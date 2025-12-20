Román vétó: Bukarestben beleköptek a magyarok levesébe – de nem tágítunk

Román képmutatás felsőfokon: orosz kéz építi a NATO-bázist, miközben a magyar áram a bűnös
Hiába a megállapodás és a hónapokig tartó egyeztetés: a román kormány nem támogatta az üzletet, így az MVM kénytelen volt elállni az E.ON romániai érdekeltségeinek megvásárlásától.
Meghiúsult az MVM Csoport romániai terjeszkedése:
a vállalat pénteken bejelentette, hogy közös megegyezéssel megszüntették a 2024. december 16-án az E.ON Csoporttal kötött adásvételi megállapodást.
Az üzlet az E.ON Energie Románia 68 százalékos, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlására vonatkozott volna.
Az MVM közleménye szerint a döntés hátterében az áll, hogy
a román kormány nem támogatta a tranzakciót, annak ellenére, hogy a felek állításuk szerint mindenben együttműködtek a román hatóságokkal.
A magyar energetikai vállalat hangsúlyozta: sajnálattal vették tudomásul Bukarest elutasító álláspontját, amely végül ellehetetlenítette az akvizíció lezárását.
A háttérben korábbi sajtóértesülések szerint Románia legfelsőbb biztonságpolitikai fóruma, a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) már november végén úgy döntött, hogy nem hagyja jóvá az MVM belépését az E.ON romániai leányvállalatába.
Bár a döntésről hivatalos indoklás nem látott napvilágot, bukaresti források szerint a határozat nemzetbiztonsági és stratégiai megfontolásokhoz köthető.
Az MVM ugyanakkor jelezte: a kudarc ellenére nem mond le nemzetközi növekedési terveiről.
A közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb energetikai csoportjaként továbbra is elkötelezett a portfólió-diverzifikáció és a regionális terjeszkedés mellett, célja pedig változatlanul az, hogy a földgáz-kereskedelem mellett az energetika minél több területén regionális központtá váljon, erősítve ezzel a térség ellátásbiztonságát.
