„Én is apa vagyok” – Gróf Dávid a kamerák előtt is bocsánatot kért a fellökött labdaszedő fiútól

Ezt üzente Kubatov Gábor a labdaszedős incidens után
A Ferencváros elnöke szerint ez a nap jó híre.
A Fradi kapusa ismét elismerte felelőségét, ezúttal azt is megjegyezve, hogy szülőként is hibázott. Ilyen büntetésre számíthat az Újpest–FTC magyar derbin kiállított Gróf.
Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, elsősorban Gróf Dávid kiállításáról marad emlékezetes az 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros vasárnapi derbi. A sérült Dibusz Dénest helyettesítő Fradi-kapus a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút, amiért piros lapot kapott, így kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a gólvonalra, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”.
Eme szándékát a 36 éves futballista a fradi.hu kameráinak is megerősítette.
Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért. Tényleg a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam egyáltalán semmilyen sérülést vagy bármit okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, csak a labdát akartam újra játékba hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni
– áll a Ferencvárosi Torna Club Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Szabályzatának 18. paragrafusa szerint az alábbiak alapján lehet szankcionálni azt a futballistát, aki a nézőt, a rendezőt, a labdaszedőt vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz:
– írja az m4sport.hu, hozzátéve, Gróf Dávid valószínűleg a második kategóriába esik, mivel a lefújást követően a labdaszedő fiúról olyan kép készült, amelyen az látható, hogy nem esett bántódása.
Az esetről több véleménycikk, publicisztika készült azóta, melyekben bár nem mentik fel Grófot, megjegyzik, a labdaszedő fiú első szándékból nem akarta visszaadni neki a játékszert, ezért veszíthette el a rutinos játékos a fejét.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt