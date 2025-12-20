Ft
12. 20.
szombat
bukarest legfelsőbb védelmi tanács mvm csoport e. on románia üzlet

Román vétó: Bukarestben beleköptek a magyarok levesébe – de nem tágítunk

2025. december 20. 16:08

Hiába a megállapodás és a hónapokig tartó egyeztetés: a román kormány nem támogatta az üzletet, így az MVM kénytelen volt elállni az E.ON romániai érdekeltségeinek megvásárlásától.

2025. december 20. 16:08
null

Meghiúsult az MVM Csoport romániai terjeszkedése: 

a vállalat pénteken bejelentette, hogy közös megegyezéssel megszüntették a 2024. december 16-án az E.ON Csoporttal kötött adásvételi megállapodást.

Az üzlet az E.ON Energie Románia 68 százalékos, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlására vonatkozott volna.

Az MVM közleménye szerint a döntés hátterében az áll, hogy 

a román kormány nem támogatta a tranzakciót, annak ellenére, hogy a felek állításuk szerint mindenben együttműködtek a román hatóságokkal. 

A magyar energetikai vállalat hangsúlyozta: sajnálattal vették tudomásul Bukarest elutasító álláspontját, amely végül ellehetetlenítette az akvizíció lezárását.

A háttérben korábbi sajtóértesülések szerint Románia legfelsőbb biztonságpolitikai fóruma, a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) már november végén úgy döntött, hogy nem hagyja jóvá az MVM belépését az E.ON romániai leányvállalatába. 

Bár a döntésről hivatalos indoklás nem látott napvilágot, bukaresti források szerint a határozat nemzetbiztonsági és stratégiai megfontolásokhoz köthető.

Az MVM ugyanakkor jelezte: a kudarc ellenére nem mond le nemzetközi növekedési terveiről. 

A közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb energetikai csoportjaként továbbra is elkötelezett a portfólió-diverzifikáció és a regionális terjeszkedés mellett, célja pedig változatlanul az, hogy a földgáz-kereskedelem mellett az energetika minél több területén regionális központtá váljon, erősítve ezzel a térség ellátásbiztonságát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MVM

