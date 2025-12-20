Digitális mozgósítás jön Ukrajnában: 2026-tól nincs menekvés a rendszer elől

Ennek köszönhetően a hatóságok már most rendkívül részletes képpel rendelkeznek az állampolgárokról, a mozgósítás pedig nagyrészt adatvezérelt folyamattá válik.

A korábbi társadalmi ellenállás miatt ugyan elhalasztották a kötelező elektronikus kézbesítés és az automatikus e-fiókok azonnali bevezetését, a kormányzat azonban fokozatos átállással valósítja meg a digitális kontrollt. A Rezerv+ funkciói folyamatosan bővültek: már elérhető az elektronikus katonai igazolvány, az online halasztáskérés, az adatfrissítés, a bírságfizetés és a körözés alóli levétel is. Mára az elektronikus katonai dokumentum vált az elsődleges igazolvánnyá.

Szimutin hangsúlyozza:

az alkalmazás törlése vagy nem használata sem jelent menekülőutat.

A toborzóközpontok (TCK) az integrált állami adatbázisok révén applikáció nélkül is hozzáférnek minden szükséges információhoz, függetlenül attól, hogy az érintett regisztrált-e a rendszerben. A digitalizáció így nemcsak kényelmi újítás, hanem a mozgósítás hatékonyságát és ellenőrizhetőségét is radikálisan növeli.