított Gróf.

2025. október 20. 13:55
null

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, elsősorban Gróf Dávid kiállításáról marad emlékezetes az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros vasárnapi derbi. A sérült Dibusz Dénest helyettesítő Fradi-kapus a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút, amiért piros lapot kapott, így kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a gólvonalra, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”. 

GRÓF Dávid; Újpest–FTC, labdaszedő, kiállítás
Újpest–FTC: Gróf Dávid kiállításáról még sokat fognak beszélni / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Újpest–FTC: milyen büntetésre számíthat a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid?

Eme szándékát a 36 éves futballista a fradi.hu kameráinak is megerősítette. 

Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért. Tényleg a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam egyáltalán semmilyen sérülést vagy bármit okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, csak a labdát akartam újra játékba hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni 

– áll a Ferencvárosi Torna Club Facebook-oldalára feltöltött videóban. 

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Szabályzatának 18. paragrafusa szerint az alábbiak alapján lehet szankcionálni azt a futballistát, aki a nézőt, a rendezőt, a labdaszedőt vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz:

  1. Kísérlet esetén: a) eltiltás egy – három mérkőzéstől; b) mérkőzéstől eltiltás egy hónaptól – egy évig.
  2. Ha sérülést nem okozott: a) eltiltás három – hat mérkőzéstől; b) mérkőzéstől eltiltás hat hónaptól végleges időtartamra.
  3. Ha sérülést okozott: a) eltiltás négy mérkőzéstől – tíz mérkőzésig; b) mérkőzéstől eltiltás egy évtől végleges időtartamra

– írja az m4sport.hu, hozzátéve, Gróf Dávid valószínűleg a második kategóriába esik, mivel a lefújást követően a labdaszedő fiúról olyan kép készült, amelyen az látható, hogy nem esett bántódása. 

Az esetről több véleménycikk, publicisztika készült azóta, melyekben bár nem mentik fel Grófot, megjegyzik, a labdaszedő fiú első szándékból nem akarta visszaadni neki a játékszert, ezért veszíthette el a rutinos játékos a fejét. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 20. 16:32
Mindenki Gróf tettén rugózik DE az a labdaszedő aki direkt akadályozza a játékost abban hogy a labdát megszerezze, az MILYEN büntetésre számít?! Mert ha ezt egy a pályán lévő játékos tette volna lappal jutalmazzák tettéért...
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. október 20. 15:33
A Gróf egy dolog, de hogy a híresen gyermekvédő fideszes Kubatov sunnyog…. Ahelyett hogyazonnal szeződést bontott volna
Válasz erre
2
2
vitez-laszlo
2025. október 20. 15:25
Azzal még soha senki nem nyert meg egy labdarúgó mérkőzést, hogy a 96. percben fellöki a labdaszedőt. Sajnos már megtörtént ezért vállalnia kell a felelőséget, és az ezzel járó kritikákat. Példás büntetés jár érte! Ez van.
Válasz erre
3
0
Interista
2025. október 20. 15:10
Gróf egy született suttyó. Egy pöcs. Ilyet felnőtt ember nem tehet. És felhomályosítanám ezt a nem normálist, hogy gyereket csinálni és apának lenni nem ugyanaz.!!! Amit tett az bűncselekmény. Remélem lesz jogi vonzata is a dolognak, amit ez a szőke ficsúr tett. Legalább 5 meccsre eltiltani, addig meg irány a fogda.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!