A nyugati országokból érkező önkéntesek közül különösen az amerikai és brit veteránok jelenléte vált látványossá. Már 2022 tavaszán több száz nyugati állampolgár jelentkezett az ukrán Nemzetközi Légióba.

Egy részük Irakban vagy Afganisztánban szolgált, és a háborút ideológiai szempontból a demokráciák és az autoriter rendszerek közötti küzdelemként értelmezte.

Mások kalandvágyból vagy a katonai élet folytatásának szándékával érkeztek. Több amerikai és brit önkéntes haláláról is beszámolt a nemzetközi sajtó, ami komoly diplomáciai és belpolitikai vitákat váltott ki saját országaikban. London és Washington egyaránt figyelmeztette állampolgárait, hogy ne utazzanak a frontra, ám a jelentkezők száma ennek ellenére sem csökkent jelentősen.

Különösen szokatlan történet a japán önkéntesek megjelenése. Japán alkotmányos és jogi környezete hagyományosan rendkívül korlátozza a külföldi fegyveres részvételt, ennek ellenére több japán állampolgár is csatlakozott az ukrán erőkhöz. Egy volt japán katona úgy fogalmazott, hogy a háborúban való részvétel számára a nemzetközi rend védelmét jelenti.

Latin-Amerikából, különösen Brazíliából szintén érkeztek harcosok. Több brazil önkéntes korábbi katonai vagy rendőri háttérrel rendelkezik, és a háborút ideológiai küzdelemként értelmezi. Egy brazil harcos arról beszélt, hogy a konfliktusban való részvételt „morális kötelességnek” tartja.